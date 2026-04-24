article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Müzik Zevkine Göre Senin Asla Katlanamadığın İnsan Tipi Ne?

Liz Lemon - Onedio Üyesi
24.04.2026 - 19:01

Müzik zevkin sadece ne dinlediğini değil, kimlere tahammül edemediğini de gösterir. Vereceğin cevaplara göre hayatında seni en çok zorlayan insan tipini söyleyeceğiz. Bakalım sabrını en çok kim zorluyor? Haydi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
1. Beklediğin o büyük konsere gittin ama yanındaki sürekli yüksek sesle konuşuyor. Tepkin ne olur?

2. Senin için bir şarkının "kalbi" neresidir?

3. Uzun bir yolculukta DJ koltuğu sende! Ne açarsın?

4. Bir enstrüman çalacak olsan bunlardan hangisi olurdu?

5. Hangi müzik türü senin playlistine asla giremez?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
6. Evde tek başınayken ses seviyen genelde nasıldır?

7. Hangi dönemin müziği seni daha çok heyecanlandırıyor?

8. Son olarak, karaoke gecesinde sahnedesin, ne söylersin?

Senin katlanamadığın tip enerji emici ve mıy mıy insanlar!

Senin ruhun ritimle, aksiyonla ve netlikle besleniyor. Hayatın temposu bu kadar yüksekken, her şeye oflayan, sürekli şikayet eden ve bir kararı on saatte veremeyen insanlar senin devrelerini yakıyor. Senin için netlik önemli zira bir derdi olan söyler, bir işi olan yapar. Aman tadımız kaçmasın'diye sinsi sinsi bekleyen ya da sürekli kurban rolü oynayan tipler senin playlistindeki en cızırtılı parça gibi. Sen hayatı dolu dolu yaşarken, yanındaki kişinin vites düşürmesine asla tahammülün yok!

Senin katlanamadığın tip enerji görgüsüz ve patavatsız insanlar!

Senin müzik zevkin gibi ruhun da belli bir estetik ve zarafet üzerine kurulu. Nerede, nasıl davranacağını bilmeyen, toplum içinde yüksek sesle konuşan veya başkalarının sınırlarına paldır küldür giren insanlar senin en büyük kabusun. İncelikten yoksun, kaba saba şakalar yapan ve samimiyet adı altında saygısızlık eden tiplerle aynı ortamda bulunmak sana fiziksel acı veriyor olabilir. Senin dünyanda her şeyin bir usulü, her sesin bir frekansı var. Bu uyumu bozan her türlü gürültüye kapın kapalı!

Senin katlanamadığın tip enerji yüzeysel ve maskeli insanlar!

Sen müziğin de insanın da derin olanını seviyorsun. Sırf moda olduğu için bir şeyi yapan, popüler kültürün kölesi olmuş ve kendi fikri olmayan boş tipler seni yoruyor. Derinliği olmayan sohbetler, sadece dış görünüşe odaklanan beyinler ve samimiyetten uzak sahte gülüşler senin radarına anında yakalanıyor. Sen bir şarkının alt metnini okurken, karşındaki insanın da bir anlamı olmasını bekliyorsun. İçi boş ambalajlar senin için sadece zaman kaybı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın