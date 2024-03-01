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Milli Gelir Zammı Belli Oldu! Önümüzdeki Aydan İtibaren Yeni Emeklilerin Maaşına Yansıyacak

Milli Gelir Zammı Belli Oldu! Önümüzdeki Aydan İtibaren Yeni Emeklilerin Maaşına Yansıyacak

Emekli Zammı Emekli Maaşı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.03.2024 - 10:31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından dün açıklanan 2023 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile emekli aylıkları bir kez daha değişecek! Milli gelirin artışından kaynaklı gelir artışı Ocak 2024 tarihinden itibaren emekli olanların maaşına ilave zam şeklinde yansıyacak. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://m.haberturk.com/yeni-emeklile...
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TÜİK'in 2023 yılı büyüme verileri açıklandı! Böylece yeni emeklilerin aylıklarına yansıyacak milli gelir artışı da belli oldu.

TÜİK'in 2023 yılı büyüme verileri açıklandı! Böylece yeni emeklilerin aylıklarına yansıyacak milli gelir artışı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin 2023 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme oranını yüzde 4,5 olarak açıkladı. 

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2024 yılı Ocak ayından sonra emekli olanların maaşlarına; 2023 yılı GSYH büyüme oranındaki artış dolayısıyla ilave zam yapılacak.

Emekli aylığı, çalışma süresince Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazançların güncellenmiş değeri üzerinden hesaplanır. 2000 öncesi ve sonrası kazançlar farklı sistemlerle güncellenir. 

2000-2008 arası kazançlar TÜFE ve GSYH artışının yüzde 100'ü ele alınarak, 2008 sonrası kazançlar ise TÜFE artışının yüzde 100'ü ve GSYH artışının yüzde 30'u ile güncelleniyor.

Buna göre, TÜİK'in açıkladığı 2023 TÜFE artışı ve GSYH büyümesi oranlarını dikkate alarak hesap yapmak gerekiyor. Bildiğiniz gibiTürkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı TÜFE artışı yüzde 64,77 ve GSYH büyüme oranı ise yüzde 4,5 olarak açıkladı. Böylece 2024'ten itibaren emekli aylığı hesaplamalarında güncelleme katsayısı da 1,6612 olarak hesaplandı.

İlave zamlar, yeni emeklilerin aylıklarına Nisan ayında yansıyacak!

İlave zamlar, yeni emeklilerin aylıklarına Nisan ayında yansıyacak!

Milli gelir artışından kaynaklı ek zamlar ise 2024 yılında emekli olan vatandaşların aylıklarına Nisan ayında yansıyacak.

Yeni emeklilere yüzde kaç milli gelir artışından kaynaklı ilave zam yapılacak?

Yeni emeklilere yüzde kaç milli gelir artışından kaynaklı ilave zam yapılacak?

Hesaplama farklılıklarından dolayı, artış tüm yeni emeklilere aynı oranda yansımayacak. 

Ocak ayından itibaren emekli olanların prim gün sayısı, 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrasındaki prim gün sayısı ile dönemlere ilişkin prime esas kazanç tutarı da göz önüne alındığında maaş artışı yüzde 0,8 ile yüzde 1,35 arasında değişecek.

Tabii bu durumda mevcut çalışanların da emekli aylıkları güncellenecek.

Tabii bu durumda mevcut çalışanların da emekli aylıkları güncellenecek.

Yeni emeklilik başvurusu yapanların aylıkları ise daha önce 1,6477 olan katsayı yerine, 1,6612 olarak belirlenen güncel katsayı üzerinden hesaplanacak.

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