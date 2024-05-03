Mild Minds’ın Kendi Kulvarında Adeta Parlayan 12 Dinlenesi Şarkısı
Mild Minds’ın Kendi Kulvarında Adeta Parlayan 12 Dinlenesi Şarkısı
Mild Minds, modern elektronik müzik sahnesinde yükselen bir isimdir. Bu sanatçı, melankolik tonları ve zengin elektronik ses dokuları ile tanınır. Mild Minds'in müziği, derin duygusal katmanlar ve hafif rüya gibi melodiler içerir, bu da onu dinleyicilere hem rahatlatıcı hem de enerji verici bir deneyim sunar. Genellikle chillwave ve indietronica tarzlarında müzikler yapar. Mild Minds, özellikle alternatif elektronik müzik severler arasında popülerdir ve bu türde kendine has bir yeri vardır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. FORMATIONS
2. DEVOTION
3. NO SKIN
4. MACHINE
5. DESTINATIONS
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. HAUNTED
7. Everything
8. Weak Signal
9. SWIM
10. IT WON’T DO
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Easy
12. Don't Want Ur Luv
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın