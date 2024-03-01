Milli Gelir Zammı Belli Oldu! Önümüzdeki Aydan İtibaren Yeni Emeklilerin Maaşına Yansıyacak

Emekli aylığı, çalışma süresince Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazançların güncellenmiş değeri üzerinden hesaplanır. 2000 öncesi ve sonrası kazançlar farklı sistemlerle güncellenir.

2000-2008 arası kazançlar TÜFE ve GSYH artışının yüzde 100'ü ele alınarak, 2008 sonrası kazançlar ise TÜFE artışının yüzde 100'ü ve GSYH artışının yüzde 30'u ile güncelleniyor.

Buna göre, TÜİK'in açıkladığı 2023 TÜFE artışı ve GSYH büyümesi oranlarını dikkate alarak hesap yapmak gerekiyor. Bildiğiniz gibi, Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı TÜFE artışı yüzde 64,77 ve GSYH büyüme oranı ise yüzde 4,5 olarak açıkladı. Böylece 2024'ten itibaren emekli aylığı hesaplamalarında güncelleme katsayısı da 1,6612 olarak hesaplandı.