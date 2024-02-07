Hijyen Yoksunu Sevgilisi Çok Kötü Koktuğu İçin Uykularından Uyanan Kadının İtirafları

İsmi açıklanmayan kadın, sevgilisinin pis kokusu yüzünden uykularından bile uyandığını ancak sorunu nasıl çözeceğini bilmediğini paylaştı. Sorununu sosyal medyada paylaşan endişeli kadın, partnerinin kokusunun her zaman bir sorun olduğunu açıkladı.