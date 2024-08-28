Milyonda Bir Şansla Ekonomi Biletinin Business Class'a Yükseldiği Anı Videoya Çeken Kadın

Uçakla seyahat etmek için ekonomi bileti alan bir kadın, aldığı biletin son dakika sürpriziyle business class'a yükseltilmesiyle unutulmaz bir uçak yolculuğu yaşadı. Sosyal medyada bu nadir deneyimi paylaşan kadın, ilk business uçuşunu yaşamanın heyecanını böyle anlattı 👇