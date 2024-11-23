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MİT’in “100 Yıllık” Koleksiyonu: Atatürk ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın Önemli İsimleri Yer Aldı

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MİT’in “100 Yıllık” Koleksiyonu: Atatürk ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın Önemli İsimleri Yer Aldı

MİT
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.11.2024 - 13:32

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) geçmişten fotoğraflar ve belgelerin yer aldığı “100 Yıllık” adı verilen çalışması internette yer aldı. MİT’in yayınladığı çalışmada, tarihten önemli kişiliklerin fotoğrafları ve belgeler paylaşıldı. Yayınlanan belgelerde, Mustafa Kemal Atatürk’ün Trablusgarp Cephesi’ndeki görüntüleri ve Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk istihbarat teşkilatı olan Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı Süleyman Askeri Bey için düzenlenen sahte kimlik dikkat çekti.

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MİT’in “100 Yıllık” ismi verilen çalışmasında, Trablusgarp, Kafkas İslam Ordusu, Kut'ül Amare, Suriye ve Doğu Afrika gibi bölümler yer aldı.

MİT’in “100 Yıllık” ismi verilen çalışmasında, Trablusgarp, Kafkas İslam Ordusu, Kut'ül Amare, Suriye ve Doğu Afrika gibi bölümler yer aldı.

Bunlar arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Nuri Conker ile Trablusgarp Cephesi'nde yakın istişarelerde bulunduğu fotoğraf ve Atatürk'ün Şeyh Sunusi tarafından hediye edilen yerel Trablusgarp kıyafetiyle çekilen fotoğrafı dikkati çekiyor.

Bunlar arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Nuri Conker ile Trablusgarp Cephesi'nde yakın istişarelerde bulunduğu fotoğraf ve Atatürk'ün Şeyh Sunusi tarafından hediye edilen yerel Trablusgarp kıyafetiyle çekilen fotoğrafı dikkati çekiyor.

Atatürk'ün, Trablusgarp Cephesi'nde kurmay binbaşı rütbesiyle görev yaptığı sırada Fuat Bulca ile sohbet ettiği anları gösteren 1911 tarihli, Derne'de yerel kıyafetlerle denetleme yaptığı 1912 tarihli fotoğraflar ile Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı Süleyman Askeri Bey için Libya'da 'Molla Cemil' ismiyle oluşturulan sahte kimlik ve yerel kıyafetli fotoğraflar da sergileniyor.

MİT'in erişime açtığı içeriklerin bir kısmı ise "Kafkas İslam Ordusu"na ilişkin bilgi ve fotoğraflardan oluşuyor.

MİT'in erişime açtığı içeriklerin bir kısmı ise "Kafkas İslam Ordusu"na ilişkin bilgi ve fotoğraflardan oluşuyor.

Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı Süleyman Askeri Bey'e ilişkin bilgiler verilen sitede, Askeri Bey'in, 1911'de İtalya'nın Trablusgarp'a saldırması üzerine İtalyan işgaline karşı görev aldığı belirtildi. Jön Türkler'in kılık değiştirerek Mısır üzerinden, Trablusgarp'a geçerek müthiş bir direniş örgütledikleri aktarılan sitede, Süleyman Askeri Bey'in hayatına ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı Süleyman Askeri Bey'e ilişkin bilgiler verilen sitede, Askeri Bey'in, 1911'de İtalya'nın Trablusgarp'a saldırması üzerine İtalyan işgaline karşı görev aldığı belirtildi. Jön Türkler'in kılık değiştirerek Mısır üzerinden, Trablusgarp'a geçerek müthiş bir direniş örgütledikleri aktarılan sitede, Süleyman Askeri Bey'in hayatına ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

'Süleyman Askeri imam kılığında Trablusgarp'a Mısır üzerinden gizlice geçti. Enver Pasa, Mustafa Kemal Paşa (Atatürk), Ali Fethi Okyar, Eşref Sencer Kuşçubaşı, Yakub Cemil, Süleyman Askeri hep birlikte Bingazi'deki savaşlara katıldı. Süleyman Askeri, 21 Ağustos 1912'de Bingazi ve Havalisi Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na Almanya'nın safında katılması üzerine Teşkilat-ı Mahsusa Başkanlığı görevinin yanında 20 Aralık 1914 tarihinde Irak ve Havalisi Genel Komutanı olarak atandı. Irak Cephesinde Osmancık Taburu ile Rota Muharebesi'nde İngilizleri durdurdu ama ayağından yaralandı ve Bağdat'a hastaneye kaldırıldı burada yaralı halde Basra'yı geri almak için planlar yaptı ve harekete geçti. Şuaybiye Muharebesi'nde komutası altındaki birliklerin 14 Nisan 1915 tarihinde İngiliz Ordusu'na mağlup olması üzerine tabancasıyla intihar etti.'

"100 Yıllık" başlığının Suriye bölümünde de Cemal Paşa'ya ait bilgiler yer alıyor.

"100 Yıllık" başlığının Suriye bölümünde de Cemal Paşa'ya ait bilgiler yer alıyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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