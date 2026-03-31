Muhteşem Yüzyıl’dan Sonra Halit Ergenç ve Meryem Uzerli Yeni Film İçin Buluştu

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli yıllar sonra yeniden aynı projede buluştu. İkili daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde birlikte rol almıştı. Dizideki partnerlikleri izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmişti. Uzun süredir ayrı projelerde yer alan oyuncular bu kez bir film için bir araya geldi. “İmrozda Bahar” adlı yapım kısa sürede merak uyandırmayı başardı. Proje için ilk adım da atıldı ve oyuncular okuma provasında buluştu.