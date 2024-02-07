Görüş Bildir
Haberler
Video
Maskot Haline Gelmişti! Beşiktaş'ın Ünlü Obez Kedisi Kalp Krizi Sebebiyle Hayatını Kaybetti

Maskot Haline Gelmişti! Beşiktaş'ın Ünlü Obez Kedisi Kalp Krizi Sebebiyle Hayatını Kaybetti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 01:46 Son Güncelleme: 08.02.2024 - 01:54

İçerik Devam Ediyor

Türkiye'nin renkli sokakları, birbirinden sevimli sokak kedileriyle dolu. Her biri farklı bir hikayeye sahip olan bu kediler, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve hoşgörüsünü de yansıtıyor. Türkiye'nin sokak kedileri, sadece birer hayvan olmanın ötesinde, şehrin bir parçası ve kültürünün bir simgesidir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Beşiktaş'ın simgesi haline gelen sokak kedileri de onlardan biriydi.

Beşiktaş'ın simgesi haline gelen sokak kedileri de onlardan biriydi.

Beşiktaş halkı tarafından çok sevilen kedi, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Beşiktaş halkı tarafından çok sevilen kedi, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Kedinin ölümü tüm ülkeyi üzerken, kedinin sürekli artan kilosuna müdahale edilmeden kontrolsüzce beslenmesi.

O kediye yaşadığı sokaktaki görüntüleri ile veda edildi; 😿

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın