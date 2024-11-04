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My Arkadash Nedir? İngilizce ve Türkçeyi Bir Güzel Harmanlayıp Konuşan Minik Gündemi Güzelleştirdi 😍

My Arkadash Nedir? İngilizce ve Türkçeyi Bir Güzel Harmanlayıp Konuşan Minik Gündemi Güzelleştirdi 😍

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.11.2024 - 14:56

Ekim ayında gündemimizde pozitif haberlere hasret kaldık. Kafamızı nereye çevirsek birbirinden kötü haberlere, skandallara denk geldik. Fakat tüm bu negatif haberlerin arasında bir ışık gibi parlayan bebişimiz vardı. İngiltere'de yaşayan Türk bir bebek tüm tatlılığıyla İngilizce ve Türkçeyi harmanlayınca ortaya 'My arkadash here' cümleleri çıktı.

Gelin, birlikte bakalım! 😍

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Bazı ülkelerin gündemi, aylarca belki de yıllarca değişmiyor. Maalesef Türkiye onlardan biri değil.

Bazı ülkelerin gündemi, aylarca belki de yıllarca değişmiyor. Maalesef Türkiye onlardan biri değil.

Her gün yeni bir gündeme gözlerimizi açtığımız Türkiye'de, maalesef her çıkan haber de birbirinden kötü oluyor. Ruh sağlığımızı korumak günden güne zorlaşıyor.

Öyle ki bazı gündemleri çoktan unuttuk bile;

Neyse ki bu yoğun ve negatif gündemin içinde bizleri güldürmeyi başaran, bünyemize pozitiflik yükleyen bazı detaylar da var. Mesela 'my arkadash here' diyen bu minik!

Neyse ki bu yoğun ve negatif gündemin içinde bizleri güldürmeyi başaran, bünyemize pozitiflik yükleyen bazı detaylar da var. Mesela 'my arkadash here' diyen bu minik!

Instagram'da @camerveeee isimli bir kullanıcı, hem Türkçe hem İngilizce kelimeler kullanarak konuşan bu miniğin videosunu paylaştı.

Sophia’nın "my arkadash here" ve "Yu ken dom in di dardın" sözleri hepimizi tebessüm ettirdi.

Sophia’nın "my arkadash here" ve "Yu ken dom in di dardın" sözleri hepimizi tebessüm ettirdi.

Bizler de günler öncesinde bu miniğin videosuna yer vermiştik;

Gelin görün ki bu tatlılık, günlerdir dilimizden düşmedi. Baktığımız her yerde onu görmeye başladık.

Gelin görün ki bu tatlılık, günlerdir dilimizden düşmedi. Baktığımız her yerde onu görmeye başladık.
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Günlük dozumuzu almadan, güne pozitif başlamamız imkansız!

Günlük dozumuzu almadan, güne pozitif başlamamız imkansız!
twitter.com
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Tüm keşfetimiz seninle dolabilir arkadash!

Tüm keşfetimiz seninle dolabilir arkadash!
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