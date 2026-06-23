Metal Konser Kültürüne Gerçekten Hakim misin?
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Metalci olmak bambaşka bir deneyim! Mosh pit’ten headbang’e kadar bu dünyanın kendine has bir dili var. Gerçekten bu dünyaya ait olmayan, orada yaşananları anlayamaz! Peki sen bu dünyanın konser kültürüne ne kadar hakimsin? Haydi test edelim! 👇
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1. Mosh pit tam olarak nedir?
2. Wall of Death sırasında genellikle neler olur?
3. Konserde “pick” isteyen biri neyi kastediyordur?
4. Peki, circle pit nedir? 🤔
5. Crowd surfing ne anlama gelir?
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6. Stage diving nedir?
7. Konserlerde sahneden atılan davul bagetine verilen yaygın isim hangisidir?
8. Merch, neyi ifade eder?
Metal konser kültürüne yeni yeni hakim oluyorsun.
Metal konserlerine yabancı değilsin!
Metal konser kültürünü gerçekten biliyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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