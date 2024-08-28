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Milyonda Bir Şansla Ekonomi Biletinin Business Class'a Yükseldiği Anı Videoya Çeken Kadın

Milyonda Bir Şansla Ekonomi Biletinin Business Class'a Yükseldiği Anı Videoya Çeken Kadın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 17:08 Son Güncelleme: 28.08.2024 - 17:14

Uçakla seyahat etmek için ekonomi bileti alan bir kadın, aldığı biletin son dakika sürpriziyle business class'a yükseltilmesiyle unutulmaz bir uçak yolculuğu yaşadı. Sosyal medyada bu nadir deneyimi paylaşan kadın, ilk business uçuşunu yaşamanın heyecanını böyle anlattı 👇

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Bir sosyal medya kullanıcısı, milyonda bir denk gelebilecek bir olay yaşayınca bu anıyı ölümsüzleştirmek için video çekmeyi ihmal etmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, milyonda bir denk gelebilecek bir olay yaşayınca bu anıyı ölümsüzleştirmek için video çekmeyi ihmal etmedi.

Kullanıcı, ekonomi biletinin son dakika sürpriziyle business class’a yükseltildiği uçak yolculuğunu büyük bir heyecanla paylaştı.

Kullanıcı, ekonomi biletinin son dakika sürpriziyle business class’a yükseltildiği uçak yolculuğunu büyük bir heyecanla paylaştı.

İlk business uçuşunu gerçekleştiren kullanıcı, koltuğuna oturduktan sonra sunulan içecek ikramından başlayarak, uçuş süresince sunulan sıcak yemeklerden övgüyle bahsetti.

İlk business uçuşunu gerçekleştiren kullanıcı, koltuğuna oturduktan sonra sunulan içecek ikramından başlayarak, uçuş süresince sunulan sıcak yemeklerden övgüyle bahsetti.

İşte genç kadının, izlerken ''Bize denk gelmez'' diyeceğiniz o bussiness clas deneyimi👇

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