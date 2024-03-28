Mevzular Açık Mikrofon'un Konuğu Olan Saadet Partisi İBB adayı Birol Aydın'ın Atatürk Sorusuna Cevabı
Mevzular Açık Mikrofon'un Konuğu Olan Saadet Partisi İBB adayı Birol Aydın'ın Atatürk Sorusuna Cevabı
Yerel seçimler için geri sayım bitmek üzere. Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri, siyasi parti belediye başkanı adaylarının görüş ve düşünceleri. Oğuzhan Uğur'un sunumuyla Gain'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel programının son konuğu İBB başkan adayı Birol Aydın oldu. Aydın'ın 'Atatürk' sorusu karşısında verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.
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31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım bitmek üzere.
Bu süreçte elbette en çok merak edilen konulardan biri belediye ve büyükşehir belediye başkanı adaylarının düşünceleri.
Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü üstlendiği ve seçim dönemlerinin vazgeçilmezi haline gelen Mevzular Açık Mikrofon'un son konuğu da Saadet Partisi İBB başkan adayı Birol Aydın oldu.
Programın konuğu olan Birol Aydın, seyircilerin kendisine sorduğu sorulara verdiği yanıtların yanı sıra kendi düşüncelerini de açıkladı.
Programa damgasını vuran an ise bir izleyicinin Birol Aydın'a sorduğu Atatürk sorusu oldu.
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Birol Aydın bu sorunun üzerine sözlü hiçbir cevap vermeden yerinden kalkıp, arkasında bulunan Atatürk portresine asker selamı verdi ve yerine oturdu.
Saadet Partisi İBB başkan adayı Birol Aydın'ın Atatürk sorusuna verdiği cevap:
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