Erkek Çocukları Birlikte Duş Aldığı İçin Kardeşi Tarafından Eleştirilen Kadının Sözleri Tartışma Yarattı
Erkek Çocukları Birlikte Duş Aldığı İçin Kardeşi Tarafından Eleştirilen Kadının Sözleri Tartışma Yarattı
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AmItheAsshol...
Bir sosyal medya kullancısı, çocuklarının duş alışkanlığıyla ilgili kardeşiyle ettiği kavgayı anlattı. Reddit kullanıcısı için 17 ve 15 yaşındaki çocuklarının birlikte duşa girmesi gayet normalken kardeşi bu konuya tepki göstermiş. Gelin detaylara birlikte bakalım...👇
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Reddit'te bir kullanıcı, çocuklarının uygunsuz duş aldıklarını söyleyen kardeşiyle yaşadığı sorunu paylaştı.
"Çocuklar bodrum katında kendi krallıkları olduğunu düşünüyor ve buna bayılıyorlar. Arkadaşları da öyle."
"Her nasılsa bu durumdan kız kardeşimin önünde bahsedildi ve kız kardeşim dehşete düştü. Aynı anda duş alma fikrine inanamadı. Ona bunun spor salonunda ya da okuldaki soyunma odalarında duş alan çocuklardan kesinlikle farklı olmadığını söyledim. Erkekler, özellikle de sporcular birlikte duş alabilir."
"Spor salonuna benzer bir durum olduğunu söylesem de kardeşim bu durumun hiç de normal olmadığı konusunda ısrar etti. Ben de kendisine sert bir tepki verdim."
"Kardeşimle tekrar konuştuğumda ise bazı konular hakkında fikir belirtmeme kararı aldık."
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Sizce çocukların birlikte duşa girmesi normal mi?
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