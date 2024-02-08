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Erkek Çocukları Birlikte Duş Aldığı İçin Kardeşi Tarafından Eleştirilen Kadının Sözleri Tartışma Yarattı

Erkek Çocukları Birlikte Duş Aldığı İçin Kardeşi Tarafından Eleştirilen Kadının Sözleri Tartışma Yarattı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
08.02.2024 - 15:57

Bir sosyal medya kullancısı, çocuklarının duş alışkanlığıyla ilgili kardeşiyle ettiği kavgayı anlattı. Reddit kullanıcısı için 17 ve 15 yaşındaki çocuklarının birlikte duşa girmesi gayet normalken kardeşi bu konuya tepki göstermiş. Gelin detaylara birlikte bakalım...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshol...
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Reddit'te bir kullanıcı, çocuklarının uygunsuz duş aldıklarını söyleyen kardeşiyle yaşadığı sorunu paylaştı.

Reddit'te bir kullanıcı, çocuklarının uygunsuz duş aldıklarını söyleyen kardeşiyle yaşadığı sorunu paylaştı.

Kullanıcı, evinde 17 ve 15 yaşındaki çocukları için özel bir spor ve eğlence alanı yapıldığını belirtti. Spor yaparken eğlenen çocuklar için evin büyük bir alanının onlara ayrıldığını ekleyen kullanıcı, alanda bir duşakabin olduğunu da söyledi.

"Çocuklar bodrum katında kendi krallıkları olduğunu düşünüyor ve buna bayılıyorlar. Arkadaşları da öyle."

"Çocuklar bodrum katında kendi krallıkları olduğunu düşünüyor ve buna bayılıyorlar. Arkadaşları da öyle."

'Antremandan sonra aceleleri varsa birlikte duşa girmelerini anlayabiliyorum. Hatta spor salonlarında birkaç başlığın yan yana bulunduğu duşlar da şahit olduğumuz bi şey.'

"Her nasılsa bu durumdan kız kardeşimin önünde bahsedildi ve kız kardeşim dehşete düştü. Aynı anda duş alma fikrine inanamadı. Ona bunun spor salonunda ya da okuldaki soyunma odalarında duş alan çocuklardan kesinlikle farklı olmadığını söyledim. Erkekler, özellikle de sporcular birlikte duş alabilir."

"Her nasılsa bu durumdan kız kardeşimin önünde bahsedildi ve kız kardeşim dehşete düştü. Aynı anda duş alma fikrine inanamadı. Ona bunun spor salonunda ya da okuldaki soyunma odalarında duş alan çocuklardan kesinlikle farklı olmadığını söyledim. Erkekler, özellikle de sporcular birlikte duş alabilir."

Kullanıcı, çocuklarının birlikte duşa girmesini gayet normal karşılarken kız kardeşi beklemediği bir şekilde tepki verdiğini söyledi.

"Spor salonuna benzer bir durum olduğunu söylesem de kardeşim bu durumun hiç de normal olmadığı konusunda ısrar etti. Ben de kendisine sert bir tepki verdim."

"Spor salonuna benzer bir durum olduğunu söylesem de kardeşim bu durumun hiç de normal olmadığı konusunda ısrar etti. Ben de kendisine sert bir tepki verdim."

'Kız kardeşimle kısa bir süre konuştum, sadece 'ebeveynliğime yardımcı olmaya' çalıştığını söyledi. Görüşmeyi sonlandırdım. Çocuklarım harika, bana bir dakika bile sorun çıkarmadılar.'

"Kardeşimle tekrar konuştuğumda ise bazı konular hakkında fikir belirtmeme kararı aldık."

"Kardeşimle tekrar konuştuğumda ise bazı konular hakkında fikir belirtmeme kararı aldık."
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Sizce çocukların birlikte duşa girmesi normal mi?

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