Motorine Bir İndirim Daha Geldi! Akaryakıt Fiyatları Yine Değişti

Geçtiğimiz hafta pompaya yansıyan indirim haberilerine bir yenisi daha eklendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) duyurusu üzerine motorin ve benzine peş peşe indirimler gelmişti. Motorine 2 kez, benzine ise 1 kez yansıyan indirimlere bir yenisi daha eklendi. Motorin grubu Mart ayına indirimle başladı.

Motorine grubuna 1 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Fiyatlar 40 lira seviyesine kadar geriledi.