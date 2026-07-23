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Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı: Cumartesi Günü Yaz Ortasında Kış Sürprizi Yaşanacak

Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı: Cumartesi Günü Yaz Ortasında Kış Sürprizi Yaşanacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.07.2026 - 09:41
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Yazın en sıcak günlerini yaşarken Balkanlar'dan gelen sürpriz hava dalgasıyla sıcaklıklar hafta sonu 10 dereceden fazla düşecek. Ülkenin batı ve kuzey kesimleri şiddetli sağanak yağışa teslim olurken, doğu illerinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürmeye devam edecek.

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Türkiye, yaz mevsiminin tam ortasında ani ve sert bir hava değişimiyle karşı karşıya kalıyor.

Türkiye, yaz mevsiminin tam ortasında ani ve sert bir hava değişimiyle karşı karşıya kalıyor.

Dün Marmara Bölgesi'nde fırtınayla kendini hissettiren Balkan kökenli serin hava dalgası, cumartesi gününden itibaren ülkenin çok büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Bu sürpriz sistemle birlikte termometrelerde 11 dereceyi bulan ani düşüşler yaşanması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, bu serinleme dalgası en çok büyükşehirleri etkileyecek. Cumartesi günü İstanbul'da kuvvetli sağanak yağmurun da etkisiyle sıcaklıklar 23 dereceye kadar inecek. Başkent Ankara'da ise havanın daha da serinleyerek 20 derece seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor. Bugün ülkenin kuzey şeridinde başlayan yağmurlu hava, hafta sonu itibarıyla iç ve batı bölgelerin tamamına yayılacak. Yağışların özellikle Karadeniz sahil şeridinde çok şiddetli, iç bölgelerde ise yoğun bir şekilde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yurdun batısı ve kuzeyi adeta erken bir sonbahar yaşarken, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yazın en boğucu günleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bölgeler serin havadan nasibini almazken; Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Adıyaman'da hava sıcaklıkları 41 dereceyi bularak bunaltıcı etkisini koruyor.

Serin ve yağışlı bu sürpriz yaz molası çok uzun sürmeyecek. Pazartesi günü İstanbul, Marmara'nın doğu kesimleri ve Karadeniz bölgesinde son yağmurlarını bırakacak olan sistem, yeni haftanın ilerleyen günlerinde yurdu terk edecek. Yağışlı havanın ayrılmasıyla birlikte Türkiye genelinde yeniden alışkın olduğumuz yakıcı yaz sıcakları yüzünü gösterecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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