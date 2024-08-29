İş Başvurusunda Sorulan Soruya Gelen Aşırı Gerçekçi Cümle İkiye Böldü
İş Başvurusunda Sorulan Soruya Gelen Aşırı Gerçekçi Cümle İkiye Böldü
İş görüşmelerinde bazı klişe kavramlar vardır; kendini geliştirme, yeni heyecan, vizyon, misyon vs sürer gider. Ancak büyük çoğunluk olarak bu işlere para kazanıp hayatımızı idame ettirmek için girmeye çalışsak da işin maddi yönü hiç yokmuş gibi davranılır. Bir kişi hariç!
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Yalçın Özdemir isimli bir Twitter kullanıcısı da kendi şirketinin sorduğu soruya gelen yanıtı paylaştı.
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Bu elemanı kaçırma diyen de oldu.
Daha realist mentionlar da...
Bu yanıtı şımarıkça bulanlar da oldu.
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Yanıtın muhtemel sahibine de cevap hakkı doğdu.
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