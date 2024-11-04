My Arkadash Nedir? İngilizce ve Türkçeyi Bir Güzel Harmanlayıp Konuşan Minik Gündemi Güzelleştirdi 😍

Ekim ayında gündemimizde pozitif haberlere hasret kaldık. Kafamızı nereye çevirsek birbirinden kötü haberlere, skandallara denk geldik. Fakat tüm bu negatif haberlerin arasında bir ışık gibi parlayan bebişimiz vardı. İngiltere'de yaşayan Türk bir bebek tüm tatlılığıyla İngilizce ve Türkçeyi harmanlayınca ortaya 'My arkadash here' cümleleri çıktı.

Gelin, birlikte bakalım! 😍