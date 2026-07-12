Michael Jackson- Thriller: Pop Müziğinin Kurallarını Baştan Yazan Efsane
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Bazı albümler sadece çıktığı dönemi değil, müziğin gidişatını da değiştirir. Michael Jackson’ın Thriller albümü de tam olarak böyle bir yerde duruyor. Pop, funk, rock ve R&B’yi aynı potada eritip her şarkısıyla ayrı bir dünya kuran bu albüm, yıllar geçse de etkisini kaybetmiyor.
Hadi şimdi gel, pop müziğin kurallarını baştan yazan bu efsane albümdeki şarkılara birlikte bakalım.👇🏻
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1. Wanna Be Startin’ Somethin’
2. Thriller
3. Baby Be Mine
4. The Girl Is Mine feat. Paul McCartney
5. Beat It
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6. Billie Jean
7. Human Nature
8. P.Y.T. (Pretty Young Thing)
9. The Lady in My Life
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