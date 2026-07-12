Metal Gruplarında Birden Fazla Gitarist Olmasının Sebebi Ne?

En temel sebep aslında bu. Metal şarkılarında sık duyduğun riff, şarkının temelini oluşturan ve tekrar eden gitar melodilerine verilen isim. Solo ise gitaristin ön plana çıktığı, daha teknik bölümler için kullanılıyor. Şarkının ana omurgasını oluşturan riffler devam ederken bir gitaristin aynı anda solo çalması pek mümkün değil. Bu yüzden çoğu metal grubunda bir gitarist ritim gitar görevini üstlenirken diğeri solo bölümlerini çalıyor. Özellikle Iron Maiden, Megadeth ve Judas Priest gibi gruplarda bunu çok net duyabilirsin.