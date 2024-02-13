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Miss Turkey Yarışmacısı Aleyna Yavaş Kamp Sürecinde Yaşadıklarını Detaylarıyla Anlattı!

Miss Turkey Yarışmacısı Aleyna Yavaş Kamp Sürecinde Yaşadıklarını Detaylarıyla Anlattı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
13.02.2024 - 11:33

2019 Miss Turkey yarışmacılarından biri olan Aleyna Yavaş, sosyal medya hesabında kamp sürecinde yaşadığı zorlukları ve ortamı detaylarıyla anlattı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@alenayavas
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Miss Turkey yarışmasının zorlu bir süreç olduğu bilinen bir gerçek. Sadece birbirinden güzel genç kızların göründüğü dünyanın diğer tarafında neler olduğunu bilmiyoruz.

Miss Turkey yarışmasının zorlu bir süreç olduğu bilinen bir gerçek. Sadece birbirinden güzel genç kızların göründüğü dünyanın diğer tarafında neler olduğunu bilmiyoruz.

2019 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmacılarından biri olan Aleyna Yavaş da sosyal medya hesabından kamp sürecinde yaşadıklarını anlattı.

2019 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmacılarından biri olan Aleyna Yavaş da sosyal medya hesabından kamp sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Ortamın ne kadar gergin olduğundan bahseden Yavaş, yaşadıkları zorlukları ve kuralları aktardı.

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