Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı: Cumartesi Günü Yaz Ortasında Kış Sürprizi Yaşanacak
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Yazın en sıcak günlerini yaşarken Balkanlar'dan gelen sürpriz hava dalgasıyla sıcaklıklar hafta sonu 10 dereceden fazla düşecek. Ülkenin batı ve kuzey kesimleri şiddetli sağanak yağışa teslim olurken, doğu illerinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürmeye devam edecek.
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Türkiye, yaz mevsiminin tam ortasında ani ve sert bir hava değişimiyle karşı karşıya kalıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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