Muhteşem Yüzyıl’dan Sonra Halit Ergenç ve Meryem Uzerli Yeni Film İçin Buluştu

Muhteşem Yüzyıl’dan Sonra Halit Ergenç ve Meryem Uzerli Yeni Film İçin Buluştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
31.03.2026 - 11:30

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli yıllar sonra yeniden aynı projede buluştu. İkili daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde birlikte rol almıştı. Dizideki partnerlikleri izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmişti. Uzun süredir ayrı projelerde yer alan oyuncular bu kez bir film için bir araya geldi. “İmrozda Bahar” adlı yapım kısa sürede merak uyandırmayı başardı. Proje için ilk adım da atıldı ve oyuncular okuma provasında buluştu.

“İmrozda Bahar” filmi için hazırlıklar devam ederken oyuncu kadrosu ilk kez bir araya geldi.

“İmrozda Bahar” filmi için hazırlıklar devam ederken oyuncu kadrosu ilk kez bir araya geldi.

Yönetmenliğini Özcan Alper’in üstlendiği projede Halit Ergenç ve Meryem Uzerli başrolleri paylaşıyor. Ünlü isimler daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişti. Dizide canlandırdıkları karakterlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmışlardı. Özellikle aralarındaki uyum izleyiciler tarafından övülen noktalardandı. Yıllar sonra yeniden aynı projede yer almaları ise hayranları coşturdu. “İmrozda Bahar” filmi bu buluşmayla daha da merak edilen yapımlar arasına girdi.

Oyuncular film için düzenlenen okuma provasında bir araya geldi.

Oyuncular film için düzenlenen okuma provasında bir araya geldi.

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’nin yeniden partner olması projeye olan ilgiyi artırıyor. Filmin hikayesine dair detaylar henüz sınırlı şekilde paylaşıldı. Ancak yapımın duygusal bir anlatı üzerine kurulu olduğu biliniyor. Özcan Alper’in yönetmenliği de projeye ayrı bir beklenti katan etkenlerden.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
