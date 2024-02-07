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Sevgilisine 14 Şubat'ta Ne Hediye Alacağını Fazlasıyla Çaktıran Erkek Tüm Kızlar Ahalisi Tarafından Onay Aldı

Sevgilisine 14 Şubat'ta Ne Hediye Alacağını Fazlasıyla Çaktıran Erkek Tüm Kızlar Ahalisi Tarafından Onay Aldı

Twitter Sevgililer günü
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.02.2024 - 20:49

14 Şubat yaklaşıyor malum. Sevgililer telaşa düşmeye başladı bile. Hediyeleşme merasimi için hazırlıkla sürerken, Twitter'da Meri'nin erkek arkadaşının hiç çaktırmadığı (!) hediyesi tüm kızlardan onay aldı. Beyler, sürpriz işini artık becermeniz gerekiyor ama bu seferki cidden çok tatlı bir deneme! 😂

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14 Şubat Sevgililer günü yaklaşıyor malumunuz...

14 Şubat Sevgililer günü yaklaşıyor malumunuz...

Yalnızlar için sinir bozan, fakat sevip sevilenler için hediyeleşmeye bahane buldukları o özel gün anlayacağınız.

Mağazalar, AVM'ler, sokaklar kırmızı kalplerle bezenmeye başlarken, sevgilisi olanlar şimdiden hediye bakmaya başladı.

Mağazalar, AVM'ler, sokaklar kırmızı kalplerle bezenmeye başlarken, sevgilisi olanlar şimdiden hediye bakmaya başladı.

Tabii böyle bir günde öylesine hediyeler almak ayıp. Romantik olmak gerek. Kızlar biraz daha ince düşünse de, beyler açısından bazen zor olabiliyor bu tarz günler.

Bu gözler bilgisayarın başında tıpkı böyle hediye arayışına girenleri görebiliyor, haberiniz olsun!

İnternetten aramak yerine biraz daha yaratıcı ve öznel olmanızı öneririm konuya girmeden önce. Sevgilinizin sevdiği şeyleri bilmeniz daha önemli klasik sürprizleri yapmaktansa. Zaten sürpriz konusunda bazen büyük potlar kırılabiliyor.

İşte Meri'nin sevgilisi de o potu kıranlardan bir tanesi. Durun, sakın söylemeyin çünkü hiçbiriniz anlamadınız ne alacağını!

İşte Meri'nin sevgilisi de o potu kıranlardan bir tanesi. Durun, sakın söylemeyin çünkü hiçbiriniz anlamadınız ne alacağını!
twitter.com

Çabana sağlık, en azından bir şekilde denemişsin. Takdiri hak ediyor bu tatlılık. 😂

Bu başaramayış oldukça tatlı bulundu genel olarak. Dediğimiz gibi deniyor en azından. 😂

Bu başaramayış oldukça tatlı bulundu genel olarak. Dediğimiz gibi deniyor en azından. 😂
twitter.com
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Ya bütün sırrı bozdun ya...

Ya bütün sırrı bozdun ya...
twitter.com

Organize bir başarısızlık örneği. 😂

Organize bir başarısızlık örneği. 😂
twitter.com

Olun kızlar, olun ben arkanızdayım.

Olun kızlar, olun ben arkanızdayım.
twitter.com

Sen iyisin Meri, ama kocan da onay aldı.

Sen iyisin Meri, ama kocan da onay aldı.
twitter.com

Beyler, hep aynı taktikleri görüyoruz...

Beyler, hep aynı taktikleri görüyoruz...
twitter.com
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Dümdüz sormaya başlamışsınız olmuyor böyle. 😂

Dümdüz sormaya başlamışsınız olmuyor böyle. 😂
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Bazılarımız Sherlock olduğu için denemiyorlar bile.

Bazılarımız Sherlock olduğu için denemiyorlar bile.
twitter.com

"Bi' ölç ya, nolur n'olmaz..."

"Bi' ölç ya, nolur n'olmaz..."
twitter.com

Konuya "senin kafan kocaman" diye girmesi. Kızlar kötüyüz. 😂

Konuya "senin kafan kocaman" diye girmesi. Kızlar kötüyüz. 😂
twitter.com

Seçenek sunmalı. 😂

Seçenek sunmalı. 😂
twitter.com
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Dozunda avellik budur.

Dozunda avellik budur.
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İşte bazılarımızın da 14 Şubat'ta yüzü gülmüyor...

İşte bazılarımızın da 14 Şubat'ta yüzü gülmüyor...
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Çok rahat, çok profesyonel...

Çok rahat, çok profesyonel...
twitter.com

Yapmayın böyle. 😂

Yapmayın böyle. 😂
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Söz vermedik ama elbet bir gün kızlar!!!

Söz vermedik ama elbet bir gün kızlar!!!
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Siz hangi taraftasınız bakalım?

Siz hangi taraftasınız bakalım?
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Sizinkiler belli etti mi bir şeyler? Hadi yorumlara! 

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