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Mevzular Açık Mikrofon'un Konuğu Olan Saadet Partisi İBB adayı Birol Aydın'ın Atatürk Sorusuna Cevabı

Mevzular Açık Mikrofon'un Konuğu Olan Saadet Partisi İBB adayı Birol Aydın'ın Atatürk Sorusuna Cevabı

Saadet Partisi
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.03.2024 - 11:55

Yerel seçimler için geri sayım bitmek üzere. Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri, siyasi parti belediye başkanı adaylarının görüş ve düşünceleri. Oğuzhan Uğur'un sunumuyla Gain'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel programının son konuğu İBB başkan adayı Birol Aydın oldu. Aydın'ın 'Atatürk' sorusu karşısında verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

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31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım bitmek üzere.

31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım bitmek üzere.

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek seçim öncesi siyasi partiler ve başkan adayları son çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Seçmenler de son derece heyecanlı bir şekilde seçim gününü beklemeye devam ediyor.

Bu süreçte elbette en çok merak edilen konulardan biri belediye ve büyükşehir belediye başkanı adaylarının düşünceleri.

Bu süreçte elbette en çok merak edilen konulardan biri belediye ve büyükşehir belediye başkanı adaylarının düşünceleri.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarından bir tanesi de Saadet Partisi İBB adayı Birol Aydın. Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un rakibi olan Birol Aydın'ın çalışmaları da destekçileri tarafından yakından takip ediliyor.

Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü üstlendiği ve seçim dönemlerinin vazgeçilmezi haline gelen Mevzular Açık Mikrofon'un son konuğu da Saadet Partisi İBB başkan adayı Birol Aydın oldu.

Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü üstlendiği ve seçim dönemlerinin vazgeçilmezi haline gelen Mevzular Açık Mikrofon'un son konuğu da Saadet Partisi İBB başkan adayı Birol Aydın oldu.

Oğuzhan Uğur'un BaBaLa TV üzerinden yayınlamaya başladığı, ardından Gain'e taşınan ve özellikle seçim dönemlerinde büyük bir ses getiren Mevzular Açık Mikrofon programı, Yerel Seçim Özel bölümleriyle devam ediyor.

Programın konuğu olan Birol Aydın, seyircilerin kendisine sorduğu sorulara verdiği yanıtların yanı sıra kendi düşüncelerini de açıkladı.

Programın konuğu olan Birol Aydın, seyircilerin kendisine sorduğu sorulara verdiği yanıtların yanı sıra kendi düşüncelerini de açıkladı.

Seçime sayılı günler kala seçmenle bir araya gelen Aydın'ın Necmettin Erbakan açıklamaları sırasında kendisini dinlemeye gelen gençlere yaptıklarını anlattığı anlar dikkat çekti.

Programa damgasını vuran an ise bir izleyicinin Birol Aydın'a sorduğu Atatürk sorusu oldu.

Programa damgasını vuran an ise bir izleyicinin Birol Aydın'a sorduğu Atatürk sorusu oldu.

'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz acaba?'

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Birol Aydın bu sorunun üzerine sözlü hiçbir cevap vermeden yerinden kalkıp, arkasında bulunan Atatürk portresine asker selamı verdi ve yerine oturdu.

Birol Aydın bu sorunun üzerine sözlü hiçbir cevap vermeden yerinden kalkıp, arkasında bulunan Atatürk portresine asker selamı verdi ve yerine oturdu.

Bu anlar kendisini izleyenler tarafından alkış alırken, sosyal medya üzerinden de paylaşılmaya başlandı.

Saadet Partisi İBB başkan adayı Birol Aydın'ın Atatürk sorusuna verdiği cevap:

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