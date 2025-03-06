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Mustafa Koç’un Eşi Caroline Koç’un Kendisine Hayran Bıraktıran Malikanesi

Mustafa Koç’un Eşi Caroline Koç’un Kendisine Hayran Bıraktıran Malikanesi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.03.2025 - 10:56 Son Güncelleme: 06.03.2025 - 11:01

2016 yılında hayatını kaybeden Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç, Kandilli'deki malikhanesinin kapılarını Admissleeast dergisini açtı. Caroline Koç, evi merhum eşi Mustafa Koç'la birlikte döşediklerini anlattı.

Caroline Koç evini anlatırken 'Bu güzel ev, olgun çam ağaçlarının ve iki muhteşem manolyanın arkasında, neredeyse gizli bir şekilde saklıydı. Mustafa ve ben daha önce hiç fark etmemiş olmamıza inanamadık. Sanki hep bizi bekliyormuş gibiydi' sözlerini kullandı. 

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Caroline Koç, merhum eşi Mustafa Koç'la birlikte döşedikleri boğaz manzaralı muhteşem malikhanenin kapılarını ilk kez açtı.

Caroline Koç, merhum eşi Mustafa Koç'la birlikte döşedikleri boğaz manzaralı muhteşem malikhanenin kapılarını ilk kez açtı.

Caroline Koç, evi merhum eşi Mustafa Koç'la birlikte döşediklerini belirtti. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, 2016 yılında hayatını kaybetmişti.

Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, Kandilli'de birlikte döşedikleri evin kapısını Admissleeast dergisine açtı.

Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, Kandilli'de birlikte döşedikleri evin kapısını Admissleeast dergisine açtı.

Caroline Koç'un anlattıklarına göre; salonda Çek tasarımcı Jindrich Halabala'nın 1930'lu yıllardaki koltukları yer alıyor.

Sanatçı Tayfun Erdoğmuş'un boyadığı duvarlar, Marc Quinn ve Taner Ceylan'ın sanat eserlerine fon oluşturuyor.

Evde Uşak halısı, Frank Gehry'nin Contour sandalyesi de var.

Evde Uşak halısı, Frank Gehry'nin Contour sandalyesi de var.

Bahçedeki havuz Boğaz manzaralı ve Çin heykelleriyle süslü. Salonda ise antika lake Çin saray dolabı, Osmanlı soylularına ait çerçeveli baskılarla donatılmış.

Caroline Koç, Kandilli'de 19. yüzyıldan kalma bu konağı eşi Mustafa Koç'la birlikte bulduklarını belirterek şunları anlattı:

Caroline Koç, Kandilli'de 19. yüzyıldan kalma bu konağı eşi Mustafa Koç'la birlikte bulduklarını belirterek şunları anlattı:

'Bu güzel ev, olgun çam ağaçlarının ve iki muhteşem manolyanın arkasında, neredeyse gizli bir şekilde saklıydı. Mustafa ve ben daha önce hiç fark etmemiş olmamıza inanamadık. Sanki hep bizi bekliyormuş gibiydi.”

Caroline Koç açıklamaları şu sözlerle devam etti:

Caroline Koç açıklamaları şu sözlerle devam etti:

'Tepeye doğru yürürken kalbim çarpıyordu. İlk görüşte aşık oldum, özellikle de bahçe ve manzaraya. Çok bakımsız olmasına rağmen, yadsınamaz bir çekiciliği vardı. Mimarisi zamansızdı, karmaşık detaylar ve sık sık görmediğiniz bir karakter duygusu vardı. Anlatacak kendi hikayeleri varmış gibi hissettiriyordu. En büyüleyici özelliklerden biri, içinde yürürken ahşap zeminlerin gıcırtısıydı. Odalar nefes alıyor gibiydi ve bana bu şehrin zengin tarihini ve ruhunu hatırlattılar. Ev sanki bize nasıl canlandırılmak istediğini gösteriyordu.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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