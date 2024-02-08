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Korku Filmlerinden Fırlamış Gibi: FBI Tarafından Basılmış Mafya Malikanesinin Detayları Tüylerinizi Ürpertecek

Korku Filmlerinden Fırlamış Gibi: FBI Tarafından Basılmış Mafya Malikanesinin Detayları Tüylerinizi Ürpertecek

Instagram Tiktok
Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 12:47

Birkaç hafta önce hem Tiktok'ta hem de Instagram'da paylaşılan, bir zamanlar bir mafya ailesine ait olan terk edilmiş bir malikanenin videosu viral oldu. Meraklı bir kaşif, eski gangster evinde ne var ne yok geriye ne kaldıysa ortaya çıkardı. Detaylar👇👇👇

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2MJNZ...
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Evin dış mimarisini gösterilirken gözümüze ilk 'Bu malikane bir mafyaya aitti ve içinde bunlar vardı.' başlığı dikkat çekiyor.

Evin dış mimarisini gösterilirken gözümüze ilk 'Bu malikane bir mafyaya aitti ve içinde bunlar vardı.' başlığı dikkat çekiyor.

Önü Arnavut Kaldırımını andıran taş bir yol ile bezenmiş ve dışında süslü sütunlar bulunan bu malikane, pencerelerle çevrili bir ön kapıya sahip. Bu gösterişli pencereler dışında malikanenin etrafında birkaç tane balkon ve teras bulunuyor.

Sonrasında gözümüze evin ilk odalarından birisi ilişiyor.

Sonrasında gözümüze evin ilk odalarından birisi ilişiyor.

Üzerinde bir dalış tahtası bulunan bu kapalı havuzun yanında dekoratif bir kaya duvarı ve yapay mı değil mi emin olamadığımız bitkilerin olduğu dekoratif bir kısım görülüyor. Diğer tarafında ise şömine bulunan 'Devasa bir kapalı havuz' içeren bu odayı anlamak biraz zor. Havuzun yanında neden bir şömine var ki?

Terk-i diyar eylenmiş bu malikanede, (tahminlere göre) eski sahiplerine, yani şu bahsettiğimiz mafya ailesine ait fotoğraflar bulunmuş.

Terk-i diyar eylenmiş bu malikanede, (tahminlere göre) eski sahiplerine, yani şu bahsettiğimiz mafya ailesine ait fotoğraflar bulunmuş.

'Old money' diye bahsedilen stilin alası karşınızda. Hepsi bembeyaz giyinmiş max zengin ailesi diyebilir miyiz? 'Aile fotoğrafları' başlığıyla sunulan bu görsellerden bu mafya ailesini bulabilecek üstün stalk yetenekli kaç kişi çıkar?

İşin en gergin kısmı, bulunan eşyaların içinde FBI'ın boşalttığı bir kasa olması.

İşin en gergin kısmı, bulunan eşyaların içinde FBI'ın boşalttığı bir kasa olması.

Videoyu durdurup yakınlaştırdığınızda kasanın içinde, üstünde 'Kapatmayın' yazan bir not olduğunu görebilirsiniz. Videonun 'FBI tarafından boşaltıldı' başlıklı bu bölümünde 'Ah şu kasanın dili olsa da konuşsa...' demekten kendimizi alıkoyamadık.

Haydi sizi bu gerginlikten biraz olsun çıkartalım ve şimdi de diziden çıkmışçasına aşağı doğru süzülen spiral merdivene bir bakalım.

Haydi sizi bu gerginlikten biraz olsun çıkartalım ve şimdi de diziden çıkmışçasına aşağı doğru süzülen spiral merdivene bir bakalım.

Merdivenin bulunduğu tavandaki resmi gördünüz mü? Bu elle çizilmiş çizimler sadece evin koridorundaki tavanda değil, diğer odaların tavanlarında da var. Görüntüde pek net olmasa da videodan biraz olsun çizimler anlaşılıyor.

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Öncelikle şu çizimlerin güzelliğine bir bakın. Gergi tavan olduğunu düşündüğümüz, buram buram emek kokan bu detaylarla biraz olsun konunun gerginliğinden uzaklaştık.

Öncelikle şu çizimlerin güzelliğine bir bakın. Gergi tavan olduğunu düşündüğümüz, buram buram emek kokan bu detaylarla biraz olsun konunun gerginliğinden uzaklaştık.

Evin antre'si olduğunu düşündüğümüz bu büyük holün tam ortasında bulunan bu tavan bize görsel şölen sunuyor. Çizimleri ve tavanın dizaynını kim yaptıysa ellerine sağlık diyoruz ve bir sonraki bölüme geçiyoruz.

Evin bir banyosunda bulunan sütundaki desenin evin dışındaki sütunla aynı olması detayı gözümüzden kaçmadı.

Evin bir banyosunda bulunan sütundaki desenin evin dışındaki sütunla aynı olması detayı gözümüzden kaçmadı.

Aklımızda 'Musluk gerçek altın mı acaba?' sorusu dolanıp dururken ilgimizi yine tavandaki harika çizimlerden birisi çekiyor. Bu arada videoya yapılan yorumlardan birinde bu evin New Jersey'de olduğu bilgisi verilmiş ne kadar doğru tartışılır. Yine de bu detay, sevgili stalkerlarımız için ek bilgi olsun.

Mutfaktaki yemek artıkları, rafta duran biblolardan daha korkunç değil mi sizce de? Ayrıca mutfakta neden bir sürü biblo var?

Mutfaktaki yemek artıkları, rafta duran biblolardan daha korkunç değil mi sizce de? Ayrıca mutfakta neden bir sürü biblo var?

Bizi en çok ikileme düşüren kısmı, evin asma terasına çıkan bu hol oldu.

Bizi en çok ikileme düşüren kısmı, evin asma terasına çıkan bu hol oldu.

Bu malikane bir mafya babasına mı ait yoksa sosyetik olmaya çalışan bir çingeneye mi tam olarak anlayamadık. Haa bir de bu videoyu çeken arkadaş neden evin diğer bölümlerini de çekmedi diye bi' sorgulamadık değil açıkçası...

Şimdi biraz da gelen yorumlara bakalımm...

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'Bir mafya kocamın olmasını çok istiyorum be kardeşim😪' demiş bir ablamız. Yani böyle bir evim olacaksa olmasın bence daha iyi.

'Bir mafya kocamın olmasını çok istiyorum be kardeşim😪' demiş bir ablamız. Yani böyle bir evim olacaksa olmasın bence daha iyi.

'Vay canına, o kadar çok mafya romantizmi kitabı okudum ki, bu evi bundan önce binlerce kez zihnimde gördüm.' Wattpad'de okuduğuna yemin edebilirim ama asla kanıtlayamam.

'Vay canına, o kadar çok mafya romantizmi kitabı okudum ki, bu evi bundan önce binlerce kez zihnimde gördüm.' Wattpad'de okuduğuna yemin edebilirim ama asla kanıtlayamam.

'İçeride yaşayan aile hakkında da bir belgesel olsaydı keşke.' Keşke olsaydı ama biz önce bir ailenin kim olduğunu bulalım da gerisine belgesel kanalları bakar.

'İçeride yaşayan aile hakkında da bir belgesel olsaydı keşke.' Keşke olsaydı ama biz önce bir ailenin kim olduğunu bulalım da gerisine belgesel kanalları bakar.

Hay aklınla bin yaşa. Biz de bunu düşüp durduk. Biri demiş ki 'Benim sorum, insanlar böyle terk edilmiş yerlere nasıl giriyorlar acaba😭😩'

Hay aklınla bin yaşa. Biz de bunu düşüp durduk. Biri demiş ki 'Benim sorum, insanlar böyle terk edilmiş yerlere nasıl giriyorlar acaba😭😩'

'Bi' dakika, bu kimin evi? Çünkü oğlunun kim olduğunu bilmek istiyorum👀' Yine mafya aşkıyla yanıp tutuşan bir kişi daha.

'Bi' dakika, bu kimin evi? Çünkü oğlunun kim olduğunu bilmek istiyorum👀' Yine mafya aşkıyla yanıp tutuşan bir kişi daha.
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'Ah şu duvarların dili olsa da konuşsa...' Hiç o topa girme, yanarsın.

'Ah şu duvarların dili olsa da konuşsa...' Hiç o topa girme, yanarsın.

Birkaç kişi de malikaneyi, 'The Sopranos' isimli meşhur dram dizisindeki Tony Soprano isimli karakterin malikanesine benzetmiş: 'Bunun Tony Soprano'nun evi olduğuna eminim' diye yazmış.

Birkaç kişi de malikaneyi, 'The Sopranos' isimli meşhur dram dizisindeki Tony Soprano isimli karakterin malikanesine benzetmiş: 'Bunun Tony Soprano'nun evi olduğuna eminim' diye yazmış.

'Tamam, Sopranos'u tekrar izleyeceğim.' deyip diziye tekrar başlayan olmuş.

'Tamam, Sopranos'u tekrar izleyeceğim.' deyip diziye tekrar başlayan olmuş.

'Dışarıdan Tony Soprano'nun evi gibi duruyor lan'

'Dışarıdan Tony Soprano'nun evi gibi duruyor lan'

'Yemin ederim Tony Soprano'nun evi'

'Yemin ederim Tony Soprano'nun evi'
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Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kafanızda kurduğunuz mafya fantezilerinin dışında... Yorumlarda buluşalımm❤️

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