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Müzik Zevkine Göre Hangi Konsere Gitmelisin?

etiket Müzik Zevkine Göre Hangi Konsere Gitmelisin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.09.2026 - 14:01
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Senin müzik zevkine göre gitmen gereken o konser hangisi? Hiç düşünme çünkü biz senin yerine söylüyoruz. Yapman gereken tek şey testi çözmek, hazırsan başlayalım!

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1. Bir cuma akşamı dışarı çıkacaksın, ideal mekan ve ortam konseptin bunlardan hangisi?

2. Bir konserde senin için en önemli ve vazgeçilmez unsur ne?

3. Kulaklığını taktığında ilk açtığın müzik türü bunlardan hangisi?

4. Bir şarkıda en çok neye dikkat edersin?

5. Müzik dinlerken en çok hangi duyguya kapılıyorsun?

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6. Yeni bir şarkı keşfettiğinde ilk tepkin ne olur?

7. Müziği en çok nerede dinlemekten keyif alırsın?

Mahmut Orhan'a gidiyorsun!

Mahmut Orhan'a gidiyorsun!

Senin ruhun geleneksel doğu enstrümanları ile modern elektronik basların birleştiği o büyüleyici atmosferde dinleniyor. Müziği sadece dinlemekle kalmıyor, etnik ritimlerin eşliğinde mistik bir yolculuğa çıkmayı tercih ediyorsun. Yüksek enerjili ama bir o kadar da derinliği olan bu sahnede ritme teslim olmak tam sana göre. Bu yüzden 2 Ekim'de hiçbir plan yapmıyorsun çünkü Mahmut Orhan Zorlu PSM'ye geliyor! Hemen Passo'dan biletini al, 2 Ekim'e planını yap.

Zeynep Bastık tam sana göre!

Zeynep Bastık tam sana göre!

Müzik senin için her şeyden önce samimiyet, duygu ve hep birlikte avazı çıktığı kadar şarkı söylemek demek. Güncel pop hitlerinin içtenliğini seviyor, vokalin gücüyle kendi duygusal dünyanı kolayca bağdaştırabiliyorsun. Dostlarınla yan yana gelip tüm hit şarkılara ritim tutacağın sıcak bir sahne deneyimi 31 Ekim'de Zorlu PSM'de seni bekliyor, hemen Passo'dan biletini al!

Serdar Ortaç'sız olmaz!

Serdar Ortaç'sız olmaz!

Senin konser anlayışının temelinde bıkmadan dans etmek, tüm stresi geride bırakmak ve kesintisiz bir eğlence yer alıyor. 2000'ler popunun ikonik ritimleriyle anında coşuyor, ilk notadan itibaren elleri havaya kaldırmaktan çekinmiyorsun. Yüksek temposu ve herkesin ezbere bildiği şarkılarıyla bu gece tam senin enerji depolarını doldurmalık. Bu yüzden 24 Ekim'e plan yapma, hemen Passo'dan biletini al çünkü İstanbul Kongre Merkezi'ne Serdar Ortaç konserine gidiyorsun!

The Blaze etkisi!

The Blaze etkisi!

Sen müziği sadece bir ses değil, görsel ve duygusal bir sanat formu olarak bütünsel bir şekilde deneyimlemek istiyorsun. Atmosferik synth geçişleri, sinematik görseller ve derin elektronik dokular senin müzikal çizgini tam olarak tanımlıyor. Büyüleyici bir trans haline geçip sahnede görsel ve işitsel bir şölen izlemek tam aradığın etkinlik. Eğer İzmir'deysen 7 Ekim'e, Ankara'daysan 8 Ekim'e, İstanbul'daysan 9 Ekim'e plan yapma! Sana en uygun tarihe biletini Passo'dan al, The Blaze'i canlı dinle!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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