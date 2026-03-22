MFÖ’nün Yıllara Meydan Okuyan, Her Yaşa Hitap Eden Ele Güne Karşı Yapayalnız Albümü

miray soysal
22.03.2026 - 19:01

Türk müziğinin mihenk taşı, neşemizin ve hüznümüzün ortak paydası MFÖ denince akan sular duruyor. Bazı albümler vardır; kapağını açtığınız an çocukluğunuza, ilk aşkınıza ya da en fiyakalı efkarınıza ışınlanırsınız. İşte Ele Güne Karşı Yapayalnız, tam olarak o 'zaman makinesi' albümlerden biri. Mazhar, Fuat ve Özkan’ın o kendine has enerjisiyle bezenmiş bu şahane listeye beraber göz atalım.

1. Ele Güne Karşı Yapayalnız

Albümün isim babası olan bu şarkı, her dinlediğimizde bizi o 'her şeye rağmen dimdik ayaktayız' moduna sokuyor. Melodisi o kadar zamansız ki, 1984’ten bugüne tek bir notasında bile eskime payı yok. Şarkının ritmiyle kendimizi bir anda 'Aynen öyle!' derken buluveriyoruz; gerçek bir özgürlük marşı.

2. Güllerin İçinden

Huzur bir şarkı olsaydı, kesinlikle bu olurdu. Mazhar Alanson’un naif vokaliyle başlayan o masalsı atmosfer, her yaştan insanı aynı dinginlikte buluşturmayı başarıyor. Güllerin içinden koşarak gelen o saf sevgi, kalbimizin en yumuşak köşesine dokunmaya devam ediyor.

3. Deli Deli

İçimizdeki o yerinde duramayan, biraz çocuksu, biraz da çılgın tarafa seslenen bir klasik. Özkan Uğur’un o eşsiz enerjisinin buram buram hissedildiği, ritmiyle enerjimizi anında yükselten bir parça. Ne zaman modumuz düşse, 'Deli Deli' bizi kendimize getirmek için orada bekliyor.

4. Sen Ve Ben

Aşkın en sade, en gösterişsiz ama en derin halini anlatan o muazzam şarkı... 'Sen ve ben' demenin o kadar çok yolu varken, MFÖ bunu en samimi ve en dokunaklı haliyle kulağımıza fısıldıyor. Ayrılıkların ya da kavuşmaların değil, 'biz' olmanın şarkısı bu.

5. Yalnızlık Ömür Boyu

Türk pop-rock tarihinin belki de en ikonik girişlerinden birine sahip. Yalnızlığın sadece bir durum değil, bazen bir tercih bazen de bir kader olduğunu bu kadar zarif anlatan başka bir şarkı az bulunur. Gitar tınıları ruhumuza işlerken, kendimizi derin bir düşünce denizinde buluyoruz.

6. Neye Niyet Neye Kısmet

Hayatın o tatlı sürprizlerini, plan yaparken başımıza gelenleri esprili bir dille anlatan harika bir parça. Grubun o muzip yanını en iyi yansıtan eserlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Hayat bazen planladığımız gibi gitmese de şarkıdaki gibi ritmi yakalamak her şeye bedel.

7. Ondan Şikayet Bundan Şikayet

Sürekli bir şeylerden memnuniyetsiz olduğumuz o anlara tutulmuş harika bir ayna. İnsanın kendiyle ve çevresiyle olan o bitmek bilmeyen didişmesini o kadar sempatik anlatıyorlar ki, kendi halimize gülümsemeden edemiyoruz. MFÖ’nün gözlem yeteneğine bir kez daha hayran bırakıyor.

8. Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da

İstanbul’un o gri, yağmurlu ama bir o kadar da romantik havasını bu şarkıdan daha iyi ne anlatabilir? Şehrin karmaşasını bir kenara bırakıp, camın kenarına geçip uzaklara dalma isteği uyandırıyor. Her yağmur yağdığında kulaklarımızda istemsizce bu ezgi yankılanıyor.

9. Olmuyor Olmuyor

Bazen ne yaparsak yapalım taşların yerine oturmadığı o anların marşı bu. Çabalamanın, zorlamanın ama sonunda 'olmuyor' demenin o buruk tadını melankolik bir neşeyle harmanlıyorlar. Kabullenmenin en ritmik hali belki de bu şarkıda saklı.

10. Sevdim Bir Kere

İlk görüşte aşkın, o ilk heyecanın ve vazgeçilmezliğin en samimi itirafı. Yıllar geçse de o 'bir kere sevme' duygusunun eskimediğini kanıtlayan, kalbi pır pır ettiren bir klasik. Sözlerindeki o netlik ve kararlılık, şarkıyı her daim taze tutuyor.

11. Bodrum Bodrum

Sadece bir tatil beldesine yazılmış bir şarkı değil, bir ruh haline adanmış bir güzelleme. Bodrum’un o beyaz evlerini, begonvillerini ve eşsiz akşamlarını hissetmek için orada olmanıza gerek yok; bu şarkıyı açmanız yeterli. MFÖ bize Bodrum’u değil, aslında oradaki özgürlüğü anlatıyor.

