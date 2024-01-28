Modada Pantolon Giyimiyle Devrim Yaratıp Kendi Tarzlarıyla Özgürlüğü Simgeleyen Kadınların Hikayesi
Modada Pantolon Giyimiyle Devrim Yaratıp Kendi Tarzlarıyla Özgürlüğü Simgeleyen Kadınların Hikayesi
Kaynak: https://www.britannica.com/story/when...
Bazı Kültürlerde pantolon, kadınlar tarafından yüz veya bin yıllardır giyinilen bir elbisedir. Bu durum batı toplumunda geçerli değildi. Amerika'da kadınlar, (iş veya spor yapmak için pantolon benzeri giysiler giyen bazı kadınlar dışında) genellikle uzun etekler giyerlerdi. 19 yüzyılda pantolon giyimini destekleyen kadınlar olsa da kadınlar için kabul edilebilir bir günlük kıyafet seçeneği olarak pantolon, 20. yüzyılın ortalarına kadar tam anlamıyla yaygınlaşmadı.
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Pantolonun Batı toplumunda benimsenmesi, 19. yüzyılın ortalarındaki kıyafet reformu hareketine dayanıyor.
ABD'de 19. yüzyılın ortalarında kadın giyim normlarına meydan okuyan bir moda hareketi başladı.
1. Dünya Savaşı döneminde, kadınların pantolon giyimine olan ilginin tekrar yükselmesi.
2. Dünya Savaşı'ndan 1960'ların ve 70'lerin çılgın yıllarına kadın pantolon giyme evrimi.
Kadınların gücü: Pantolonların evde, kamuda ve işyerlerinde kalıcı olarak yer edinmesi.
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