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Modada Pantolon Giyimiyle Devrim Yaratıp Kendi Tarzlarıyla Özgürlüğü Simgeleyen Kadınların Hikayesi

Modada Pantolon Giyimiyle Devrim Yaratıp Kendi Tarzlarıyla Özgürlüğü Simgeleyen Kadınların Hikayesi

Moda
Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 09:01

Bazı Kültürlerde pantolon, kadınlar tarafından yüz veya bin yıllardır giyinilen bir elbisedir. Bu durum batı toplumunda geçerli değildi. Amerika'da kadınlar, (iş veya spor yapmak için pantolon benzeri giysiler giyen bazı kadınlar dışında) genellikle uzun etekler giyerlerdi. 19 yüzyılda pantolon giyimini destekleyen kadınlar olsa da kadınlar için kabul edilebilir bir günlük kıyafet seçeneği olarak pantolon, 20. yüzyılın ortalarına kadar tam anlamıyla yaygınlaşmadı.

Kaynak: https://www.britannica.com/story/when...
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Pantolonun Batı toplumunda benimsenmesi, 19. yüzyılın ortalarındaki kıyafet reformu hareketine dayanıyor.

Pantolonun Batı toplumunda benimsenmesi, 19. yüzyılın ortalarındaki kıyafet reformu hareketine dayanıyor.

Fiziksel veya ev işleriyle meşgul olduğu vakit pantolon benzeri giysiler giyen kadınlar olsa da bu giysiler genellikle halkın gözünden uzakta giyiliyordu. Çoğu kadın genellikle ağır hissettiren, hantal görünen ve hareket alanlarını kısıtlayan uzun etekler giyiyordu. 'Rasyonel giyim' kavramını benimseyen bazı kadınlar, toplum içinde pantolon giyme seçeneğine sahip olmak istiyordu. Bazıları bunu rahatlık ve hareket kolaylığı gibi tamamen pratik nedenlerle istedi. Diğerleri için ise pantolon giyme özgürlüğü, o dönemde radikal ve tartışmalı bir mücadele olan kadın hakları hareketiyle bağlantılıydı.

ABD'de 19. yüzyılın ortalarında kadın giyim normlarına meydan okuyan bir moda hareketi başladı.

ABD'de 19. yüzyılın ortalarında kadın giyim normlarına meydan okuyan bir moda hareketi başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Elizabeth Smith Miller, 1851 civarında kadınlar için pantolon benzeri giysilerin erken bir versiyonunu tasarlamıştı. Dizlerin altına kadar uzanan bir etek ve ayak bileklerinde toplanan bol bir 'Türk' pantolonundan oluşuyordu ve üzerine kısa bir ceket giyiliyordu. 'Bloomers' olarak bilinen bu giysi, adını Miller'in tasarımının ilk savunucularından Amelia Jenks Bloomer'dan almıştır. Bazı çevrelerde popülerlik kazanmasına rağmen, bloomerlar çok fazla tartışma yarattı. Günlük kullanımları birkaç yıl sonra ortadan kalktı ve kadınlar için pantolonlar yine egzersiz veya ev işleri gibi sınırlı bir dizi aktiviteye indirgendi veya özel olarak giyildi.

1. Dünya Savaşı döneminde, kadınların pantolon giyimine olan ilginin tekrar yükselmesi.

1. Dünya Savaşı döneminde, kadınların pantolon giyimine olan ilginin tekrar yükselmesi.

Pantolon, Birinci Dünya Savaşı sırasında olduğu gibi, geçmişte kısa bir süre için yeniden benimsenmiştir. Bunun temel nedeni, erkeklerin savaşa gitmesiyle işgücünün kadınlara kayması ve pantolonun özellikle fabrika işlerinde pratiklik sağlamasıdır.

2. Dünya Savaşı'ndan 1960'ların ve 70'lerin çılgın yıllarına kadın pantolon giyme evrimi.

2. Dünya Savaşı'ndan 1960'ların ve 70'lerin çılgın yıllarına kadın pantolon giyme evrimi.

2. Dünya Savaşı sırasında pantolonlar sivil ve asker kadınlar tarafından iş yerinde ve sosyal ortamlarda yaygın olarak giyilmiştir. Kadınlar savaştan sonra da özellikle spor ve eğlence amaçlı pantolon giymeye devam etse de, 1960'lı ve 70'li yıllara kadar kadınlar için stil trendleri genellikle etek veya elbise üzerine odaklanmıştır.

Kadınların gücü: Pantolonların evde, kamuda ve işyerlerinde kalıcı olarak yer edinmesi.

Kadınların gücü: Pantolonların evde, kamuda ve işyerlerinde kalıcı olarak yer edinmesi.

Kadın hakları hareketinin güçlü etkisiyle pantolon, kadın özgürlüğünün sembolü haline geldi. Evde, kamu sektöründe ve birçok işyerinde kadınlar tarafından benimsenen bu benzersiz giyim seçeneği, rahatlığı ve pratikliği ile dikkat çekerken, kadınların toplumsal rollerine karşı duruşlarının da bir simgesi haline geldi. Böylelikle pantolon, bir giysi olmanın ötesine geçerek kadınların güçlü bir ifadesi ve kendi haklarına duydukları güvenin bir yansıması haline geldi. Bu moda devrimi, kadını göklere çıkaran bir duruşun somut bir tezahürü haline geldi ve kadının toplumdaki yerine dair etkileyici bir duruşu kıyafet seçimleriyle sembolize etti.

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