Michael Jackson- Thriller: Pop Müziğinin Kurallarını Baştan Yazan Efsane

Albümün adını taşıyan Thriller, sadece bir şarkı değil, pop kültürünün en ikonik anlarından biri. Karanlık atmosferi, teatral havası ve unutulmaz klip etkisiyle müzik tarihinde bambaşka bir yerde duruyor. Michael Jackson burada korku temasını pop müziğe öyle başarılı şekilde taşıyor ki ortaya hem eğlenceli hem de zamansız bir iş çıkıyor. Bugün bile çaldığında insanın aklına direkt o efsane sahneler geliyor.