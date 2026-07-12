Metal Gruplarında Birden Fazla Gitarist Olmasının Sebebi Ne?
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Metal dinleyip tekniğe de hakim olanlar biliyordur ama biz yine de açıklayalım. Eğer bazen sahnedeki her bir gitarın ne işe yaradığını merak ediyorsanız, cevabı burada! Gel, detaylara birlikte bakalım. 👇
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Birisi riff çalarken diğeri solo atıyor.
Ritim gitar ve lead gitar aynı şey değil!
O meşhur çift gitar harmonileri kendiliğinden oluşmuyor!
Stüdyoda duyduğun her şeyi sahneye taşımak kolay değil!
Peki iki gitarist varsa kim ne çalıyor?
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Üç gitarist varsa işler daha da ilginçleşiyor!
Birden fazla gitaristle daha kalın ve güçlü bir ses elde ediliyor!
Sahnedeki enerjiyi de artırıyor! 🔥
Kısacası o gitaristlerin hiçbiri boşuna orada durmuyor!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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