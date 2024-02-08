Korku Filmlerinden Fırlamış Gibi: FBI Tarafından Basılmış Mafya Malikanesinin Detayları Tüylerinizi Ürpertecek

Üzerinde bir dalış tahtası bulunan bu kapalı havuzun yanında dekoratif bir kaya duvarı ve yapay mı değil mi emin olamadığımız bitkilerin olduğu dekoratif bir kısım görülüyor. Diğer tarafında ise şömine bulunan 'Devasa bir kapalı havuz' içeren bu odayı anlamak biraz zor. Havuzun yanında neden bir şömine var ki?