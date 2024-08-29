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Muhafazakar Bir Ailede Sevgilisiyle Konuşmaya Çalışan Kızın Yazışmaları Viral Oldu

Muhafazakar Bir Ailede Sevgilisiyle Konuşmaya Çalışan Kızın Yazışmaları Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.08.2024 - 17:27

Bazı aileler gönül ilişkilerinde çok da hoşgörülü olamayabiliyor. Özellikle kadınsanız ve aileniz muhafazakarsa gizlilik önlemleri tepe seviyeye çıkabiliyor. Bir Twitter kullanıcısı da sevgilisiyle konuşmaya çalışan muhafazakar aile ferdi bir kızın sohbet geçmişini paylaştı.

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Çok huzurlu görünüyor. Allah bozmasın.