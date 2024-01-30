Moda Haftası Öncesi Tansiyon Arttı: Jacquemus'un Yeni İlkbahar/Yaz Koleksiyonu Podyumu Salladı
Moda Haftası Öncesi Tansiyon Arttı: Jacquemus'un Yeni İlkbahar/Yaz Koleksiyonu Podyumu Salladı
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2r_5yjs6...
Geçtiğimiz saatlerde Fransa'nın Saint Paul de Vence köyünde Jacquemus'un 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonu tanıtıldı. Jacquemus defilesinde, Kylie Jenner, Julia Roberts ve Jack Harlow gibi isimler davet edildi ve emin olun hem modeller hem de davetliler ışıl ışıldı. Gelin bakalım bu defilede en iyi kim giyindi ve başka kimler davet edildi...👇👇👇
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Gigi Hadid ve Emily Ratajkowski gibi modellerin yürüdüğü bu podyuma hangi model ayak bastıysa resmen her yer sallandı.
Şu kıyafetlerin asilliğine, uyumuna ve duruşuna bir bakar mısınız?😍
Old Money stiline yenilikçi bir yorum getirmiş Simon Porte Jacquemus. Dikkatimizi hemen şu arkada görünen heykeller çekiyor defilede.
Alberto Giacometti isimli bir heykeltıraşa ait olan bu heykeller belli ki tasarımcı Simon'a ilham vermiş. Koleksiyonun adı da zaten 'heykeller'den geliyor 'Les Sculptures' 🗿
Çünkü kıyafetlerin duruşu adeta podyumda süzülen heykellere benziyor. Çok başarılı bir iş çıkarmış tasarımcımız ❤️👏
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Ünlü Amerikalı rapçi Jack Harlow da davetliler arasındaydı. Crop kutu görünümlü deri ceketiyle konsepte uygun giyinmiş kendisi. Hem yüz hatları hem de kombiniyle adeta bir heykel gibi.
Bakınnn Kylie Jenner bebişi Stormi'yi de defileye getirmiş😍 Kabarık omuzlu kırmızı elbisesiyle çok şık görünmüyor mu sizce de?
Julia Roberts'in gülüşü peki? Pürüzsüz görünen kalıp kabanı her ne kadar onu asil gösterse de şekerliğini gizleyememiş🍭
Aktör Aron Piper da yüksek belli takım pantolonunu kemerle giyerek belini ortaya çıkarmış. Kazağıyla da heykel edasıyla görünümünü yontmuş resmen.
Victoria Beverley Walker, bilinen adıyla Pinkpantheress, maxi eteği ve dökümlü gömleğiyle hoş bir görünüm elde etmiş.
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Valla kıyafetler olsun, modeller olsun, davetliler olsun biz herkesi çok beğendik. Tasarımcımız Jacquemus çok iyi bir iş çıkarmış. Peki siz koleksiyonun parçalarını nasıl buldunuz? En iyi sizce kim giyinmiş? Yorumlarda buluşalım...
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