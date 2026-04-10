Mucize Kurtuluş! Yerin 300 Metre Altında Mahsur Kalan Madenci 13 Gün Sonra Kurtarıldı

Santiago Papasquiaro doğumlu olan madenci, dar tünellerdeki çamur ve yükselen su seviyesiyle mücadele ederken oksijenin de azalmasıyla büyük bir hayati risk atlattı. Aynı kazada mahsur kalan diğer işçilerden José Alejandro Cástulo facianın beşinci gününde kurtarılırken, bir işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Zapata’nın bulunduğu noktadan gün ışığına çıkarılması ise operasyonun zorluğu nedeniyle yaklaşık 21 saatlik ek bir çalışma gerektirdi.

Hastanede gözetim altında tutulan Francisco Zapata'nın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.