Metal Müziğin Alt Türlerine Ne Kadar Hakimsin?

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
23.04.2026 - 23:01

Metal dinlemek başlı başına bir olay ama gerçekten anlamak ayrı mesele! Çünkü bu iş sadece “Sert müzik seviyorum.” demekle bitmiyor; alt türler, sahneler, sound farkları derken iş iyice derinleşiyor. Şimdi bakalım sen bu işin neresindesin? 👇

1. Aşağıdakilerden hangisi death metal’in daha teknik ve karmaşık bir versiyonu olarak tanımlanır?

2. Aşağıdakilerden hangisi yoğun atmosfer, minimal yapı ve tekrar eden gitar dokularıyla öne çıkar?

3. Aşağıdaki alt türlerden hangisi hardcore punk kökenli breakdown yapılarıyla öne çıkar?

4. Aşağıdakilerden hangisi Doom metal’in alt türlerinden biri değildir?

5. “Göteborg sound” olarak bilinen akım hangi alt türle ilişkilidir?

6. Aşağıdaki alt türlerden hangisi heavy metal ile progressive rock etkilerinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır?

7. Hangisi black metal ile hardcore punk etkilerinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır?

8. Son olarak, hangisi tematik olarak epik, fantastik hikayeler ve yüksek tonlu vokallerle öne çıkar?

Bu işlerde yeni gibisin. 🙄

Sen metal dinliyorsun ama işin teknik tarafıyla çok da ilgilenmiyorsun gibi görünüyor. Senin için önemli olan hissiyat; sert olsun, karanlık olsun, enerjisi yüksek olsun yeter. Ama türler, alt türler, sahneler gibi konulara girince biraz dağılıyorsun. Bu da kötü bir şey değil ama “Ben metalciyim!” diyorsan içini biraz daha doldurman gerekiyor. Büyük ihtimalle aynı playlist’i döndürüp duruyorsun ve yeni şeyler keşfetmekten biraz uzaksın. Eğer gerçekten bu kültürün içine girmek istiyorsan biraz daha kurcalaman şart!

Sende kulak var ama detay yok!

Sen bu işin tamamen dışında değilsin, hatta bayağı aşinasın ama derine inmemişsin. Şarkıyı açtığında türü ayırt edebiliyorsun ama detaylara uzaksın. Yani sezgisel olarak doğru gidiyorsun ama teorik tarafın eksik. Halbuki biraz daha kazısan çok rahat bir üst seviyeye çıkarsın. Muhtemelen birkaç favori grubun var ve onların çevresinde dönüyorsun. Şimdi o konfor alanından çıkma zamanı!

Gerçek dinleyici!

Sen artık bu işin içindesin, net. Türleri ayırt ediyorsun, farkları biliyorsun... Dinlediğin şeyleri seçerek dinliyorsun ve kulağın ciddi anlamda gelişmiş. Ama bu noktada bile hala keşfedecek çok alan var, çünkü metal müzik sonsuz bir deniz... Bu seviyedeki insanlar genelde “Ben zaten biliyorum!” noktasına takılıp kalır, sen o hataya düşme! Biraz daha derine inersen saf bir metalci olabilirsin!

Ansiklopedi gibisin!

Sen artık dinleyici falan değilsin, direkt yürüyen metal Wikipedia’sısın. Büyük ihtimalle türleri sadece ayırt etmiyorsun, tarihini, sahnesini, hatta sound farklarını bile anlatabilecek seviyedesin. İnsanlar seninle müzik konuşurken ya aşırı keyif alır ya da “Ben bir susayım!” moduna geçer. Bu seviyeye gelmek kolay değil! Tüm hayatını buna adamış gibisin. Diyecek fazla bir şey yok, tebrikler! 👏

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
