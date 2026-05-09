Müzik Gurmeliği Sertifikanı Bu Listeyle Alabilirsin!

Ecem Bekar
09.05.2026 - 18:01

Müzik gurmeliği; bazen 40 dakikalık bir albümün içindeki tek bir zil sesine tav olmak, bazen de bir şarkının neden 70 yıl sonra bile hala taze kaldığını anlamaktır. 'Ben bu işin kitabını yazdım' demeden önce uğramanız gereken bazı kutsal duraklar, hatmetmeniz gereken bazı efsane tonlar var.

Eğer hazırsanız, kulaklıkları takın, arkaya yaslanın.

1. Pink Floyd – The Dark Side of the Moon

Eğer bu albümü hala sadece 'prizmalı tişört' simgesi sanıyorsan çok şey kaçırıyorsun. Bu albüm, müzik tarihinin ses mühendisliğiyle imtihanıdır. Saatin tıkırtılarıyla başlar, paranın şıngırtısıyla devam eder ve seni insan zihninin en karanlık dehlizlerine götürür. Gurmelik notu: Kulaklığı tak, ışıkları kapat ve albüm bittiğinde neden hala koltukta çakılı kaldığını sorgula. Bu bir albüm değil, 42 dakikalık bir meditasyon seansı.

2. Miles Davis – Kind of Blue

Caz dünyasında bu albümden öncesi ve sonrası vardır. O meşhur trompet sesi başladığında, kendini yağmurlu bir New York gecesinde, loş bir barda tek başına içkisini yudumlayan bir film karakteri gibi hissetmen garantili. 'Ben caz sevmem' diyenlerin bile gardını düşüren o büyü tam olarak burada.

3. Radiohead – OK Computer

Albümdeki o katmanlı gitar sesleri ve Thom Yorke’un sanki başka bir boyuttan sesleniyormuş gibi duran vokali, seni modern hayatın ortasında yapayalnız hissettirir ama bu yalnızlık o kadar estetiktir ki içinden çıkmak istemezsin.

4. Daft Punk – Random Access Memories

Sadece 'Get Lucky' değil, albümün tamamı bir mühendislik harikası. Kulaklığını tak ve o kusursuz prodüksiyonun içinde kaybol.

5. Beethoven – 9. Senfoni

Klasik müziği 'eski ve sıkıcı' sananların kulaklarını çınlatacak o devasa eser. Beethoven bu eseri yazdığında tamamen sağırdı; yani bu muazzam matematiği ve duyguyu sadece zihninde duyuyordu. Bir müzik gurmesi için bu senfoni, müziğin ulaştığı en yüksek zirve.

6. Michael Jackson – Thriller

Pop müzik demek sadece dile dolanan basit şarkılar demek değildir. Quincy Jones ve Michael Jackson’ın bu albümde kurduğu o ritmik yapı, bas yürüyüşleri ve her şarkının bir film gibi kurgulanması gerçek bir dâhilik örneği. Albümdeki her parça bir 'single' potansiyelinde ve üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen prodüksiyon kalitesi bugün çıkan albümlerin çoğunu cebinden çıkarır.

7. J Dilla – Donuts

Hip-hop dünyasında prodüktörlük dendiğinde akan sular durur. J Dilla, bu albümü hastane yatağında, ölmeden hemen önce tamamladı. Sadece eski plaklardan kestiği küçük ses parçalarını (sample) birleştirerek nasıl bu kadar duygusal ve ritmik bir bütün oluşturduğu hala bir muamma.

8. Björk – Homogenic

İzlanda’nın o soğuk, sert ama bir o kadar da naif ruhu. Björk teyzemizin deneysel takılıp nasıl bu kadar etkileyici olabildiğine hayret edeceksin.

9. Leonard Cohen – Songs of Leonard Cohen

Bazı şarkıcılar şarkı söyler, bazıları ise seninle dertleşir. Cohen, o meşhur derin ve çatallı sesiyle hayatın, aşkın ve inancın en kuytu köşelerine dokunur. Müzik gurmeliği sadece notaları değil, hikayeyi de duymayı gerektirir.

10. Queen – A Night at the Opera

Freddie Mercury ve arkadaşları bu albümle 'biz sadece bir rock grubu değiliz, biz bir orkestrayız' dediler. Bohemian Rhapsody gibi içinde opera, rock ve ballad barındıran imkansız bir şarkıyı dünyaya kabul ettirdiler.

11. Nina Simone – Pastel Blues

Piyano ve vokal bu kadar mı yakışır birbirine? Nina’nın o isyankar ama bir o kadar da asil sesi, gurme listemizin son altın vuruşu.

Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
