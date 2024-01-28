Modada Pantolon Giyimiyle Devrim Yaratıp Kendi Tarzlarıyla Özgürlüğü Simgeleyen Kadınların Hikayesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Elizabeth Smith Miller, 1851 civarında kadınlar için pantolon benzeri giysilerin erken bir versiyonunu tasarlamıştı. Dizlerin altına kadar uzanan bir etek ve ayak bileklerinde toplanan bol bir 'Türk' pantolonundan oluşuyordu ve üzerine kısa bir ceket giyiliyordu. 'Bloomers' olarak bilinen bu giysi, adını Miller'in tasarımının ilk savunucularından Amelia Jenks Bloomer'dan almıştır. Bazı çevrelerde popülerlik kazanmasına rağmen, bloomerlar çok fazla tartışma yarattı. Günlük kullanımları birkaç yıl sonra ortadan kalktı ve kadınlar için pantolonlar yine egzersiz veya ev işleri gibi sınırlı bir dizi aktiviteye indirgendi veya özel olarak giyildi.