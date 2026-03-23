Milyonlarca Kişiye Müjde! Öğrenci Affı Geliyor: Kimler Üniversiteye Geri Gönecek? İşte Şartlar

Meclis gündemine gelmeye hazırlanan 30 maddelik yeni Yükseköğretim Kanunu teklifiyle birlikte, öğrenci affının kapsamı ve başvuru kriterleri gün yüzüne çıktı. Hazırlanan taslak modelde en dikkat çeken nokta, öğrencinin okuduğu bölümün süresine göre belirli bir aşamaya gelmiş olması zorunluluğu oldu.

Yeni düzenleme hayata geçtiğinde, ön lisans ve lisans öğrencilerinin aftan faydalanabilmesi için program sürelerinin en az yarısını geride bırakmış olmaları gerekecek. Örnek vermek gerekirse; dört yıllık bir fakültede okuyan bir öğrencinin, okuldan ilişiği kesilmeden önce en az iki yıl yani dört dönem boyunca kayıtlı olması şart koşulacak. Bu kriterde öğrencinin derslerdeki başarı durumu veya devamsızlık geçmişine bakılmayacak; sistemde ne kadar süre kaldığı esas alınacak.