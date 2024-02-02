Model Olivia Messina, Beden Pozitiftiliğini Vurguladığı Pozlarıyla Ortalığı Yakıp Geçti

Günümüzde güzellik kavramı, çeşitliliği ve farklılıkları kucaklamaya yöneliyor. Toronto, Kanada'dan model Olivia Messina, Instagram hesabında paylaştığı ilkbahar temalı iç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla bizim vücut ısımızı arşa çıkarıyor. Aynı zamanda her farklı bedene vücut pozitifliğini ve fiziksel özgüveni aşılıyor. Hadi gelin hep beraber güzel modelimizin pozlarına bir bakalım...