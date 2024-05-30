Müzik Dünyasında Bunları Görmeye Alıştık: İsimlerini Ünlü Kişilerin Adlarından Alan Şarkılar
Müzik Dünyasında Bunları Görmeye Alıştık: İsimlerini Ünlü Kişilerin Adlarından Alan Şarkılar
Bu şarkı isimlerini hepimiz biliyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Ben Fero - Demet Akalın
2. XIR - Angela Merkel
3. LVBEL C5 - Sezen Aksu
4. Ati242 - Inzaghi
5. CAKE - Frank Sinatra
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Rick Ross - MC Hammer
7. Joe Satriani - Asik Vaysel
8. Chiddy Bang - Ray Charles
9. Jay-Z - Tom Ford ft. Third Ward Trill
10. Boney M. - Rasputin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın