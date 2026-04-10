Mucize Kurtuluş! Yerin 300 Metre Altında Mahsur Kalan Madenci 13 Gün Sonra Kurtarıldı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.04.2026 - 08:11 Son Güncelleme: 10.04.2026 - 08:19

Meksika’da bir altın madeninde meydana gelen çökme sonrası yerin 300 metre altında mahsur kalan 42 yaşındaki Francisco Zapata, tam 13 gün boyunca su ve çamurla dolu tünellerde yaşam mücadelesi verdi. Ordu ekiplerinin çalışması sonucu ulaşılan madenci, 'İnancımı hiç kaybetmedim' diyerek tüm dünyaya umut oldu.

Meksika'nın kuzeybatı bölgesinde bulunan El Rosario kasabasındaki Santa Fe altın madeni, 25 Mart tarihinde korkunç bir doğa olayına sahne oldu.

Maden sahasındaki bir setin aniden çökmesiyle birlikte atık barajı patladı ve tonlarca su ile çamur maden galerilerine doldu. O esnada içeride görev yapan 25 işçiden çoğu tahliye olmayı başarsa da, 42 yaşındaki Francisco Zapata ve üç arkadaşı yüzlerce metre derinlikte mahsur kaldı. Günlerce süren ve umutların tükendiği arama kurtarma çalışmalarının 13. gününde, Meksika Ordusu'na bağlı özel dalgıç ekipleri zifiri karanlık tünellerde bir ışık hüzmesi fark etti. Bu ışığın, elindeki meşaleyi bir an olsun kapatmayan ve hayata tutunmaya çalışan Zapata’ya ait olduğu anlaşıldı.

Yerin yaklaşık 300 metre altında, beline kadar yükselen soğuk suyun içerisinde 312 saat boyunca direnen Zapata, kendisini bulan ekiplere inancını asla yitirmediğini söyledi.

Santiago Papasquiaro doğumlu olan madenci, dar tünellerdeki çamur ve yükselen su seviyesiyle mücadele ederken oksijenin de azalmasıyla büyük bir hayati risk atlattı. Aynı kazada mahsur kalan diğer işçilerden José Alejandro Cástulo facianın beşinci gününde kurtarılırken, bir işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Zapata’nın bulunduğu noktadan gün ışığına çıkarılması ise operasyonun zorluğu nedeniyle yaklaşık 21 saatlik ek bir çalışma gerektirdi.

Hastanede gözetim altında tutulan Francisco Zapata'nın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
