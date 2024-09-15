Müjde Uzman'ın Kiralık Aşk'taki Halinden Şerbo'daki Afiş Krizine Televizyon Dünyasında Yaşananlar
Müjde Uzman'ın Kiralık Aşk'taki Halinden Şerbo'daki Afiş Krizine Televizyon Dünyasında Yaşananlar
15 Eylül Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne İngilizce öğretmenliği yapan yarışmacı damga vurdu. İngilizce çeviri sorusu sorulan yarışmacı, joker kullanmasına rağmen soruyu yanlış yanıtladı.
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2. Daha önce Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa olarak yayınlanan magazin programı, Gülşen Yüksel'in programdan ayrılmasıyla son bulmuştu. Teve2'de yayınlanan bu programın bitmesinin ardından Müge Dağıstanlı TV8'e transfer olmuştu. Acun Ilıcalı, Aramızda Kalmasın programının başlayacağını duyurdu!
3. MasterChef Türkiye'de heyecanlı bir hafta daha geride kaldı. Bu kez iddialar doğru çıktı, eleneceği söylenenen yarışmacı programa veda etti. MasterChef'te bu hafta kim elendi?
4. Yalı Çapkını'nda yeni sezonda zaman atlaması yaşanmış, geçen 2 yılda Seyran ve Ferit'in başkalarıyla birlikte olduğunu izleyip öfkelenmiştik. Peki ama ya Seyran'ın amacı başkaysa?
5. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Alev karakterinin diziye veda etmesiyle izleyiciye derin üzüntü yaşatan Müjde Uzman, uzun süredir TV ekranlarında rol alıyor. Yıllar önce Kiralık Aşk'ta oynayan güzel oyuncunun o zamanki görünüşünü görünce bir hayli şaşıracaksınız.
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6. İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaşacağı Karadut dizisiyle ilgili beklenen gelişme sonunda yaşandı! Merakla beklenen dizinin yayın günü ve ilk bölüm tarihi belli oldu.
7. Kızılcık Şerbeti yeni sezonun ilk bölümüyle geçtiğimiz cuma günü ekrana geldi. Daha ilk bölümden bomba etkisi yaratan dizide Giray karakterini canlandıran Kaan Taşaner'in afişte yer almayışına tepki gösterdiği iddia edilmişti. İddialara göre yeni sezon oyuncuları çekime katılmalarına rağmen afişten son anda çıkarılmışlar.
8. Bir dönemin en sevilen gençlik dizilerinden biri olan Pis Yedili, finalinin üstünden on yıl geçmesine rağmen hala unutulmadı. Dizinin sevilen karakterlerinden biri, televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu!
9. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
10. Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile ekranlara geldi. İlk bölümde 1 ay içerisinde Giray'la evlenen Doğa'yı görünce başımızdan aşağı kaynar sular döküldü. Giray'ın çevirdiği dolapları da öğrenince bir düşündük: Gelen gideni arattı mı? Fatih mi, Giray mı gelin, birlikte karar verelim...
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11. MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz bölümünde Mehmet ve Danilo Şef tabak yorumlarken Somer Şef arkada dilini dışarı çıkarırken kameralara yakalandı. Tadımda acı biber yiyen Somer Şef'in zor anları sosyal medyada goygoy malzemesi oldu.
12. Kızılcık Şerbeti yeni sezonunda yeni bölümü ile ekranlara döndü dönmesine ancak daha ilk bölümden hata üstüne hata bulundu. Bir izleyici Görkem'in hastane sahnesindeki yanlışı paylaştı.
13. Gazeteci Ece Üner, bugün attığı bir tweetle HÜDA-PAR liderlerine seslendi: "Biz Narin'e ne olduğunu anlamaya çalışırken siz tam olarak neyin peşindesiniz acaba?"
14. Günlerdir ülkemizde çocuklarla ilgili gelen acı haberlerle kahrolduk. Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin'in katledilmesinin ardından Esra Erol, yayınında 2 yaşında istismara uğradığı açığa çıkan Sıla bebek hakkında da konuştu. O anlar yüreğimizi sızlattı.
15. Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı'nın tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda geçtiğimiz günlerde öldürülen 8 yaşındaki minik Narin'e gönderme yapıldı.
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