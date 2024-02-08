Erkek Çocukları Birlikte Duş Aldığı İçin Kardeşi Tarafından Eleştirilen Kadının Sözleri Tartışma Yarattı

Kullanıcı, evinde 17 ve 15 yaşındaki çocukları için özel bir spor ve eğlence alanı yapıldığını belirtti. Spor yaparken eğlenen çocuklar için evin büyük bir alanının onlara ayrıldığını ekleyen kullanıcı, alanda bir duşakabin olduğunu da söyledi.