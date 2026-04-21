WiFi Sinyali Duvardan Geçerken Işık Neden Geçemez?

WiFi sinyalleri 2.4 GHz ile 5 GHz arasındaki radyo frekanslarında çalışır ve yaklaşık 12 santimetre dalga boyuna sahiptir. MIT'nin elektromanyetik teori uzmanı Prof. David Staelin'ın açıkladığı gibi, görünür ışık ise 400-700 nanometre dalga boyundaki çok daha yüksek frekanslarda bulunur. Bu muazzam fark, dalgaların malzemelerle nasıl etkileşime girdiğini belirleyen temel faktördür.

Maxwell denklemlerinin ortaya koyduğu temel prensibe göre, uzun dalga boylu elektromanyetik dalgalar engelleri daha kolay aşabilir. Stanford Üniversitesi'nin radyo frekans araştırmaları, 2.4 GHz bandındaki WiFi sinyallerinin moleküler boyuttaki engellerden çok daha büyük dalga boyuna sahip olması nedeniyle, duvar içindeki küçük boşluklardan ve malzeme yapısındaki düzensizliklerden geçebildiğini gösteriyor.