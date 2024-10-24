Türkiye Simülasyonunda Sadece Son 1 Ayda Yaşadığımız Felaketler ve İnanması Zor Olaylar
Türkiye Simülasyonunda Sadece Son 1 Ayda Yaşadığımız Felaketler ve İnanması Zor Olaylar
Türkiye simülasyonunda son 1 ayda yaşadıklarımızı belki başka ülkeler 1 yılda ya yaşıyordur ya da yaşamıyordur. Bu sıraladıklarımız, yaşadıklarımızdan sadece birkaç tanesi. Hepsine bakınca sizin için de inanması güç gelecek...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Narin'in cansız bedeni 8 Eylül günü dere yatağında bulunmuştu ancak soruşturmanın detayları ve Narin'in ölümüyle ilgili bilgiler Ekim ayında netleşmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İstanbul'un Fatih ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden 18 yaşındaki Yaşar Karakaş, arkadaşları tarafından işkence yapılarak öldürüldü.
3. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve hileli yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini paylaştı. Yapılan incelemelerde dana etinden eşek eti, kaşardan nişasta, köfteden domuz eti, pul biberden boya ve çok daha fazlası çıktı.
4. Münevver Karabulut'u öldüren ve tutuklandıktan sonra kaldığı hücrede ölü bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Münevver ile ilgili acımız yeniden canlandı.
5. Beyoğlu'nda bir kadının, iki tane erkek tarafından sokak ortasında taciz edildiği görüntüler ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Semih Çelik isimli psikopat, yarım saat arayla Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletti. Surlara çıkan katil, İkbal'in kafasını aşağı fırlattıktan sonra intihar etti.
7. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan ve 30 gündür entübe olan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
8. Kaybından itibaren 12 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak’ın Eşme ilçesinde ormanlık alanda ölü bulundu. Karaca’nın erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
9. Bursa’da kalp krizi geçiren bir hastayı hastaneye götürmeye çalışan ambulansın önü, baba ile oğlu tarafından kesildi. İçeride hasta olup olmadığını kontrol etmek isteyen magandalar, ambulansın şoförünü de dövdü. Ambulanstaki hasta hayatını kaybetti.
10. Gebze Belediyesi'nin hayvan barınağında toplu hayvan katliamı yapıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Savunma sanayiine destek fonu kapsamında 100 bin TL ve üzeri limite sahip olan kredi kartlarından yıllık 750 TL kesilecek vergi tartışmalara neden oldu. Teklif daha sonra geri çekildi.
12. Gaziantep'te yaşayan Ahmet Demir, 30 yaşındaki eşi Emine Demir, kızı 5 yaşındaki Azra, 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen, 11 yaşındaki kızı Medine ve 6 yaşındaki kızı Edanur'u silahla öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdi.
13. İzmir AK Parti Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir, "Bir kısmı bayanlar olmak üzere, erkeklerin çoğunda öldürenler kadar ölenler de suçludur" ifadelerini kullandı. Demir daha sonra partiden ihraç edildi.
14. Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni, kaybından 21 gün sonra Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.
15. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te çalışan madenciler, haksız yere işten çıkarıldıkları için eylem yapmaya başlamıştı. Manisa’dan Ankara’ya yürüyerek giden madenciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gidilmesine izin verilmeyince açlık grevine başlamıştı. Polis ekipleri Kurtuluş Parkı’nda bulunan eylemcileri gözaltına aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alan şarkıcı Sefo’nun konserine akrabaları ile eğlenmek için giden Fatma Banu Çoban, AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer tarafından darp edilerek burnu kırıldı.
17. Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
18. Cumhuriyet savcısının tehdit edilmesiyle başlayan olaylar zinciri, Yenidoğan Çetesinin ortaya çıkartılmasına sebep oldu. Çetenin onlarca bebeğin ölümüyle ilgili korkunç mesajlaşmaları ortaya çıktı.
19. Ordu Üniversitesi'nde eğitim gören genç bir kız, tecavüze ve şantaja maruz kaldığını söyleyerek yardım istedi. Ali Yerlikaya, kız öğrencinin Aile ve Sosyal Hizmetler tarafından korumaya alındığını söyledi.
20. Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşma gündemi sarstı. Bahçeli kürsüden şöyle seslenmişti: ''TBMM'de her meselenin ele alınıp milli akılla çözümü mümkün ve mecburidir. Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21. Ankara TUSAŞ'ta hain bir terör eylemi gerçekleştirildi. Kahreden olayda 5 vatandaşımız hayatını kaybetti.
22. Terör eylemi sonrası BTK sosyal medyada bant daraltma uygulamasına geçti. Sosyal medya kullanıcıları hesaplarına erişmekte sorun yaşadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın