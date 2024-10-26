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Milyon Değil Milyar: Milyarlarca Kişi Tarafından Dinlenerek Dünyaca Ünlü Hale Gelen Şarkılar

etiket Milyon Değil Milyar: Milyarlarca Kişi Tarafından Dinlenerek Dünyaca Ünlü Hale Gelen Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 23:34

Evet milyon değil milyar! Ünü ülkesi sınırlarını aşarak tüm dünyada ses getiren bu şarkıları hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki milyarlarca dinlendiğini biliyor muyuz?

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1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2. Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth

3. Ed Sheeran - Shape of You

4. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars

5. One Republic - Counting Stars

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6. Katy Perry - Roar

7. Shakira - Waka Waka

8. Alan Walker - Faded

9. Major Lazer & DJ Snake - Lean On ft. MØ

10. Justin Bieber - Baby ft. Ludacris

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11. Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna

12. Imagine Dragons - Believer

13. Adele - Rolling In the Deep

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