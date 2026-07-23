Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı: Cumartesi Günü Yaz Ortasında Kış Sürprizi Yaşanacak

Dün Marmara Bölgesi'nde fırtınayla kendini hissettiren Balkan kökenli serin hava dalgası, cumartesi gününden itibaren ülkenin çok büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Bu sürpriz sistemle birlikte termometrelerde 11 dereceyi bulan ani düşüşler yaşanması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, bu serinleme dalgası en çok büyükşehirleri etkileyecek. Cumartesi günü İstanbul'da kuvvetli sağanak yağmurun da etkisiyle sıcaklıklar 23 dereceye kadar inecek. Başkent Ankara'da ise havanın daha da serinleyerek 20 derece seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor. Bugün ülkenin kuzey şeridinde başlayan yağmurlu hava, hafta sonu itibarıyla iç ve batı bölgelerin tamamına yayılacak. Yağışların özellikle Karadeniz sahil şeridinde çok şiddetli, iç bölgelerde ise yoğun bir şekilde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yurdun batısı ve kuzeyi adeta erken bir sonbahar yaşarken, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yazın en boğucu günleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bölgeler serin havadan nasibini almazken; Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'da hava sıcaklıkları 41 dereceyi bularak bunaltıcı etkisini koruyor.

Serin ve yağışlı bu sürpriz yaz molası çok uzun sürmeyecek. Pazartesi günü İstanbul, Marmara'nın doğu kesimleri ve Karadeniz bölgesinde son yağmurlarını bırakacak olan sistem, yeni haftanın ilerleyen günlerinde yurdu terk edecek. Yağışlı havanın ayrılmasıyla birlikte Türkiye genelinde yeniden alışkın olduğumuz yakıcı yaz sıcakları yüzünü gösterecek.