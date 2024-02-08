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Miras İçin Eşini Öldürmeye Teşebbüsten Tutuklanan Modelin Değişimini Görenler Gözlerine İnanamadı

Miras İçin Eşini Öldürmeye Teşebbüsten Tutuklanan Modelin Değişimini Görenler Gözlerine İnanamadı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
08.02.2024 - 16:36

26 milyon dolar mirası elde etmek için eşini öldürmeye çalışan eski modelin son halini görenler gözlerine inanamadı. 2 milyon dolara kiralık katil tuttuğu ortaya çıkan kadının son hali ve cinayet planı içeriğimizde...👇

Kaynak: https://nypost.com/2024/02/06/news/ta...
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Bir zamanların göz kamaştırıcı modeli Tatyana Remley, geçtiğimiz Aralık ayında ayrı yaşadığı eşi Mark Remley'i öldürmesi için bir tetikçi tutmaya teşebbüs etmekten suçlu bulunmuştu.

Bir zamanların göz kamaştırıcı modeli Tatyana Remley, geçtiğimiz Aralık ayında ayrı yaşadığı eşi Mark Remley'i öldürmesi için bir tetikçi tutmaya teşebbüs etmekten suçlu bulunmuştu.

Tatyana Remley, cinayete azmettirme suçunu kabul etmesinin ardından kısa süre önce San Diego'daki bir hapishaneden Chowchilla, Kaliforniya'daki bir eyalet hapishanesine nakledildi.

Eski model, Ağustos ayında Solana Beach Starbucks'ta düzenlenen bir operasyon sırasında gizli görevdeki bir memura kocasının öldürülmesini istediğini söyleyince tutuklanmıştı.

Eski model, Ağustos ayında Solana Beach Starbucks'ta düzenlenen bir operasyon sırasında gizli görevdeki bir memura kocasının öldürülmesini istediğini söyleyince tutuklanmıştı.

Başlangıçta ortak arkadaşlarından eşini öldürmelerini istemiş ve 2 milyon dolar teklif etmişti. Arkadaşı bunun yerine Tatyana'nın planını Mark'a anlatmış, Mark da polise gitmişti.

Tatyana Remley'in eski eşini öldürtebilseydi 26 milyon dolar mirasın sahibi olacaktı ancak teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlandı.

Tatyana Remley'in eski eşini öldürtebilseydi 26 milyon dolar mirasın sahibi olacaktı ancak teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlandı.

Tutuklandığından beri geçirdiği değişimi gözler önüne seren fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu.

Tutuklandığından beri geçirdiği değişimi gözler önüne seren fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu.

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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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