Türkiye'de Otonom Sürüş Dönemi Başlıyor: Tesla'nın Yayınladığı İlan Her Şeyi Değiştirecek

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketlerinden biri olan Tesla, özellikle otonom sürüş teknolojisiyle dikkat çekiyor. Modelleriyle ülkemizde de büyük ilgi gören Tesla, yakında da ülkemizde tam otonom sürüş (FSD) teknolojisini kullanıma sunmayı planlıyor. Bunun en büyük kanıtı ise Tesla'nın yeni yayınladığı iş ilanı oldu.

Tesla, LinkedIn hesabı üzerinden İstanbul'da yeni bir iş ilanı yayınladı. “Vehicle Operator”, yani “Araç Operatörü” olarak tanıtılan yeni pozisyonun, otonom sürüş teknolojileriyle alakalı olduğu söyleniyor.