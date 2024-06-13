Mustafa Denizli Onedio'ya Konuştu: Türkiye'nin Final Oynama Potansiyeli Var
Mustafa Denizli Onedio'ya Konuştu: Türkiye'nin Final Oynama Potansiyeli Var
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası, yarın akşam saat 22.00’de oynanacak. Almanya-İskoçya mücadelesi ile başlayacak. A Millî Futbol Takımımız da ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.Turnuva öncesi deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, Onedio’dan Deniz Şen’in sorularını yanıtladı ve şampiyonaya dair görüşlerini aktardı.
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Denizli, ''Oyuncularımızın potansiyeli yolun sonuna kadar gidebilecek bir potansiyel'' dedi.
Denizli’nin açıklamalarından derlediğimiz satır başları şu şekilde:
''Sizce millî takımımız turnuvada nereye kadar ilerleyebilir?'' sorusuna Mustafa Denizli, ''Cevabı bugünden kestirmek kolay değil. Turnuvanın havası, başlangıcı, gidişatı öngörülemez ama neticede geldiğimiz durumda millî takımımızın grubu ve rakipleri belli. İlk etapta biz ve Portekiz’in ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Sadece daha evvel oynadığımız birçok hazırlık maçı gösterdi ki gol yollarında biraz sıkıntı yaşayabiliriz'' diyerek yanıt verdi.
Mustafa Denizli, ''Türkiye’nin final oynama potansiyeli var mı?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Her takımda her potansiyel vardır. Bu takım 2000’de çeyrek, 2008’de yarı final oynadı. 2002’de de yarı finaldeydik. Şu andaki millî takım oyuncularının potansiyeli gidebileceği yolun sonuna kadar gitme imkânı gösteren bir potansiyel. Gider.Dünya futboluna baktığın zaman yıldız sayısının, oyunu değiştirecek bireysel yeteneklerin geçtiğimiz yıllara göre çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Biz futbolcularımızı tanıyoruz ama rakiplerimizin neler yapacağını bilmiyoruz. Potansiyel olarak kendi liglerinde üst düzey form grafiği yaşayan futbolcular var Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu gibi. Yine defansta Abdülkerim Bardakçı’yı da katabiliriz. Arda Güler, Kenan Yıldız müthiş yetenekler. Bu turnuvalarda bu yeteneklerini sergileyebilirler mi, ben çok umutluyum. Bunlar devreye girdiği zaman millî takım çok avantajlı duruma gelecek.''
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