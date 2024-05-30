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Müzik Dünyasında Bunları Görmeye Alıştık: İsimlerini Ünlü Kişilerin Adlarından Alan Şarkılar

etiket Müzik Dünyasında Bunları Görmeye Alıştık: İsimlerini Ünlü Kişilerin Adlarından Alan Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 16:16

Bu şarkı isimlerini hepimiz biliyoruz!

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1. Ben Fero - Demet Akalın

2. XIR - Angela Merkel

3. LVBEL C5 - Sezen Aksu

4. Ati242 - Inzaghi

5. CAKE - Frank Sinatra

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6. Rick Ross - MC Hammer

7. Joe Satriani - Asik Vaysel

8. Chiddy Bang - Ray Charles

9. Jay-Z - Tom Ford ft. Third Ward Trill

10. Boney M. - Rasputin

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11. Nicki Minaj - Marilyn Monroe

12. Asher Roth - Charlie Chaplin

13. Das Racist - Michael Jackson

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