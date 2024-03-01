Milli Gelir Zammı Belli Oldu! Önümüzdeki Aydan İtibaren Yeni Emeklilerin Maaşına Yansıyacak
Milli Gelir Zammı Belli Oldu! Önümüzdeki Aydan İtibaren Yeni Emeklilerin Maaşına Yansıyacak
Kaynak: https://m.haberturk.com/yeni-emeklile...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından dün açıklanan 2023 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile emekli aylıkları bir kez daha değişecek! Milli gelirin artışından kaynaklı gelir artışı Ocak 2024 tarihinden itibaren emekli olanların maaşına ilave zam şeklinde yansıyacak.
İşte, detaylar...
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TÜİK'in 2023 yılı büyüme verileri açıklandı! Böylece yeni emeklilerin aylıklarına yansıyacak milli gelir artışı da belli oldu.
İlave zamlar, yeni emeklilerin aylıklarına Nisan ayında yansıyacak!
Yeni emeklilere yüzde kaç milli gelir artışından kaynaklı ilave zam yapılacak?
Tabii bu durumda mevcut çalışanların da emekli aylıkları güncellenecek.
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