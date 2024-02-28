Görüş Bildir
Haberler
Gündem
MİT TIR'ları Davası: Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 Yıl Hapis Cezası

MİT TIR'ları Davası: Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 Yıl Hapis Cezası

Erdem Gül
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.02.2024 - 13:14

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR'ları davasında Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında 5 yıl hapis cezası verdi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Adalar Belediye Başkanı, Cumhuriyet gazetesi eski Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün, yargılandığı MİT TIR'ları davasında karar çıktı.

Adalar Belediye Başkanı, Cumhuriyet gazetesi eski Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün, yargılandığı MİT TIR'ları davasında karar çıktı.

Gül, yaptığı haber nedeniyle “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gül, yaptığı haber nedeniyle “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcının cezalandırılmasını talep ettiği mütalaaya karşı son savunması sorulan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum çünkü gazetecilik suç değildir" ifadelerini kullandı.

Savcının cezalandırılmasını talep ettiği mütalaaya karşı son savunması sorulan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum çünkü gazetecilik suç değildir" ifadelerini kullandı.

29 Mayıs 2015’te “İşte Erdoğan’ın yok dediği silahlar” manşetiyle yayınlanan MİT TIR’ları haberi hakkında “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme”, “siyasi ve askeri casusluk”, “gizli kalması gereken bilgileri açıklama”, “terör örgütünün propagandasını yapma” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Tutuklanan Erdem Gül ve Can Dündar hakkında 26 Şubat'ta AYM'den hak ihlali kararı çıkmıştı. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Saygı duymuyorum, karara uymuyorum" açıklaması yapmıştı.

Tutuklanan Erdem Gül ve Can Dündar hakkında 26 Şubat'ta AYM'den hak ihlali kararı çıkmıştı. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Saygı duymuyorum, karara uymuyorum" açıklaması yapmıştı.

Daha sonra yeniden yargılama süreci başladı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?