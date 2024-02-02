Model Olivia Messina, Beden Pozitiftiliğini Vurguladığı Pozlarıyla Ortalığı Yakıp Geçti
Model Olivia Messina, Beden Pozitiftiliğini Vurguladığı Pozlarıyla Ortalığı Yakıp Geçti
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Günümüzde güzellik kavramı, çeşitliliği ve farklılıkları kucaklamaya yöneliyor. Toronto, Kanada'dan model Olivia Messina, Instagram hesabında paylaştığı ilkbahar temalı iç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla bizim vücut ısımızı arşa çıkarıyor. Aynı zamanda her farklı bedene vücut pozitifliğini ve fiziksel özgüveni aşılıyor. Hadi gelin hep beraber güzel modelimizin pozlarına bir bakalım...
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27 yaşındaki güzel modelimiz, yaptığı paylaşımlarla her bedeni kendini benimsemeye ve vücutlarına karşı sevgi dolu bir yaklaşım sergilemeye teşvik ediyor.❤️
Olivia'nın hikayesi, vücut pozitifliğinin sadece dış görünüşle değil, aynı zamanda içsel kabul ve sevgiyle de ilgili olduğunu gösteriyor.
Herkes kendi bedenini sevmeyi hak ediyor ve Olivia'nın cesur duruşu, her insanın kendi benzersiz güzelliğini kutlamasını ve toplumun güzellik standartlarına karşı gelerek kendi yollarını çizmelerini cesaretlendiriyor.🌸
Olivia Messina, bu pozitif yaklaşımı sayesinde 370 binden fazla Instagram takipçisine sahip. Kısa bir süre önce de Torrid markasının yeni İlkbahar koleksiyonundan pembe bir iç çamaşırı takımı giydi. İşte o fotoğraflar...
Olivia dantelli, pembe iç çamaşırlarıyla nasıl da seksi görünüyor.🥵🔥❤️
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Vazgeçemediği o göz makyajıyla asi bir bakış ile görünümünü tamamlamış.💗
Diğer herkesi kendilerini sevmeye teşvik etmek için çatlaklarını ve selülitlerini gururla sergiliyor. Açıklamasına da 'Havada aşk kokusu var.' yazmış modelimiz.😏
Biraz da gelen yorumları okuyalımm...
"Seni kaybedersem bu çok üzücü olur.💔 Güzelsin.😍😍😍"
"Çok güzelsin be kızımmm🔥"
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"Çok güzel, çok zarif 'vay beee' gibi görünüyor"
Emoji yağmurlarından bahsetmeyelim bile çünkü buraya sığmaz.
"Güzellik😍"
"Güzel ❤️ Tanrıça"
İster memeniz büyük ya da küçük olsun, ister kalçanız küçük ya da büyük olsun, ister göbeğiniz sarksın, ister vücudunuzda çatlaklarınız olsun, ister bedeniniz çok küçük ya da çok büyük olsun; bunların hiçbirisi kendinizi sevmenize engel değildir. Siz, siz olduğunuz için kendinize saygı duyun ve Olivia da bizlere pozitifiliğiyle örnek olsun.❤️
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