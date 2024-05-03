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Mild Minds’ın Kendi Kulvarında Adeta Parlayan 12 Dinlenesi Şarkısı

etiket Mild Minds’ın Kendi Kulvarında Adeta Parlayan 12 Dinlenesi Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 18:38

Mild Minds, modern elektronik müzik sahnesinde yükselen bir isimdir. Bu sanatçı, melankolik tonları ve zengin elektronik ses dokuları ile tanınır. Mild Minds'in müziği, derin duygusal katmanlar ve hafif rüya gibi melodiler içerir, bu da onu dinleyicilere hem rahatlatıcı hem de enerji verici bir deneyim sunar. Genellikle chillwave ve indietronica tarzlarında müzikler yapar. Mild Minds, özellikle alternatif elektronik müzik severler arasında popülerdir ve bu türde kendine has bir yeri vardır.

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1. FORMATIONS

2. DEVOTION

3. NO SKIN

4. MACHINE

5. DESTINATIONS

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6. HAUNTED

7. Everything

8. Weak Signal

9. SWIM

10. IT WON’T DO

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11. Easy

12. Don't Want Ur Luv

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