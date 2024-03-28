Mevzular Açık Mikrofon'un Konuğu Olan Saadet Partisi İBB adayı Birol Aydın'ın Atatürk Sorusuna Cevabı

Yerel seçimler için geri sayım bitmek üzere. Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri, siyasi parti belediye başkanı adaylarının görüş ve düşünceleri. Oğuzhan Uğur'un sunumuyla Gain'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel programının son konuğu İBB başkan adayı Birol Aydın oldu. Aydın'ın 'Atatürk' sorusu karşısında verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.