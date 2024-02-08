Miras İçin Eşini Öldürmeye Teşebbüsten Tutuklanan Modelin Değişimini Görenler Gözlerine İnanamadı
Miras İçin Eşini Öldürmeye Teşebbüsten Tutuklanan Modelin Değişimini Görenler Gözlerine İnanamadı
Kaynak: https://nypost.com/2024/02/06/news/ta...
26 milyon dolar mirası elde etmek için eşini öldürmeye çalışan eski modelin son halini görenler gözlerine inanamadı. 2 milyon dolara kiralık katil tuttuğu ortaya çıkan kadının son hali ve cinayet planı içeriğimizde...👇
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Bir zamanların göz kamaştırıcı modeli Tatyana Remley, geçtiğimiz Aralık ayında ayrı yaşadığı eşi Mark Remley'i öldürmesi için bir tetikçi tutmaya teşebbüs etmekten suçlu bulunmuştu.
Eski model, Ağustos ayında Solana Beach Starbucks'ta düzenlenen bir operasyon sırasında gizli görevdeki bir memura kocasının öldürülmesini istediğini söyleyince tutuklanmıştı.
Tatyana Remley'in eski eşini öldürtebilseydi 26 milyon dolar mirasın sahibi olacaktı ancak teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlandı.
Tutuklandığından beri geçirdiği değişimi gözler önüne seren fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu.
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