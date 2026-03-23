Milyonlarca Kişiye Müjde! Öğrenci Affı Geliyor: Kimler Üniversiteye Geri Gönecek? İşte Şartlar

Milyonlarca Kişiye Müjde! Öğrenci Affı Geliyor: Kimler Üniversiteye Geri Gönecek? İşte Şartlar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.03.2026 - 07:16

Üniversite eğitimini yarıda bırakan binlerce genç için hazırlanan yeni öğrenci affı düzenlemesinde sona gelindi. Taslağa göre aftan yararlanabilmek için eğitimin en az yarısını tamamlamış olma şartı aranırken, düzenlemenin bayram sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

Kaynak: Esma Altın / Türkiye Gazetesi

Üniversite kapıları, eğitimini tamamlayamadan okuldan ayrılmak zorunda kalan öğrenciler için yeniden açılıyor.

Üniversite kapıları, eğitimini tamamlayamadan okuldan ayrılmak zorunda kalan öğrenciler için yeniden açılıyor.

Meclis gündemine gelmeye hazırlanan 30 maddelik yeni Yükseköğretim Kanunu teklifiyle birlikte, öğrenci affının kapsamı ve başvuru kriterleri gün yüzüne çıktı. Hazırlanan taslak modelde en dikkat çeken nokta, öğrencinin okuduğu bölümün süresine göre belirli bir aşamaya gelmiş olması zorunluluğu oldu.

Yeni düzenleme hayata geçtiğinde, ön lisans ve lisans öğrencilerinin aftan faydalanabilmesi için program sürelerinin en az yarısını geride bırakmış olmaları gerekecek. Örnek vermek gerekirse; dört yıllık bir fakültede okuyan bir öğrencinin, okuldan ilişiği kesilmeden önce en az iki yıl yani dört dönem boyunca kayıtlı olması şart koşulacak. Bu kriterde öğrencinin derslerdeki başarı durumu veya devamsızlık geçmişine bakılmayacak; sistemde ne kadar süre kaldığı esas alınacak.

Planlanan düzenlemenin tarih sınırı konusunda ise 1 Temmuz 2022 sonrası üzerinde duruluyor.

Planlanan düzenlemenin tarih sınırı konusunda ise 1 Temmuz 2022 sonrası üzerinde duruluyor.

Bu tarihten itibaren okulunu bırakan veya kaydını yenilemediği için ilişiği kesilenlerin sisteme dahil edilmesi hedefleniyor. Lisans ve ön lisans öğrencilerini merkeze alan bu çalışmanın, gelen talepler doğrultusunda yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi seçenekler arasında yer alıyor. Bayram sonrasında Cumhurbaşkanlığına sunulacak olan teklifin, kısa sürede yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
