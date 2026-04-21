Minik Serçe Sezen Aksu, Dünya Kupası’na Giden Milli Takım İçin Şarkı Yazdı

Daha önce Sinan Akçıl ve Rafet El Roman Milli Takım için şarkı hazırlığında olduklarını açıklamıştı.

Son olarak gazeteci Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, “Minik Serçe” lakaplı ünlü şarkıcı Sezen Aksu da A Milli Takım’a özel bir şarkı yazdı. Sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkıyı kimin seslendireceğinin ise henüz netleşmediği belirtildi.

17 Nisan'da yayınladığı 9 şarkılık 'Biz de Yeniden Başlarız' albümü ile yeniden müzikseverlerle buluşan ünlü şarkıcının Milli Takım için yazdığı şarkıyı kimin seslendireceği merakla bekleniyor.