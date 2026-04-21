Minik Serçe Sezen Aksu, Dünya Kupası’na Giden Milli Takım İçin Şarkı Yazdı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.04.2026 - 13:46 Son Güncelleme: 21.04.2026 - 13:54

Türk müziğinin usta ismi Sezen Aksu, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası yolculuğu için özel bir şarkı yazdı. Şarkıyı kimin seslendireceği ise merak konusu oldu.

A Milli Futbol Takımı’nın Kosova’yı eleyerek 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmesinin ardından, turnuva için hazırlanacak milli takım şarkısı için birçok isim ortaya atılmıştı.

Daha önce Sinan Akçıl ve Rafet El Roman Milli Takım için şarkı hazırlığında olduklarını açıklamıştı.

Son olarak gazeteci Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, “Minik Serçe” lakaplı ünlü şarkıcı Sezen Aksu da A Milli Takım’a özel bir şarkı yazdı. Sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkıyı kimin seslendireceğinin ise henüz netleşmediği belirtildi.

17 Nisan'da yayınladığı 9 şarkılık 'Biz de Yeniden Başlarız' albümü ile yeniden müzikseverlerle buluşan ünlü şarkıcının Milli Takım için yazdığı şarkıyı kimin seslendireceği merakla bekleniyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
