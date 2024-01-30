Moda Haftası Öncesi Tansiyon Arttı: Jacquemus'un Yeni İlkbahar/Yaz Koleksiyonu Podyumu Salladı

Geçtiğimiz saatlerde Fransa'nın Saint Paul de Vence köyünde Jacquemus'un 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonu tanıtıldı. Jacquemus defilesinde, Kylie Jenner, Julia Roberts ve Jack Harlow gibi isimler davet edildi ve emin olun hem modeller hem de davetliler ışıl ışıldı. Gelin bakalım bu defilede en iyi kim giyindi ve başka kimler davet edildi...👇👇👇