My Arkadash Nedir? İngilizce ve Türkçeyi Bir Güzel Harmanlayıp Konuşan Minik Gündemi Güzelleştirdi 😍
My Arkadash Nedir? İngilizce ve Türkçeyi Bir Güzel Harmanlayıp Konuşan Minik Gündemi Güzelleştirdi 😍
Ekim ayında gündemimizde pozitif haberlere hasret kaldık. Kafamızı nereye çevirsek birbirinden kötü haberlere, skandallara denk geldik. Fakat tüm bu negatif haberlerin arasında bir ışık gibi parlayan bebişimiz vardı. İngiltere'de yaşayan Türk bir bebek tüm tatlılığıyla İngilizce ve Türkçeyi harmanlayınca ortaya 'My arkadash here' cümleleri çıktı.
Gelin, birlikte bakalım! 😍
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Bazı ülkelerin gündemi, aylarca belki de yıllarca değişmiyor. Maalesef Türkiye onlardan biri değil.
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Neyse ki bu yoğun ve negatif gündemin içinde bizleri güldürmeyi başaran, bünyemize pozitiflik yükleyen bazı detaylar da var. Mesela 'my arkadash here' diyen bu minik!
Sophia’nın "my arkadash here" ve "Yu ken dom in di dardın" sözleri hepimizi tebessüm ettirdi.
Gelin görün ki bu tatlılık, günlerdir dilimizden düşmedi. Baktığımız her yerde onu görmeye başladık.
Günlük dozumuzu almadan, güne pozitif başlamamız imkansız!
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Tüm keşfetimiz seninle dolabilir arkadash!
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