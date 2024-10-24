Türkiye Simülasyonunda Sadece Son 1 Ayda Yaşadığımız Felaketler ve İnanması Zor Olaylar

Türkiye simülasyonunda son 1 ayda yaşadıklarımızı belki başka ülkeler 1 yılda ya yaşıyordur ya da yaşamıyordur. Bu sıraladıklarımız, yaşadıklarımızdan sadece birkaç tanesi. Hepsine bakınca sizin için de inanması güç gelecek...