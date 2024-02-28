MİT TIR'ları Davası: Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 Yıl Hapis Cezası
MİT TIR'ları Davası: Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 Yıl Hapis Cezası
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR'ları davasında Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında 5 yıl hapis cezası verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Adalar Belediye Başkanı, Cumhuriyet gazetesi eski Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün, yargılandığı MİT TIR'ları davasında karar çıktı.
Gül, yaptığı haber nedeniyle “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Savcının cezalandırılmasını talep ettiği mütalaaya karşı son savunması sorulan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum çünkü gazetecilik suç değildir" ifadelerini kullandı.
Tutuklanan Erdem Gül ve Can Dündar hakkında 26 Şubat'ta AYM'den hak ihlali kararı çıkmıştı. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Saygı duymuyorum, karara uymuyorum" açıklaması yapmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda