Mustafa Koç’un Eşi Caroline Koç’un Kendisine Hayran Bıraktıran Malikanesi
Mustafa Koç’un Eşi Caroline Koç’un Kendisine Hayran Bıraktıran Malikanesi
2016 yılında hayatını kaybeden Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç, Kandilli'deki malikhanesinin kapılarını Admissleeast dergisini açtı. Caroline Koç, evi merhum eşi Mustafa Koç'la birlikte döşediklerini anlattı.
Caroline Koç evini anlatırken 'Bu güzel ev, olgun çam ağaçlarının ve iki muhteşem manolyanın arkasında, neredeyse gizli bir şekilde saklıydı. Mustafa ve ben daha önce hiç fark etmemiş olmamıza inanamadık. Sanki hep bizi bekliyormuş gibiydi' sözlerini kullandı.
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Caroline Koç, merhum eşi Mustafa Koç'la birlikte döşedikleri boğaz manzaralı muhteşem malikhanenin kapılarını ilk kez açtı.
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Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, Kandilli'de birlikte döşedikleri evin kapısını Admissleeast dergisine açtı.
Evde Uşak halısı, Frank Gehry'nin Contour sandalyesi de var.
Caroline Koç, Kandilli'de 19. yüzyıldan kalma bu konağı eşi Mustafa Koç'la birlikte bulduklarını belirterek şunları anlattı:
Caroline Koç açıklamaları şu sözlerle devam etti:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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