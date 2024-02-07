Sevgilisine 14 Şubat'ta Ne Hediye Alacağını Fazlasıyla Çaktıran Erkek Tüm Kızlar Ahalisi Tarafından Onay Aldı

14 Şubat yaklaşıyor malum. Sevgililer telaşa düşmeye başladı bile. Hediyeleşme merasimi için hazırlıkla sürerken, Twitter'da Meri'nin erkek arkadaşının hiç çaktırmadığı (!) hediyesi tüm kızlardan onay aldı. Beyler, sürpriz işini artık becermeniz gerekiyor ama bu seferki cidden çok tatlı bir deneme! 😂