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Müzik Zevkine Göre Gitmen Gereken Konser Hangisi?

etiket Müzik Zevkine Göre Gitmen Gereken Konser Hangisi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 18:01
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Müziğin yeri herkes için farklı. Kimi şarkı sözlerinde kendini buluyor, kimi ritimle enerjisini yükseltiyor, kimi de canlı performansın büyüsüne kapılıyor. Peki sen müzik zevkine göre hangi konserde olmalısın? Soruları cevapla, sana en uygun konseri birlikte keşfedelim! 🎶

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1. Yolculuk yaparken en çok hangi tarz müzik açarsın?

2. Bir şarkıda seni en çok etkileyen şey hangisi?

3. Çalma listende en çok ne tarz parçalara yer veriyorsun?

4. Müzik dinlemeyi en çok sevdiğin an hangisi?

5. Peki, en çok hangi anlarda müziğe ihtiyaç duyuyorsun?

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6. Hangi konser ortamı tam sana göre?

7. En çok hangi dönemin müzikleri sana hitap ediyor?

8. Telefonundaki olmazsa olmaz çalma listesi hangisi?

Teoman konserine gitmelisin!

Teoman konserine gitmelisin!

Sen müziği hissederek dinliyorsun. Şarkı sözleri senin için melodiden bile daha önemli ve kendinden bir parça bulduğun şarkıları tekrar tekrar dinlemekten sıkılmıyorsun. Teoman konserinde hem yıllardır ezbere bildiğin şarkılara eşlik edecek hem de sahnedeki o doğal atmosferin tadını çıkaracaksın. Üstelik Teoman yaz boyunca farklı şehirlerde sahne almaya devam ediyor. Sana en yakın konser tarihini kontrol edip biletini buradan alabilirsin.

Sertab Erener konserine gitmelisin!

Sertab Erener konserine gitmelisin!

Sen kaliteli sahne performansına önem verenlerdensin. Güçlü vokaller, başarılı canlı performanslar ve müzikal kalite seni her zaman etkiliyor. Bir konserden sadece eğlenmeyi değil, gerçekten etkilenmeyi bekliyorsun. Sertab Erener'in sahnesi tam da bu beklentiyi karşılayacak türden. Bu yüzden 4 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek Sertab Erener konserini kaçırma deriz! Eğer kendine unutulmaz bir konser anısı bırakmak istiyorsan, biletlere şuradan ulaşabilirsin.

Ajda Pekkan konserine gitmelisin!

Ajda Pekkan konserine gitmelisin!

Sen eğlenmeyi bilen, enerjisi yüksek ve hit şarkılara asla hayır diyemeyen birisin. Müzik senin için biraz nostalji, biraz da bitmeyen bir parti demek. Herkesin bildiği şarkıları binlerce kişiyle aynı anda söylemek sana inanılmaz keyif verir. Ajda Pekkan konseri tam da bu hissi yaşatacak bir deneyim sunuyor. Süperstar'ın farklı şehirlerde gerçekleşecek konserlerini kaçırmak istemiyorsan hemen biletini al!

Yıldız Tilbe konserine gitmelisin!

Yıldız Tilbe konserine gitmelisin!

Sen müzikte duygu arıyorsun. Bir şarkının içine girebilmeyi, sözlerde kendine yer bulmayı seviyorsun. İşte bu yüzden Yıldız Tilbe konseri tam sana göre. Samimi sahnesi, spontane anları ve herkesin hep bir ağızdan söylediği şarkılarıyla sana hem eğlenceyi hem de duygusal anları aynı gecede yaşatacak. 17 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek Yıldız Tilbe konserini kaçırmamak için biletini hemen al!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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