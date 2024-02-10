Müşterilerinin Asla Öğrenmemesi Gereken Meslek Sırlarını Afişe Ederek Bizleri Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi
Müşterilerinin Asla Öğrenmemesi Gereken Meslek Sırlarını Afişe Ederek Bizleri Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatımız boyunca hem kendi sırlarımızı hem de başkalarının sırlarını saklarız. Birçok kullanıcı, meslekleriyle ilgili şok edici sırları paylaştı. Buyurun...👇
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1. "Havaalanları çok güvenli görünüyor olabilir ama tadilattan sonra evsiz bir adam kullanılmayan odada bir yıl yaşamış."
2. "Yaptığımız limonlu turtanın vejeteryan olduğunu söylesek de değil. İçine sığır jelatini koyuyoruz."
3. "Hindi çiftliğinde çalışıyordum. Hindilerin hepsi serbest gezinen hayvanlardı ama biri spesifik olarak serbest gezinen istediğinde, fazla ücret alıyorduk."
4. "Gıda mühendisiyim. Çalıştığım firma yoğurt üretimi yapıyor. En son üretilen yoğurtlar için bana gizlilik sözleşmesi imzalattılar. Çünkü sattıkları şey yoğurt değildi."
5. "Ev dekorasyon malzemeleri satan bir yerde çalışıyordum. Bir ürünü değiştirmemiz gerektiğinde, üreticiden yeni bir ürün almak için iyi durumdaki ürüne photoshop yaparak, kırık görünmesini sağlıyorduk."
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6. "Perakende satışta çalışıyorum. Her tatil sezonunda müşteriden ihtiyacı olan kişilere bağışta bulunmasını istiyoruz. Bağış hiçbir zaman onlara ulaşmıyor."
7. "Kargo dağıtımında çalışıyorum. Paketlerinize bakmadan fırlatıyoruz."
8. "Çikolata fabrikasında çalışıyorum. İki ayrı çalışma alanımız var. Birinde herkes çok iyi şartlarda çalışıyormuş gibi görünüyor. Diğer tarafta zorlu koşullarda uzun saatler boyunca çalışan insanlar oluyor."
9. "Bir otelin resepsiyon görevlisiyim. Müşterilere her zaman normalden yüksek fiyatı söylerim. Bazen aradaki farkı kendim alırım."
10. "Ucuz mobilyaları satın alıp, üzerine 'İtalya'da üretilmiştir' etiketi yapıştırıp, yaklaşık beş kat daha pahalıya satan bir mobilya mağazasında çalışıyordum."
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11. "Eskiden çalıştığım fırın, yer fıstığı alerjisi olan insanları asla umursamazdı. Orada bir şey yediğinizde, yer fıstığına temas etme olasılığınız oldukça yüksek."
12. "Kağıt, şişe ve diğer çöpler için ayrı kutularımız var. Yani geri dönüşüm yapıyormuşuz gibi görünüyor ama günün sonunda hepsi aynı çöpe gidiyor."
13. "Sürekli son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satıyoruz. Üç yıl önce son kullanma tarihi geçmiş bir et ürünü vardı ve geçen ay onu kesip hepsini sattık."
14. "Yatak fabrikasında çalışıyorum. İşçiler yatağın ikinci katmanını oluşturan büyük köpük üstüne basıp sürüklerler. Muhtemelen şu anda kir ve birden fazla siyah ayak izi üzerinde uyuyorsunuz."
15. "Aşçı başı tavuk kanatlarını yere düşürüp fritözlere geri atıyordu."
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