Korku Filmlerinden Fırlamış Gibi: FBI Tarafından Basılmış Mafya Malikanesinin Detayları Tüylerinizi Ürpertecek
Korku Filmlerinden Fırlamış Gibi: FBI Tarafından Basılmış Mafya Malikanesinin Detayları Tüylerinizi Ürpertecek
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2MJNZ...
Birkaç hafta önce hem Tiktok'ta hem de Instagram'da paylaşılan, bir zamanlar bir mafya ailesine ait olan terk edilmiş bir malikanenin videosu viral oldu. Meraklı bir kaşif, eski gangster evinde ne var ne yok geriye ne kaldıysa ortaya çıkardı. Detaylar👇👇👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Evin dış mimarisini gösterilirken gözümüze ilk 'Bu malikane bir mafyaya aitti ve içinde bunlar vardı.' başlığı dikkat çekiyor.
Sonrasında gözümüze evin ilk odalarından birisi ilişiyor.
Terk-i diyar eylenmiş bu malikanede, (tahminlere göre) eski sahiplerine, yani şu bahsettiğimiz mafya ailesine ait fotoğraflar bulunmuş.
İşin en gergin kısmı, bulunan eşyaların içinde FBI'ın boşalttığı bir kasa olması.
Haydi sizi bu gerginlikten biraz olsun çıkartalım ve şimdi de diziden çıkmışçasına aşağı doğru süzülen spiral merdivene bir bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Öncelikle şu çizimlerin güzelliğine bir bakın. Gergi tavan olduğunu düşündüğümüz, buram buram emek kokan bu detaylarla biraz olsun konunun gerginliğinden uzaklaştık.
Evin bir banyosunda bulunan sütundaki desenin evin dışındaki sütunla aynı olması detayı gözümüzden kaçmadı.
Mutfaktaki yemek artıkları, rafta duran biblolardan daha korkunç değil mi sizce de? Ayrıca mutfakta neden bir sürü biblo var?
Bizi en çok ikileme düşüren kısmı, evin asma terasına çıkan bu hol oldu.
Şimdi biraz da gelen yorumlara bakalımm...
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Bir mafya kocamın olmasını çok istiyorum be kardeşim😪' demiş bir ablamız. Yani böyle bir evim olacaksa olmasın bence daha iyi.
'Vay canına, o kadar çok mafya romantizmi kitabı okudum ki, bu evi bundan önce binlerce kez zihnimde gördüm.' Wattpad'de okuduğuna yemin edebilirim ama asla kanıtlayamam.
'İçeride yaşayan aile hakkında da bir belgesel olsaydı keşke.' Keşke olsaydı ama biz önce bir ailenin kim olduğunu bulalım da gerisine belgesel kanalları bakar.
Hay aklınla bin yaşa. Biz de bunu düşüp durduk. Biri demiş ki 'Benim sorum, insanlar böyle terk edilmiş yerlere nasıl giriyorlar acaba😭😩'
'Bi' dakika, bu kimin evi? Çünkü oğlunun kim olduğunu bilmek istiyorum👀' Yine mafya aşkıyla yanıp tutuşan bir kişi daha.
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Ah şu duvarların dili olsa da konuşsa...' Hiç o topa girme, yanarsın.
Birkaç kişi de malikaneyi, 'The Sopranos' isimli meşhur dram dizisindeki Tony Soprano isimli karakterin malikanesine benzetmiş: 'Bunun Tony Soprano'nun evi olduğuna eminim' diye yazmış.
'Tamam, Sopranos'u tekrar izleyeceğim.' deyip diziye tekrar başlayan olmuş.
'Dışarıdan Tony Soprano'nun evi gibi duruyor lan'
'Yemin ederim Tony Soprano'nun evi'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kafanızda kurduğunuz mafya fantezilerinin dışında... Yorumlarda buluşalımm❤️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda