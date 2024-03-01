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Motorine Bir İndirim Daha Geldi! Akaryakıt Fiyatları Yine Değişti

Motorine Bir İndirim Daha Geldi! Akaryakıt Fiyatları Yine Değişti

Akaryakıt Benzin Motorin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.03.2024 - 08:32

Küresel piyasalarda hareketlilik devam ederken akaryakıta indirim sürüyor. İlk olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından indirim yapılan motorine üçüncü indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi? LPG ve benzin fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?  

İşte, 1 Mart Cuma günü İstanbulAnkara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

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Motorine üçüncü indirim geldi!

Motorine üçüncü indirim geldi!

Geçtiğimiz hafta pompaya yansıyan indirim haberilerine bir yenisi daha eklendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) duyurusu üzerine motorin ve benzine peş peşe indirimler gelmişti. Motorine 2 kez, benzine ise 1 kez yansıyan indirimlere bir yenisi daha eklendi. Motorin grubu Mart ayına indirimle başladı.

Motorine grubuna 1 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Fiyatlar 40 lira seviyesine kadar geriledi.

Benzine İndirim veya Zam Var mı?

Benzine İndirim veya Zam Var mı?

Motorin grubundaki indirim, araç sahiplerini benzin için de benzer bir indirim beklentisi içine soktu. Ancak, sektör temsilcilerinden henüz bu konuda bir beklenti beyanı gelmedi. Benzin ve LPG grubu için şu an için bir indirim veya zam öngörülmüyor.

Gelin, güncel akaryakıt fiyatlarına göz atalım 👇

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Brent petrol, 1 Mart Cuma sabahı 82,17 dolardan alıcı buluyor.

  • Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 81,91 dolardı.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 40.37 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 40.64 TL

  • LPG litre fiyatı 20.44 TL 

İstanbul Avrupa yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 40.46 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 40.71 TL

  • LPG litre fiyatı 20.95 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 41.18 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 41.49 TL

  • LPG litre fiyatı 20.85 TL

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İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 41.41 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 41.72 TL

  • LPG litre fiyatı 20.52 TL

UYARI: Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.

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