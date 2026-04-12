Müzik Tarihini Değiştiren Çıkartma: Albümlerdeki 'Parental Advisory' İbaresi Aslında Nereden Çıktı?

Müzisyenlerin bu sansür girişimine tepkisi çok sert oluyor. İfade özgürlüğünü savunmak için meclis kürsüsüne üç isim çıkıyor:

Frank Zappa: Komitenin taleplerini hastalıklı bir düşünce olarak tanımlıyor.

Dee Snider: Twisted Sister grubunun korkutucu imajlı solisti. Komite onun kürsüde eğitimsiz bir serseri gibi bağırıp çağıracağını umarken Snider son derece mantıklı ve zekice bir konuşmayla şarkı sözlerinin nasıl çarpıtıldığını anlatıyor.

John Denver: Herkesin 'uslu çocuk' olarak bildiği sakin country şarkıcısı. Komite, Denver'ın kendi yanlarında yer alacağına çok emin. Ancak o da her türlü sansüre karşı olduğunu söyleyerek PMRC'yi büyük bir hayal kırıklığına uğratıyor.