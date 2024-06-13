Mustafa Denizli Onedio'ya Konuştu: Türkiye'nin Final Oynama Potansiyeli Var

''Semih Kılıçsoy’u çevresinde oynayan futbolcularla şöyle bi değerlendirecek olursak, daha önce de saydığım isimlerin yani hücum aksiyonları olan futbolcuların genç olduğunu görüyoruz. Semih genç, Arda Genç, Orkun genç. Bunların içinde bir Hakan uzun yıllardır oynuyor. Oyuncularımız çok yetenekliler ve gençler. Bu hem avantaj hem dezavantaj. Şu bir gerçek ki gerçek manada ‘Bu futbolcu üzerinden mutlaka gol bulabiliriz’ diye rahat nefes alabileceğimiz bir futbolcu profili yok, olanlar da çok genç. Eğer adapte olurlarsa onlardan çok önemli işler bekliyorum.''