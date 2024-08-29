İş Başvurusunda Sorulan Soruya Gelen Aşırı Gerçekçi Cümle İkiye Böldü

İş görüşmelerinde bazı klişe kavramlar vardır; kendini geliştirme, yeni heyecan, vizyon, misyon vs sürer gider. Ancak büyük çoğunluk olarak bu işlere para kazanıp hayatımızı idame ettirmek için girmeye çalışsak da işin maddi yönü hiç yokmuş gibi davranılır. Bir kişi hariç!