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İş Başvurusunda Sorulan Soruya Gelen Aşırı Gerçekçi Cümle İkiye Böldü

İş Başvurusunda Sorulan Soruya Gelen Aşırı Gerçekçi Cümle İkiye Böldü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.08.2024 - 16:00

İş görüşmelerinde bazı klişe kavramlar vardır; kendini geliştirme, yeni heyecan, vizyon, misyon vs sürer gider. Ancak büyük çoğunluk olarak bu işlere para kazanıp hayatımızı idame ettirmek için girmeye çalışsak da işin maddi yönü hiç yokmuş gibi davranılır. Bir kişi hariç!

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Yalçın Özdemir isimli bir Twitter kullanıcısı da kendi şirketinin sorduğu soruya gelen yanıtı paylaştı.

Yalçın Özdemir isimli bir Twitter kullanıcısı da kendi şirketinin sorduğu soruya gelen yanıtı paylaştı.
twitter.com

Bu elemanı kaçırma diyen de oldu.

Bu elemanı kaçırma diyen de oldu.

Daha realist mentionlar da...

Daha realist mentionlar da...
twitter.com

Bu yanıtı şımarıkça bulanlar da oldu.

Bu yanıtı şımarıkça bulanlar da oldu.
twitter.com

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👇
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Yanıtın muhtemel sahibine de cevap hakkı doğdu.

Yanıtın muhtemel sahibine de cevap hakkı doğdu.

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