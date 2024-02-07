Sevgilisine 14 Şubat'ta Ne Hediye Alacağını Fazlasıyla Çaktıran Erkek Tüm Kızlar Ahalisi Tarafından Onay Aldı
Sevgilisine 14 Şubat'ta Ne Hediye Alacağını Fazlasıyla Çaktıran Erkek Tüm Kızlar Ahalisi Tarafından Onay Aldı
14 Şubat yaklaşıyor malum. Sevgililer telaşa düşmeye başladı bile. Hediyeleşme merasimi için hazırlıkla sürerken, Twitter'da Meri'nin erkek arkadaşının hiç çaktırmadığı (!) hediyesi tüm kızlardan onay aldı. Beyler, sürpriz işini artık becermeniz gerekiyor ama bu seferki cidden çok tatlı bir deneme! 😂
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14 Şubat Sevgililer günü yaklaşıyor malumunuz...
Mağazalar, AVM'ler, sokaklar kırmızı kalplerle bezenmeye başlarken, sevgilisi olanlar şimdiden hediye bakmaya başladı.
Bu gözler bilgisayarın başında tıpkı böyle hediye arayışına girenleri görebiliyor, haberiniz olsun!
İşte Meri'nin sevgilisi de o potu kıranlardan bir tanesi. Durun, sakın söylemeyin çünkü hiçbiriniz anlamadınız ne alacağını!
Bu başaramayış oldukça tatlı bulundu genel olarak. Dediğimiz gibi deniyor en azından. 😂
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Ya bütün sırrı bozdun ya...
Organize bir başarısızlık örneği. 😂
Olun kızlar, olun ben arkanızdayım.
Sen iyisin Meri, ama kocan da onay aldı.
Beyler, hep aynı taktikleri görüyoruz...
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Dümdüz sormaya başlamışsınız olmuyor böyle. 😂
Bazılarımız Sherlock olduğu için denemiyorlar bile.
"Bi' ölç ya, nolur n'olmaz..."
Konuya "senin kafan kocaman" diye girmesi. Kızlar kötüyüz. 😂
Seçenek sunmalı. 😂
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Dozunda avellik budur.
İşte bazılarımızın da 14 Şubat'ta yüzü gülmüyor...
Çok rahat, çok profesyonel...
Yapmayın böyle. 😂
Söz vermedik ama elbet bir gün kızlar!!!
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Siz hangi taraftasınız bakalım?
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