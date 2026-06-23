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Metal Konser Kültürüne Gerçekten Hakim misin?

etiket Metal Konser Kültürüne Gerçekten Hakim misin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
23.06.2026 - 23:01
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Metalci olmak bambaşka bir deneyim! Mosh pit’ten headbang’e kadar bu dünyanın kendine has bir dili var. Gerçekten bu dünyaya ait olmayan, orada yaşananları anlayamaz! Peki sen bu dünyanın konser kültürüne ne kadar hakimsin? Haydi test edelim! 👇

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1. Mosh pit tam olarak nedir?

2. Wall of Death sırasında genellikle neler olur?

3. Konserde “pick” isteyen biri neyi kastediyordur?

4. Peki, circle pit nedir? 🤔

5. Crowd surfing ne anlama gelir?

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6. Stage diving nedir?

7. Konserlerde sahneden atılan davul bagetine verilen yaygın isim hangisidir?

8. Merch, neyi ifade eder?

Metal konser kültürüne yeni yeni hakim oluyorsun.

Metal müziği seviyor olabilirsin ama konser kültürü konusunda hala öğreneceğin çok şey var gibi görünüyor. Bu dünyanın kendine özgü bir dili ve yazısız kuralları var. Metal müziğe ait çoğu şey bu konserlerde öğreniliyor. Sen henüz işin teorik kısmındasın, bazı detayları hala uzaktan takip ediyorsun. Birkaç sağlam konser deneyiminden sonra bu sorular sana çok daha kolay gelmeye başlar. Sonuçta metal konser kültürü biraz yaşayarak öğrenilen bir alan.

Metal konserlerine yabancı değilsin!

Sen metal konserlerine tamamen uzak sayılmazsın. Sık sık olmasa da senede birkaç konsere gidiyorsun, bu da konser jargonunu geliştirmiş. Temel kavramlara ve konser içindeki davranış biçimlerine hakimsin ama bazı detaylarda hala eksikler var. Özellikle sık sık konsere gidenlerin aşina olduğu bazı terimler seni zorlamış olabilir. Ama üzülme, birkaç konserden sonra bu seviyeyi rahatlıkla yukarı taşırsın!

Metal konser kültürünü gerçekten biliyorsun!

Sen bu işin sadece müzik kısmını değil, konser tarafını da gerçekten iyi biliyorsun. Metal konserlerinde neyin nasıl işlediğine, hangi terimlerin ne anlama geldiğine ve kalabalığın dinamiğine oldukça hakimsin. Yazısız kuralları anlamış ve bu dünyanın dilini öğrenmişsin. Sayısız konser deneyiminden sonra artık senin öğreneceğin başka bir şey yok gibi görünüyor. Kısacası bu testte gerçekten güçlü bir performans göstermiş oldun. Tebrikler! 👏

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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