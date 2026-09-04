Müzik Zevkine Göre Hangi Konsere Gitmelisin?
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Senin müzik zevkine göre gitmen gereken o konser hangisi? Hiç düşünme çünkü biz senin yerine söylüyoruz. Yapman gereken tek şey testi çözmek, hazırsan başlayalım!
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1. Bir cuma akşamı dışarı çıkacaksın, ideal mekan ve ortam konseptin bunlardan hangisi?
2. Bir konserde senin için en önemli ve vazgeçilmez unsur ne?
3. Kulaklığını taktığında ilk açtığın müzik türü bunlardan hangisi?
4. Bir şarkıda en çok neye dikkat edersin?
5. Müzik dinlerken en çok hangi duyguya kapılıyorsun?
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6. Yeni bir şarkı keşfettiğinde ilk tepkin ne olur?
7. Müziği en çok nerede dinlemekten keyif alırsın?
Mahmut Orhan'a gidiyorsun!
Zeynep Bastık tam sana göre!
Serdar Ortaç'sız olmaz!
The Blaze etkisi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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