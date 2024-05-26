Mimari Dehaları Karşısında Nutkunuzun Tutulacağı Birbirinden Büyüleyici Yapılar
Mimari Dehaları Karşısında Nutkunuzun Tutulacağı Birbirinden Büyüleyici Yapılar
Kaynak: https://twitter.com/timecaptales/stat...
Aklılları dugunluk veren mimarileriyle kendilerine aşık ettiren yapıları derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Kanada'nın Alberta eyaletindeki Banff Yaban Hayatı Geçidi Projesi esasen hayvanlar için bir köprüdür ve bölgedeki hayvan-araç çarpışmalarını %80'den fazla azaltmıştır.
2. İskoçya'daki Falkirk Wheel, 2002 yılında açılan döner bir tekne asansörüdür. Forth ve Clyde kanalını 1930'lardan bu yana ilk kez Union kanalına bağlamıştır ve tüm dünyada türünün tek örneğidir.
3. Her yıl 40 milyondan fazla kırmızı yengecin göç ettiği Christmas Adası'ndaki Yengeç Üst Geçidi.
4. Kopenhag'daki Amager Bakke kayak merkezi aynı zamanda bir atıktan enerji üretim tesisidir.
5. Arizona'da kaktüs şeklinde yapılmış cep telefonu kulesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Heatherwick Yuvarlanan Köprüsü Londra'da bulunan ve yuvarlanarak katlanan bir köprüdür.
7. Yanweizhou parkı, Çin'in Jinhua kentinin sular altında kalmasını önlemeye yardımcı olmak amacıyla muson mevsimi boyunca su basacak şekilde tasarlanmıştır.
8. Güney Kore'nin Gwangyang kentindeki Gwangyang Çelik Fabrikası kendi türünde dünyanın en büyük tesisidir. Yılda ortalama 18 milyon ton çelik üreterek köprüler, diğer altyapılar, arabalar, buzdolapları ve daha fazlası için parçalar üretmektedir.
9. Norveç, Værlandet'teki takımadalar boyunca uzanan yollar.
10. Hayvan geçitleri konusunda rekor 200 üst geçitle Polonya'ya aittir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Florida'da bulunan Spiral Kavşaklar.
12. Belçika'daki Sart Kanal Köprüsü.
13. Çin'de bulunan ve dağların üzerinden zigzaglar çizerek inen Panlong Yolu.
14. Hollanda'da bulunan Veluwemeer Su Kemeri.
15. Yaklaşık 38 km uzunluğuyla Louisiana'daki Pontchartrain Gölü Geçidi, dünyanın su üzerindeki en uzun kesintisiz köprüsü olma özelliğini taşıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın