Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Mustafa Denizli Onedio'ya Konuştu: Türkiye'nin Final Oynama Potansiyeli Var

Mustafa Denizli Onedio'ya Konuştu: Türkiye'nin Final Oynama Potansiyeli Var

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.06.2024 - 12:15 Son Güncelleme: 13.06.2024 - 12:28

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası, yarın akşam saat 22.00’de oynanacak. Almanya-İskoçya mücadelesi ile başlayacak. A Millî Futbol Takımımız da ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.Turnuva öncesi deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, Onedio’dan Deniz Şen’in sorularını yanıtladı ve şampiyonaya dair görüşlerini aktardı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Denizli, ''Oyuncularımızın potansiyeli yolun sonuna kadar gidebilecek bir potansiyel'' dedi.

Denizli, ''Oyuncularımızın potansiyeli yolun sonuna kadar gidebilecek bir potansiyel'' dedi.

Denizli’nin açıklamalarından derlediğimiz satır başları şu şekilde:

Denizli’nin açıklamalarından derlediğimiz satır başları şu şekilde:

''Sizce millî takımımız turnuvada nereye kadar ilerleyebilir?'' sorusuna Mustafa Denizli, ''Cevabı bugünden kestirmek kolay değil. Turnuvanın havası, başlangıcı, gidişatı öngörülemez ama neticede geldiğimiz durumda millî takımımızın grubu ve rakipleri belli. İlk etapta biz ve Portekiz’in ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Sadece daha evvel oynadığımız birçok hazırlık maçı gösterdi ki gol yollarında biraz sıkıntı yaşayabiliriz'' diyerek yanıt verdi.

''Sizce millî takımımız turnuvada nereye kadar ilerleyebilir?'' sorusuna Mustafa Denizli, ''Cevabı bugünden kestirmek kolay değil. Turnuvanın havası, başlangıcı, gidişatı öngörülemez ama neticede geldiğimiz durumda millî takımımızın grubu ve rakipleri belli. İlk etapta biz ve Portekiz’in ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Sadece daha evvel oynadığımız birçok hazırlık maçı gösterdi ki gol yollarında biraz sıkıntı yaşayabiliriz'' diyerek yanıt verdi.

Mustafa Denizli, ''Türkiye’nin final oynama potansiyeli var mı?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Her takımda her potansiyel vardır. Bu takım 2000’de çeyrek, 2008’de yarı final oynadı. 2002’de de yarı finaldeydik. Şu andaki millî takım oyuncularının potansiyeli gidebileceği yolun sonuna kadar gitme imkânı gösteren bir potansiyel. Gider.Dünya futboluna baktığın zaman yıldız sayısının, oyunu değiştirecek bireysel yeteneklerin geçtiğimiz yıllara göre çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Biz futbolcularımızı tanıyoruz ama rakiplerimizin neler yapacağını bilmiyoruz. Potansiyel olarak kendi liglerinde üst düzey form grafiği yaşayan futbolcular var Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu gibi. Yine defansta Abdülkerim Bardakçı’yı da katabiliriz. Arda Güler, Kenan Yıldız müthiş yetenekler. Bu turnuvalarda bu yeteneklerini sergileyebilirler mi, ben çok umutluyum. Bunlar devreye girdiği zaman millî takım çok avantajlı duruma gelecek.''

Mustafa Denizli, ''Türkiye’nin final oynama potansiyeli var mı?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Her takımda her potansiyel vardır. Bu takım 2000’de çeyrek, 2008’de yarı final oynadı. 2002’de de yarı finaldeydik. Şu andaki millî takım oyuncularının potansiyeli gidebileceği yolun sonuna kadar gitme imkânı gösteren bir potansiyel. Gider.Dünya futboluna baktığın zaman yıldız sayısının, oyunu değiştirecek bireysel yeteneklerin geçtiğimiz yıllara göre çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Biz futbolcularımızı tanıyoruz ama rakiplerimizin neler yapacağını bilmiyoruz. Potansiyel olarak kendi liglerinde üst düzey form grafiği yaşayan futbolcular var Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu gibi. Yine defansta Abdülkerim Bardakçı’yı da katabiliriz. Arda Güler, Kenan Yıldız müthiş yetenekler. Bu turnuvalarda bu yeteneklerini sergileyebilirler mi, ben çok umutluyum. Bunlar devreye girdiği zaman millî takım çok avantajlı duruma gelecek.''

‘Bu futbolcu üzerinden mutlaka gol bulabiliriz’ diye rahat nefes alabileceğimiz bir futbolcu profili yok

‘Bu futbolcu üzerinden mutlaka gol bulabiliriz’ diye rahat nefes alabileceğimiz bir futbolcu profili yok

''Semih Kılıçsoy’u çevresinde oynayan futbolcularla şöyle bi değerlendirecek olursak, daha önce de saydığım isimlerin yani hücum aksiyonları olan futbolcuların genç olduğunu görüyoruz. Semih genç, Arda Genç, Orkun genç. Bunların içinde bir Hakan uzun yıllardır oynuyor. Oyuncularımız çok yetenekliler ve gençler. Bu hem avantaj hem dezavantaj. Şu bir gerçek ki gerçek manada ‘Bu futbolcu üzerinden mutlaka gol bulabiliriz’ diye rahat nefes alabileceğimiz bir futbolcu profili yok, olanlar da çok genç. Eğer adapte olurlarsa onlardan çok önemli işler bekliyorum.''

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mustafa Denizli’nin EURO 2024 favorileri

Mustafa Denizli’nin EURO 2024 favorileri

Hiç kimse bugün ‘Avrupa’da bu şampiyonunun favorisi şudur’ diye söyleyemez. Bizim de içinde olduğumuz İngiltere, ev sahibi sıfatıyla çok iyi olmasa da Almanya, İspanya… Son şampiyon İtalya’nın bu turnuvada bir şey yapabileceği kanaatinde değilim. Aradan sıyrılan takım olur mu, 2004 yılında Yunanistan bile bu kupayı kazandı. Ben İ harfi ile başlayan bir ülkenin kupaya daha yakın olduğunu düşünüyorum. İngiltere ve İspanya’yı önde görüyorum, bunların yanına Fransa’yı da ekleyebiliriz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın