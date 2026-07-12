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Michael Jackson- Thriller: Pop Müziğinin Kurallarını Baştan Yazan Efsane

etiket Michael Jackson- Thriller: Pop Müziğinin Kurallarını Baştan Yazan Efsane

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
12.07.2026 - 15:01
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Bazı albümler sadece çıktığı dönemi değil, müziğin gidişatını da değiştirir. Michael Jackson’ın Thriller albümü de tam olarak böyle bir yerde duruyor. Pop, funk, rock ve R&B’yi aynı potada eritip her şarkısıyla ayrı bir dünya kuran bu albüm, yıllar geçse de etkisini kaybetmiyor. 

Hadi şimdi gel, pop müziğin kurallarını baştan yazan bu efsane albümdeki şarkılara birlikte bakalım.👇🏻

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1. Wanna Be Startin’ Somethin’

Albümün açılışını yapan bu şarkı, daha ilk saniyeden enerjiyi yukarı taşıyor. Michael Jackson burada sadece şarkı söylemiyor, adeta dinleyiciyi albümün temposuna hazırlıyor.

2. Thriller

Albümün adını taşıyan Thriller, sadece bir şarkı değil, pop kültürünün en ikonik anlarından biri. Karanlık atmosferi, teatral havası ve unutulmaz klip etkisiyle müzik tarihinde bambaşka bir yerde duruyor. Michael Jackson burada korku temasını pop müziğe öyle başarılı şekilde taşıyor ki ortaya hem eğlenceli hem de zamansız bir iş çıkıyor. Bugün bile çaldığında insanın aklına direkt o efsane sahneler geliyor.

3. Baby Be Mine

Baby Be Mine, albümün daha yumuşak ama hâlâ ritmini kaybetmeyen tarafını temsil ediyor. Şarkıda romantik bir hava var ama bu romantizm ağır değil; aksine oldukça akıcı ve tatlı bir şekilde ilerliyor.

4. The Girl Is Mine feat. Paul McCartney

Paul McCartney ile yapılan bu düet, albümün en sohbet havasındaki şarkılarından biri. İki büyük ismin karşılıklı enerjisi, parçaya eğlenceli ve hafif bir hava katıyor.

5. Beat It

Beat It, Michael Jackson’ın pop müziğe rock enerjisini nasıl ustalıkla kattığının en güçlü örneklerinden biri. Şarkının sert gitar havası, albümün genel ritmine bambaşka bir güç veriyor. Hem mesajı hem de temposuyla dinleyiciyi yakalayan bir parça. Bu şarkı, Michael Jackson’ın sadece pop yıldızı değil, farklı türleri bir araya getirebilen büyük bir müzik vizyoneri olduğunu da gösteriyor.

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6. Billie Jean

Billie Jean, Michael Jackson denince akla gelen ilk şarkılardan biri olmayı sonuna kadar hak ediyor. Bas yürüyüşü daha başlar başlamaz insanı içine alıyor ve şarkının gizemli havası son ana kadar dağılmıyor.  Hem dans ettiren hem de hikâyesiyle merak uyandıran bu parça, albümün en güçlü zirvelerinden biri.

7. Human Nature

Albümün en zarif ve duygusal anlarından biri kesinlikle Human Nature. Şarkı, büyük hareketler yapmadan dinleyicinin içine işleyen bir atmosfere sahip. Albümdeki yüksek enerjili şarkıların arasında sakin ama etkisi çok derin bir durak gibi duruyor.

8. P.Y.T. (Pretty Young Thing)

P.Y.T., albümün en neşeli ve parlak şarkılarından biri. Ritimleri, vokal oyunları ve enerjisiyle tam anlamıyla dans ettiren bir parça. Michael Jackson burada eğlenceli tarafını çok rahat ve doğal bir şekilde gösteriyor. Albümün karanlık ve dramatik anlarından sonra bu şarkı, ortama renkli bir yaz gecesi havası katıyor.

9. The Lady in My Life

Albümün kapanışını yapan The Lady in My Life, yumuşak ve romantik bir final hissi veriyor. Michael Jackson’ın vokali burada oldukça içten ve duygusal bir yerde duruyor. Şarkı, albümün büyük ve gösterişli dünyasını daha sakin, daha kişisel bir noktada tamamlıyor. Thriller gibi dev bir albümün sonunda gelen bu parça, dinleyiciye tatlı bir kapanış bırakıyor.

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miray soysal
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