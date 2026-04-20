Türkiye'de Otonom Sürüş Dönemi Başlıyor: Tesla'nın Yayınladığı İlan Her Şeyi Değiştirecek

Türkiye'de Otonom Sürüş Dönemi Başlıyor: Tesla'nın Yayınladığı İlan Her Şeyi Değiştirecek

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 15:10

Elektrikli otomobil devi Tesla, otonom sürüş teknolojisini ülkemize getirmeyi planlıyor. Türkiye'de 'Araç Operatörü' isimli yeni bir iş ilanı açan Tesla, yayınladığı ilanla dikkat çekmeyi başardı.

Tesla'nın ülkemizde pek yakında tam otonom sürüş (FSD) teknolojisini kullanıma sunacağı düşünülüyor.

Türkiye'ye otonom sürüş teknolojisi geliyor.

Türkiye'ye otonom sürüş teknolojisi geliyor.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketlerinden biri olan Tesla, özellikle otonom sürüş teknolojisiyle dikkat çekiyor. Modelleriyle ülkemizde de büyük ilgi gören Tesla, yakında da ülkemizde tam otonom sürüş (FSD) teknolojisini kullanıma sunmayı planlıyor. Bunun en büyük kanıtı ise Tesla'nın yeni yayınladığı iş ilanı oldu.

Tesla, LinkedIn hesabı üzerinden İstanbul'da yeni bir iş ilanı yayınladı. “Vehicle Operator”, yani “Araç Operatörü” olarak tanıtılan yeni pozisyonun, otonom sürüş teknolojileriyle alakalı olduğu söyleniyor.

İşte Tesla iş ilanındaki kriterler!

İşte Tesla iş ilanındaki kriterler!

  • En az 4 yıllık ehliyet ve sürüş tecrübesi.

  • Yüksek dikkat seviyesi ve güçlü gözlem yeteneği.

  • Hem yazılı hem sözlü olarak mükemmel derecede İngilizce.

Peki görev tanımında ne var?

  • Aracı sürerek veri toplamak.

  • Toplanan verileri incelemek ve raporlamak.

  • Geri bildirim ve önerilerde bulunmak.

  • Günlük sürüş raporları yazmak.

  • Aracın düzgün ve güvenli bir şekilde çalıştığını kontrol etmek.

Tesla, bu işe alınacak kişinin veri ekibine katılacağını belirtmiş. Yani otomobillerden gelen veriler toplanacak, analiz edilecek ve performansın nasıl iyileştirilebileceğini karar verilecek.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
