Müzik Dinlerken Fark Etmeden Yaptığımız 10 Şey

Aslı Uysal - Onedio Üyesi
13.05.2026 - 18:01

Müzik dinlemeye başladığın an senin de ruh halin aniden değişiyor ve müziğin ritmine katılıp gidiyorsan bu liste tam senlik! Çünkü bu listede müzik dinlerken fark etmeden yaptığımız 10 şeyden bahsediyoruz.

1. Aynı şarkıyı defalarca başa sarmak...

Bazı şarkılar kulağa o kadar hoş geliyor ki her seferinde içinden 'bu son' desen de bir bakmışsın şarkının bininci replay'ı... Çünkü o şarkı o anki ruh haline tam oturmuştur ve bırakmak istemezsin. Seni çok iyi anlıyoruz...

2. Şarkı sözlerini yanlış söylemek...

Sözlerin yarısını belki de çoğunu bilmesen de bu seni asla durdurmaz! Ağız dolusu ve özgüvenle şarkı söylemek kadar bu hayatta enerji attıran başka bir aktivite yok çünkü... Biri düzeltse bile umurunda olmaz çünkü o şarkıyı senin için güzel yapan şey o şekilde söylemek.

3. Evde tek kişilik konser vermek!

Evde eline geçen herhangi bir şeyi mikrofon yapıp bir anda performansa girmeye bayılıyorsan bu dünyada tek değilsin. Aynaya bakarak şarkı söylemek ve sanki konserindeymiş gibi düşünmek bu işin olmazsa olmazıdır ve insanı çok iyi hissettirir.

4. Bir iş yaparken turbo modu açmak...

Normalde yarım saatte yapacağın işi bir şarkı süresinde bitiriyorsan şarkının ritminde kaybolmuşsun demektir... Ritme kapıldıkça hareketlerin hızlanır ve farkında olmadan daha enerjik olursun. Bu sayede de her işi hızlıca bitirirsin.

5. Sokakta yürürken klipteymiş gibi hissetmek...

Kulaklık takıp yürümek sıradan gibi görünür ama aslında dinleyen kişi için resmen bir duygu patlaması gibidir. İnsan kendi içinde bambaşka bir dünyanın kapılarına adım atar. Sen o an kendi filminin başrolü olursun.

6. Duygusal şarkılarda geçmişi hatırlamak...

Bir şarkı bazen seni yıllar öncesinde götürür ve eksi konuşmalar, yaşanmışlıklar ve duygular hepsi bir bir gözünün önünden geçer... Şarkı bittiğinde adeta üstünden geçmiş gibi hissettirir ve kısa bir an 'ben şu an ne yaşadım acaba' diye düşünürsün...

7. Enerjik şarkılarda kontrolsüz dans etmek!

Kimsenin izlemediğini düşündüğün anlarda sen de içindeki o dansçı kişiliği özgür bırakıyorsan bu listedeki bir maddeye daha tik atıldı. Ritme uymasa bile dans etmeye devam edersin çünkü o an önemli olan sadece rahatlamak ve eğlenmektir.

8. En sevdiğin kısımda sesi sonuna kadar açmak!

Şarkının beklenen o kısmı geldiğinde refleks olarak ses yükselir hatta nakaratta resmen ortalık yangın yerine dönüşür. Etrafla olan bağın tamamen kopar ve o birkaç saniye sadece şarkının tadını çıkarırsın.

9. Kafanda senaryolar kurmak...

Şarkıyı dinlerken bir anda zihninde sahneler oluşmaya başlar. Bu hikaye bazen romantik bazense dramatiktir. Müzik, hayal gücünü tetikleyen en güçlü şeylerden biri olduğu için kendini o hikayenin içinde hayal edersin.

10. Şarkıyı sanki seninmiş gibi düşünmek...

Bazı şarkılar vardır, dinlenildiği ilk andan itibaren 'bu tam ben' diye düşünürsün. Sözleri ve hissiyle seni birebir yansıttığını düşünürsün. Hatta biri o şarkıyı dinlediğinde garip bir kıskanma hissi de vücudu sarar.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
