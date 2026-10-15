Mutsuzluğun Suçlusu Sosyal Medya mı?

Gallup'un incelediği 97 ülkede, son bir hafta içinde sosyal medya kullananların ortanca oranı (ortalama değeri değil, sıralamadaki orta değer) yüzde 81. Bu oran 15-29 yaş grubunda yüzde 95'e yükseliyor. Kullanıcıların yüzde 35'i her gün en az iki saatini sosyal medyada geçirirken, yüzde 12'si beş saat veya daha fazlasını ayırıyor.

Asıl şaşırtıcı olan, sosyal medya kullananlarla kullanmayanların kendilerini nasıl hissettikleri. Gallup, bunun için katılımcılara bir önceki gün hangi duyguları yaşadıklarını da sormuş.

İlk karşılaştırmada sosyal medya kullanıcılarının yüzde 75'i bir önceki günün büyük bölümünde keyif aldığını belirtirken, kullanmayanlarda bu oran yüzde 61. Yalnızlık yaşadığını belirtenlerin oranı ise kullanıcılarda yüzde 17, kullanmayanlarda yüzde 29. Üzüntü bildirenlerde de benzer bir fark var: kullanıcılarda yüzde 20, kullanmayanlarda yüzde 33.

Peki, bu rakamlar sosyal medyanın insanları daha mutlu ve daha az yalnız yaptığı anlamına mı geliyor? İşin ilginç yanı burada başlıyor. Gallup, sosyal medya kullananların genellikle daha genç, daha eğitimli, sağlık durumları daha iyi ve sosyal çevreleri daha güçlü kişiler olduğunu da saptamış. Dolayısıyla kendilerini daha iyi hissetmeleri yalnızca sosyal medya kullanmalarıyla ilgili olmayabilir. Nitekim araştırmacılar bu farklı yaşam koşullarını hesaba kattıklarında, kullanıcılarla kullanmayanlar arasındaki mutluluk göstergelerine ilişkin farklar önemli ölçüde azalıyor. Örneğin keyif alma konusundaki 14 puanlık fark, yalnızca 2,6 puana düşüyor. Yalnızlık açısından ise anlamlı bir fark kalmıyor.

Kısacası, sosyal medya kullanmakla kendimizi iyi hissetmek arasında bir ilişki olabilir. Ama bu, birinin diğerine neden olduğu anlamına gelmiyor.

Sanırım, sosyal medyanın duygusal bilançosu düşündüğümüz kadar siyah beyaz değil.

Kullanım süresi arttıkça ne oluyor?

Gallup, insanları üç gruba ayırmış:

Sosyal medyayı hiç kullanmayanlar veya günde yarım saatten az kullananlar

30 dakika ile iki saatten az kullananlar

İki saat ve üzeri kullananlar

Orta düzeyde kullananlar, birçok duygusal göstergede daha olumlu bir tablo sergiliyor. Yoğun kullanıcılarda öfke, stres, üzüntü ve yalnızlık daha fazla görülüyor. Ancak hiç kullanmayan veya çok az kullanan kişiler de orta düzeyde kullananlara göre daha az keyif aldıklarını, daha az güldüklerini ve yaşamlarını daha düşük puanladıklarını belirtiyor.

Görünen o ki mutluluğun ya da mutsuzluğun hesabı, ekran başında geçirilen dakikalarla yapılamıyor.

Buradaki önemli bilimsel sınırı hatırlatmakta fayda var: Gallup nedenleri değil, ilişkileri ölçüyor. Sosyal medyanın insanları mutlu ya da mutsuz ettiğini kanıtlamıyor. İşte belki de araştırmanın asıl değeri tam burada; kolay açıklamalar bulma alışkanlığımızı biraz rahatsız etmesinde.