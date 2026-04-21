WiFi Sinyali Duvardan Geçerken Işık Neden Geçemez?

WiFi Sinyali Duvardan Geçerken Işık Neden Geçemez?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 13:08

Günlük hayatımızda WiFi sinyallerinin duvarların arkasından bile internete bağlanmamızı sağladığını görürken, ışığın aynı duvardan geçemediğini fark ediyoruz. Bu durumun arkasında elektromanyetik spektrumdaki dalga boyları ve malzeme etkileşimlerinin temel fizik kuralları yatıyor.

Gelin, anlatalım.

Elektromanyetik Dalgaların Frekans ve Dalga Boyu Farkları

Elektromanyetik Dalgaların Frekans ve Dalga Boyu Farkları

WiFi sinyalleri 2.4 GHz ile 5 GHz arasındaki radyo frekanslarında çalışır ve yaklaşık 12 santimetre dalga boyuna sahiptir. MIT'nin elektromanyetik teori uzmanı Prof. David Staelin'ın açıkladığı gibi, görünür ışık ise 400-700 nanometre dalga boyundaki çok daha yüksek frekanslarda bulunur. Bu muazzam fark, dalgaların malzemelerle nasıl etkileşime girdiğini belirleyen temel faktördür.

Maxwell denklemlerinin ortaya koyduğu temel prensibe göre, uzun dalga boylu elektromanyetik dalgalar engelleri daha kolay aşabilir. Stanford Üniversitesi'nin radyo frekans araştırmaları, 2.4 GHz bandındaki WiFi sinyallerinin moleküler boyuttaki engellerden çok daha büyük dalga boyuna sahip olması nedeniyle, duvar içindeki küçük boşluklardan ve malzeme yapısındaki düzensizliklerden geçebildiğini gösteriyor.

Malzemelerin WiFi ve Işık Üzerindeki Farklı Etkileri

Malzemelerin WiFi ve Işık Üzerindeki Farklı Etkileri

Beton, metal ve ahşap gibi yapı malzemelerinin elektromanyetik dalgalara tepkisi frekansa bağlı olarak dramatik şekilde değişir. IEEE'nin yayınladığı araştırmalara göre, beton duvarlar 2.4 GHz WiFi sinyalinin yalnızca %30-40'ını emerken, görünür ışığı neredeyse tamamen bloke eder. Metal yüzeyler ise WiFi sinyallerini yansıtarak iç mekanlarda çoklu yol etkisi yaratır, ancak ışık için tamamen geçirimsiz kalır.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından belirlenen 2.4 GHz bandının endüstriyel, bilimsel ve tıbbi kullanım için ayrılmış olması, bu frekansın malzeme penetrasyonu özelliklerinden kaynaklanır. 5 GHz bandındaki WiFi sinyalleri ise daha yüksek frekansları nedeniyle engellere karşı daha az dayanıklıdır, ancak yine de görünür ışığa göre üstün geçiş kabiliyeti sergiler.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
