Müzik Zevkine Göre Hangi Konsere Gitmelisin?

Senin ruhun geleneksel doğu enstrümanları ile modern elektronik basların birleştiği o büyüleyici atmosferde dinleniyor. Müziği sadece dinlemekle kalmıyor, etnik ritimlerin eşliğinde mistik bir yolculuğa çıkmayı tercih ediyorsun. Yüksek enerjili ama bir o kadar da derinliği olan bu sahnede ritme teslim olmak tam sana göre. Bu yüzden 2 Ekim'de hiçbir plan yapmıyorsun çünkü Mahmut Orhan Zorlu PSM'ye geliyor! Hemen Passo'dan biletini al, 2 Ekim'e planını yap.