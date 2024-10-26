Milyon Değil Milyar: Milyarlarca Kişi Tarafından Dinlenerek Dünyaca Ünlü Hale Gelen Şarkılar
Milyon Değil Milyar: Milyarlarca Kişi Tarafından Dinlenerek Dünyaca Ünlü Hale Gelen Şarkılar
Evet milyon değil milyar! Ünü ülkesi sınırlarını aşarak tüm dünyada ses getiren bu şarkıları hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki milyarlarca dinlendiğini biliyor muyuz?
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1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
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2. Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth
3. Ed Sheeran - Shape of You
4. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars
5. One Republic - Counting Stars
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6. Katy Perry - Roar
7. Shakira - Waka Waka
8. Alan Walker - Faded
9. Major Lazer & DJ Snake - Lean On ft. MØ
10. Justin Bieber - Baby ft. Ludacris
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