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Mutsuzluğun Suçlusu Sosyal Medya mı?

etiket Mutsuzluğun Suçlusu Sosyal Medya mı?

Özlem Gökbel
Özlem Gökbel - yazio
15.10.2026 - 17:11
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Gallup'un 97 ülkede gerçekleştirdiği yeni araştırma, sosyal medyayla duygusal sağlığımız arasındaki ilişkiye dair bildiklerimizi yeniden düşünmeye davet ediyor. Acaba mutsuzluğumuzun nedenini yanlış yerde mi arıyoruz?

Sosyal medyanın bizi mutsuz ettiği konusunda neredeyse toplumsal bir mutabakata vardığımız söylenebilir. Ekran karşısında geçirdiğimiz saatlerin bizi yalnızlaştırdığını, başkalarının hayatlarıyla kendimizinkini karşılaştırmanın özgüvenimizi aşındırdığını, sürekli çevrimiçi olmanın kaygılarımızı artırdığını düşünüyoruz. Bir de olduğumuz gibi görünmekten çok, görünmek istediğimiz kişiye dönüşme çabamız var. Bu bitmeyen performansın da insanı yorgun düşürmesi tuhaf değil. Sosyal medya, zamanımızın en kullanışlı günah keçilerinden biri hâline geldi. Yalnızlığımızın, tatminsizliğimizin, dikkat dağınıklığımızın, hatta giderek mutsuzlaşmamızın sorumluluğunu ona yüklemekte hiç de tereddüt etmiyoruz.

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Peki, ya mesele sandığımız kadar basit değilse?

Peki, ya mesele sandığımız kadar basit değilse?

Gallup'un geçtiğimiz günlerde yayımladığı 2026 Dünya Duygusal Sağlık Raporu (State of the World's Emotional Health), tam da bu yerleşik kanaatimizi sorgulamamıza neden olacak sonuçlar ortaya koyuyor.

Araştırmanın merkezinde şu ana soru var: Sosyal medya kullanımı, insanların duygusal sağlığı ve yaşamdan duydukları memnuniyetle nasıl bir ilişki içinde?

Gallup, 97 ülkede 15 yaş ve üzerindeki kişilerden topladığı verilerle kullanıcılar ve kullanmayanlar arasındaki duygusal farklılıkları, ekran süresinin kaygı, stres ve yalnızlıkla ilişkisini, bu ilişkinin yaşa, ülkeye ve toplumsal koşullara göre nasıl değiştiğini incelemiş. Ortaya çıkan tablo, sosyal medyayı peşinen mahkûm edenleri de onu bütünüyle aklayanları da pek memnun etmeyecek türden. Çünkü araştırma, sosyal medya kullanımıyla duygusal iyilik hâli arasında güçlü, tek yönlü ve evrensel bir ilişki bulamamış!

Mutluluğun bir ekran süresi var mı?

Mutluluğun bir ekran süresi var mı?

Gallup'un incelediği 97 ülkede, son bir hafta içinde sosyal medya kullananların ortanca oranı (ortalama değeri değil, sıralamadaki orta değer) yüzde 81. Bu oran 15-29 yaş grubunda yüzde 95'e yükseliyor. Kullanıcıların yüzde 35'i her gün en az iki saatini sosyal medyada geçirirken, yüzde 12'si beş saat veya daha fazlasını ayırıyor.

Asıl şaşırtıcı olan, sosyal medya kullananlarla kullanmayanların kendilerini nasıl hissettikleri. Gallup, bunun için katılımcılara bir önceki gün hangi duyguları yaşadıklarını da sormuş.

İlk karşılaştırmada sosyal medya kullanıcılarının yüzde 75'i bir önceki günün büyük bölümünde keyif aldığını belirtirken, kullanmayanlarda bu oran yüzde 61. Yalnızlık yaşadığını belirtenlerin oranı ise kullanıcılarda yüzde 17, kullanmayanlarda yüzde 29. Üzüntü bildirenlerde de benzer bir fark var: kullanıcılarda yüzde 20, kullanmayanlarda yüzde 33.

Peki, bu rakamlar sosyal medyanın insanları daha mutlu ve daha az yalnız yaptığı anlamına mı geliyor? İşin ilginç yanı burada başlıyor. Gallup, sosyal medya kullananların genellikle daha genç, daha eğitimli, sağlık durumları daha iyi ve sosyal çevreleri daha güçlü kişiler olduğunu da saptamış. Dolayısıyla kendilerini daha iyi hissetmeleri yalnızca sosyal medya kullanmalarıyla ilgili olmayabilir. Nitekim araştırmacılar bu farklı yaşam koşullarını hesaba kattıklarında, kullanıcılarla kullanmayanlar arasındaki mutluluk göstergelerine ilişkin farklar önemli ölçüde azalıyor. Örneğin keyif alma konusundaki 14 puanlık fark, yalnızca 2,6 puana düşüyor. Yalnızlık açısından ise anlamlı bir fark kalmıyor.

Kısacası, sosyal medya kullanmakla kendimizi iyi hissetmek arasında bir ilişki olabilir. Ama bu, birinin diğerine neden olduğu anlamına gelmiyor.

Sanırım, sosyal medyanın duygusal bilançosu düşündüğümüz kadar siyah beyaz değil.

Kullanım süresi arttıkça ne oluyor?

Gallup, insanları üç gruba ayırmış: 

  • Sosyal medyayı hiç kullanmayanlar veya günde yarım saatten az kullananlar

  • 30 dakika ile iki saatten az kullananlar 

  • İki saat ve üzeri kullananlar

Orta düzeyde kullananlar, birçok duygusal göstergede daha olumlu bir tablo sergiliyor. Yoğun kullanıcılarda öfke, stres, üzüntü ve yalnızlık daha fazla görülüyor. Ancak hiç kullanmayan veya çok az kullanan kişiler de orta düzeyde kullananlara göre daha az keyif aldıklarını, daha az güldüklerini ve yaşamlarını daha düşük puanladıklarını belirtiyor.

Görünen o ki mutluluğun ya da mutsuzluğun hesabı, ekran başında geçirilen dakikalarla yapılamıyor. 

Buradaki önemli bilimsel sınırı hatırlatmakta fayda var: Gallup nedenleri değil, ilişkileri ölçüyor. Sosyal medyanın insanları mutlu ya da mutsuz ettiğini kanıtlamıyor. İşte belki de araştırmanın asıl değeri tam burada; kolay açıklamalar bulma alışkanlığımızı biraz rahatsız etmesinde.

Aynı ekran, farklı hayatlar

Aynı ekran, farklı hayatlar

Araştırmanın en ilginç sonuçlarından biri, sosyal medya kullanımının insanların yaşam memnuniyetiyle her ülkede aynı biçimde ilişkili olmaması.

Örneğin yüksek gelirli ülkeler genelinde, günde iki saat veya daha fazla sosyal medya kullananların yaşam memnuniyeti, günde 30 dakika ile iki saat arasında kullananlara göre daha düşük. Ancak bu fark, daha düşük gelir grubundaki ülkelerde belirgin değil.

Üstelik zengin ülkeler arasında bile farklılıklar var. ABD'de yoğun sosyal medya kullananlar, yaşamlarını 0 ile 10 arasında puanladıklarında, orta düzeyde kullananlardan yaklaşık 0,3 puan daha düşük not veriyor. Almanya ve Birleşik Krallık'ta ise yoğun ve orta düzey kullanıcılar arasında yaşam değerlendirmesi bakımından anlamlı bir fark görülmüyor.

Gençlere ilişkin veriler de bu farklılığı ortaya koyuyor. Gallup'un 97 ülkeyi kapsayan analizinde, sosyal medya kullanımıyla yaşam memnuniyeti arasında 16 ülkede belirgin bir olumsuz ilişki, 10 ülkede ise belirgin bir olumlu ilişki bulunuyor. Kalan 71 ülkede ise bu ilişki daha zayıf.

Yani sosyal medyada geçirilen sürenin insanların hayatlarından ne kadar memnun olduklarıyla ilişkisi, yaşadıkları ülkeye göre değişebiliyor. 

İster istemez insanın aklına şu soru geliyor: Acaba sosyal medya, içine girdiği hayatın koşullarından bağımsız olarak değerlendirilebilir mi?

Biri uzaklarda yaşayan dostuyla konuşurken diğeri kendi hayatını başkalarının kusursuz görünen hayatlarıyla karşılaştırıyor olabilir. Biri yeni bir şey öğrenirken diğeri kendisini huzursuz eden içerikler arasında dolaşıyor olabilir. Hatta aynı insan, aynı gün içinde bunların hepsini yaşayabilir.

Gallup hangi platformların kullanıldığını, insanların çevrimiçi ortamda neler yaptığını veya hangi içeriklerle karşılaştığını da ölçmemiş. Dolayısıyla bu farklılıkların sonuçları nasıl etkilediğini kesin olarak söyleyemiyor. Ama sosyal medyada geçirilen süreyi tek başına bir mutluluk ölçüsüne dönüştürmenin ne kadar eksik bir yaklaşım olduğunu gösteriyor.

Bir kitabı kaç saatte okuduğumuza bakarak üzerimizde bıraktığı etkiyi ölçebilir miyiz? Dijital ilişkilerimiz için de benzer soruları sormak gerekiyor.

Dünya neden giderek daha kaygılı?

Dünya neden giderek daha kaygılı?

Gallup raporunun ikinci önemli bölümü, sosyal medya tartışmasını çok daha geniş bir çerçeveye taşımış. Araştırma yalnızca dijital alışkanlıklarımızı değil, dünyanın son yirmi yılda duygusal olarak nasıl değiştiğini de incelemiş.

Ve rakamlar pek iç açıcı değil.

2006 yılında dünya genelinde bir önceki günün büyük bölümünde kaygı yaşadığını söyleyenlerin oranı yüzde 30 iken, 2025'te yüzde 38'e yükselmiş. Üzüntü yaşayanların oranı yüzde 18'den yüzde 26'ya, stres yaşayanların oranı yüzde 29'dan yüzde 36'ya çıkmış. Fiziksel ağrı bildirenler ise yüzde 23'ten yüzde 33'e ulaşmış.

Dünya, yirmi yıl öncesine göre daha kaygılı, daha stresli ve daha fazla üzüntü bildiren insanlarla dolu.

Aynı dönemde yalnızca dijital teknolojiler yaygınlaşmadı; ekonomik krizler, savaşlar, salgınlar, güvencesizlik ve gelecek kaygısı da gündelik hayatın belirleyici unsurları hâline geldi.

O hâlde bütün bu duygusal yükün sorumluluğunu sosyal medyaya yüklemek ne kadar doğru?

Bu devasa evren bazen yalnızlığımızı derinleştirebilir, bazen de yalnız olduğumuz için sosyal medyaya daha fazla yönelebiliriz. Bu iki ihtimal arasındaki fark, meseleyi anlamak açısından hayati önemde. Gallup'un araştırması hangisinin neden, hangisinin sonuç olduğunu söylemiyor. Ama kimi zaman sorunun kaynağı sandığımız bir davranışın, başka bir sorunun belirtisi de olabileceğini düşündürüyor; insanın duygusal sağlığını yalnızca dijital alışkanlıklarına bakarak açıklamaya çalışmanın yetersizliğini açıkça ortaya koyuyor.

Üstelik raporun bir başka bulgusu, mutluluk ve mutsuzluk hakkındaki düşüncelerimizi de gözden geçirmemizi gerektiriyor.

Son yirmi yılda olumsuz duygular belirgin biçimde artarken olumlu duygular aynı ölçüde gerilememiş. İnsanlar hâlâ gülüyor, keyif alıyor ve yeni şeyler öğreniyor. Hatta ilginç bir şey öğrendiğini veya yaptığını belirtenlerin oranı 10 puan yükselmiş.

Kısaca insan aynı anda hem kaygılı hem umutlu, hem üzgün hem neşeli olabiliyor. Belki de mutluluğu sürekli iyi hissetmekle eş tuttuğumuz için duygusal hayatımızın bu karmaşık doğasını gözden kaçırıyoruz.

Ekranın Ötesindeki Hayat

Ekranın Ötesindeki Hayat

Gallup'un raporunun sonuç bölümünde üzerinde özellikle durduğu düşünce şu: İnsanların duygusal iyilik hâlini anlamak için yalnızca tek bir teknolojiye, davranışa veya duyguya bakmak yeterli değil. Bu deneyimlerin içinde yer aldığı hayatları da anlamak gerekiyor.

Sosyal medya hayatımızın dışında, bizi uzaktan etkileyen bağımsız bir güç değil. Günlük yaşantımızın, ilişkilerimizin, ihtiyaçlarımızın ve bazen de eksikliklerimizin içine yerleşmiş durumda. Elbette bu, sosyal medyanın zararlarını görmezden gelmek anlamına gelmiyor. Özellikle kontrolsüz, zorlayıcı ve gündelik hayatı aksatan kullanım biçimleri ciddi sorunlarla ilişkili olabiliyor. Ancak her mutsuzluğun kaynağını ekranda aramak da en az bu zararları inkâr etmek kadar kolaycı bir yaklaşım. Sonuçta ekranı kapatmak, belki biraz sessizlik, biraz kendi başına kalma imkânı sağlayabilir ama ekranın dışındaki hayat bizi beklemeye devam edecektir. 

İşte bu yüzden sosyal medya üzerine yürüttüğümüz tartışmalarda eksik kalan şeyin teknoloji değil, insanın kendisi olduğunu düşünüyorum. Ekran süremizi ölçüyoruz ama o ekrana hangi ihtiyaçlarla yöneldiğimizi yeterince sorgulamıyoruz. Kaç saat çevrimiçi kaldığımızı biliyoruz; fakat çevrimdışı hayatımızın bize ne kadar iyi geldiğini aynı merakla araştırmıyoruz. 

Bir insanın mutluluğunu anlamak için ne kadar güldüğünü, ne kadar kaygılandığını, kendisini ne kadar güvende hissettiğini, başkalarıyla nasıl ilişkiler kurduğunu ve yaşadığı toplumda ne kadar umut bulabildiğini de bilmemiz gerekiyor. Bir açıdan sosyal medya, yalnızlığımızı büyüten bir ayna olabildiği gibi, o yalnızlığın içinden dünyaya uzattığımız bir el de olabiliyor.

Velhasıl, belki de kendimize yalnızca “Sosyal medya beni nasıl etkiliyor?” diye sormak yetmiyordur. “Ben nasıl bir hayatın içinden sosyal medyaya bakıyorum?” diye sormak da gerekiyordur, ne dersiniz?  

Kaynak ve araştırma notu

Gallup (2026), State of the World's Emotional Health: How Social Media Connects to Emotional Wellbeing. World Health Summit iş birliğiyle yayımlanmıştır.

Orijinal rapor (32 sayfalık PDF): _https://www.gallup.com/file/analytics/715250/State-of-the-Worlds-Emotional-Health-2026_Report.pdf_

Araştırmanın sosyal medya bölümü, 2026'da 97 ülkede 15 yaş ve üzerindeki kişilerle yapılan anketlere dayanıyor. Küresel duyguların uzun dönemli karşılaştırması ise 2025'e kadar uzanan ayrı veri serisini kullanıyor. Gallup'ın araştırması gözlemseldir; istatistiksel ilişkiler doğrudan neden-sonuç kanıtı olarak yorumlanamaz.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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