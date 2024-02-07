Maskot Haline Gelmişti! Beşiktaş'ın Ünlü Obez Kedisi Kalp Krizi Sebebiyle Hayatını Kaybetti

Türkiye'nin renkli sokakları, birbirinden sevimli sokak kedileriyle dolu. Her biri farklı bir hikayeye sahip olan bu kediler, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve hoşgörüsünü de yansıtıyor. Türkiye'nin sokak kedileri, sadece birer hayvan olmanın ötesinde, şehrin bir parçası ve kültürünün bir simgesidir.