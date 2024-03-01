Motorine Bir İndirim Daha Geldi! Akaryakıt Fiyatları Yine Değişti
Motorine Bir İndirim Daha Geldi! Akaryakıt Fiyatları Yine Değişti
Küresel piyasalarda hareketlilik devam ederken akaryakıta indirim sürüyor. İlk olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından indirim yapılan motorine üçüncü indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi? LPG ve benzin fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?
İşte, 1 Mart Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.
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Motorine üçüncü indirim geldi!
Benzine İndirim veya Zam Var mı?
Güncel Brent Petrol Fiyatı
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Ankara Akaryakıt Fiyatları
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İzmir Akaryakıt Fiyatları
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