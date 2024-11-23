MİT’in “100 Yıllık” Koleksiyonu: Atatürk ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın Önemli İsimleri Yer Aldı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
MİT’in “100 Yıllık” Koleksiyonu: Atatürk ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın Önemli İsimleri Yer Aldı
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) geçmişten fotoğraflar ve belgelerin yer aldığı “100 Yıllık” adı verilen çalışması internette yer aldı. MİT’in yayınladığı çalışmada, tarihten önemli kişiliklerin fotoğrafları ve belgeler paylaşıldı. Yayınlanan belgelerde, Mustafa Kemal Atatürk’ün Trablusgarp Cephesi’ndeki görüntüleri ve Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk istihbarat teşkilatı olan Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı Süleyman Askeri Bey için düzenlenen sahte kimlik dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MİT’in “100 Yıllık” ismi verilen çalışmasında, Trablusgarp, Kafkas İslam Ordusu, Kut'ül Amare, Suriye ve Doğu Afrika gibi bölümler yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunlar arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Nuri Conker ile Trablusgarp Cephesi'nde yakın istişarelerde bulunduğu fotoğraf ve Atatürk'ün Şeyh Sunusi tarafından hediye edilen yerel Trablusgarp kıyafetiyle çekilen fotoğrafı dikkati çekiyor.
MİT'in erişime açtığı içeriklerin bir kısmı ise "Kafkas İslam Ordusu"na ilişkin bilgi ve fotoğraflardan oluşuyor.
Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı Süleyman Askeri Bey'e ilişkin bilgiler verilen sitede, Askeri Bey'in, 1911'de İtalya'nın Trablusgarp'a saldırması üzerine İtalyan işgaline karşı görev aldığı belirtildi. Jön Türkler'in kılık değiştirerek Mısır üzerinden, Trablusgarp'a geçerek müthiş bir direniş örgütledikleri aktarılan sitede, Süleyman Askeri Bey'in hayatına ilişkin şu ifadeler yer alıyor:
"100 Yıllık" başlığının Suriye bölümünde de Cemal Paşa'ya ait bilgiler yer alıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın