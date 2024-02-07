Hijyen Yoksunu Sevgilisi Çok Kötü Koktuğu İçin Uykularından Uyanan Kadının İtirafları
Hijyen Yoksunu Sevgilisi Çok Kötü Koktuğu İçin Uykularından Uyanan Kadının İtirafları
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/us-news...
Sevgilisinin çok kötü koktuğunu paylaşan kadın, sosyal medyada viral oldu. Erkek arkadaşının kokusundan dolayı uykularından uyandığını belirten kadının sözleri içeriğimizde...👇
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Çiçek, yeni nevresim, kahve, temizlik kokuları birçoğumuzun mest olduğu kokular arasındayken ten kokusu konusunda yılın bahtsızı seçtiğimiz kadın, erkek arkadaşının pis kokusundan bahsettiği cümleleriyle gündem oldu.
"Bundan çok sıkıldım. Gecenin bir yarısı yatakta onun olduğu tarafa dönüksem kokudan uykumdan uyanıyorum. Evden çalıştığı için her gün yatmadan önce duş alması gerektiğini düşünmüyor. Hijyenine dikkat etmesi için hiçbir şey yapamıyorum, temiz çarşaf bir geceden sonra kokmaya başlıyor."
"Çarşafları her gün değiştiremiyorum ve yatakta onun tarafına yaklaşmak istemiyorum, büyük boy bir yatağımız var ama işe yaramıyor."
Paylaşıma, bu durumun hijyen değil ilişki problemi olduğunu söyleyen yorumlar yapıldı. Bununla birlikte "Hijyenine dikkat etmesini sağlayamazsınız ama uyuyamayacak kadar kötü kokan bir adamın yanında durmak zorunda da değilsiniz." gibi cümleler sarf edildi.
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