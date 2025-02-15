Mia Goth, Christopher Nolan'ın 'The Odyssey' Filmine Katılıyor
Mia Goth, Christopher Nolan'ın 'The Odyssey' Filmine Katılıyor
Mia Goth, Christopher Nolan’ın yeni IMAX destanı The Odyssey filminin kadrosuna katıldı. Variety’nin doğruladığı habere göre, filmde Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, Jon Bernthal ve John Leguizamo gibi yıldız isimler de yer alacak.
KAYNAK: Variety
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Christopher Nolan'ın merakla beklenen "The Odyssey" filmi için geri sayım başladı. Filmin çekimlerinin Türkiye'de yapılacağı şimdiden büyük heyecan yaratmıştı.
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Variety'nin haberine göre The Odyssey filmi için yeni bir oyuncuyla anlaşmaya varıldı. O oyuncu ise korku filmlerinden tanıdığımız Mia Goth!
Mia Goth'un yanı sıra filmde Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, Jon Bernthal ve John Leguizamo gibi yıldız isimler de yer alacak.
Homeros’un 2.000 yıl önce kaleme aldığı klasik destan Odysseiadan uyarlanan film, Truva Savaşı’nın ardından evine dönmeye çalışan Odysseus’un efsanevi yolculuğunu konu alıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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