article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Metal Gruplarında Birden Fazla Gitarist Olmasının Sebebi Ne?

etiket Metal Gruplarında Birden Fazla Gitarist Olmasının Sebebi Ne?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
12.07.2026 - 12:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Metal dinleyip tekniğe de hakim olanlar biliyordur ama biz yine de açıklayalım. Eğer bazen sahnedeki her bir gitarın ne işe yaradığını merak ediyorsanız, cevabı burada! Gel, detaylara birlikte bakalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birisi riff çalarken diğeri solo atıyor.

Birisi riff çalarken diğeri solo atıyor.

En temel sebep aslında bu. Metal şarkılarında sık duyduğun riff, şarkının temelini oluşturan ve tekrar eden gitar melodilerine verilen isim. Solo ise gitaristin ön plana çıktığı, daha teknik bölümler için kullanılıyor. Şarkının ana omurgasını oluşturan riffler devam ederken bir gitaristin aynı anda solo çalması pek mümkün değil. Bu yüzden çoğu metal grubunda bir gitarist ritim gitar görevini üstlenirken diğeri solo bölümlerini çalıyor. Özellikle Iron Maiden, Megadeth ve Judas Priest gibi gruplarda bunu çok net duyabilirsin.

Ritim gitar ve lead gitar aynı şey değil!

Ritim gitar ve lead gitar aynı şey değil!

Ritim gitarist genellikle riffleri çalar ve şarkının temel gücünü oluşturur. Lead gitarist ise melodiler, sololar ve dikkat çeken gitar bölümlerini üstlenir. Bir bakıma biri binanın kolonlarını oluştururken diğeri dekorasyonu yapıyor gibi düşünebilirsin. Özellikle teknik ve melodik metal türlerinde bu ayrım çok daha belirgin hale geliyor.

O meşhur çift gitar harmonileri kendiliğinden oluşmuyor!

Iron Maiden dinlerken duyduğun o efsane melodileri düşün. Aslında kulağına tek bir melodi gibi geliyor ama çoğu zaman iki gitarist farklı notalar çalıyor. Bu sayede ortaya zengin ve etkileyici bir harmoni çıkıyor. Tek gitarla çalındığında aynı etkiyi yaratmak pek mümkün olmuyor. Kısacası bazı metal melodilerinin büyüsü iki gitaristin birlikte çalışmasından geliyor.

Stüdyoda duyduğun her şeyi sahneye taşımak kolay değil!

Bir albüm kaydedilirken gitarlar üst üste defalarca kaydedilebiliyor. Sağdan bir gitar gelirken soldan başka bir gitar duyabiliyorsun. Hatta bazen arkada üçüncü bir gitar katmanı bile bulunuyor. İş konser vermeye geldiğinde ise bütün bunları birkaç kişinin çalması gerekiyor. Bu yüzden ikinci hatta üçüncü gitarist sahneye çıktığında aslında albümde duyduğun sesleri canlı olarak yeniden yaratmaya çalışıyorlar.

Peki iki gitarist varsa kim ne çalıyor?

Peki iki gitarist varsa kim ne çalıyor?

İki gitaristi olan bir grupta görev dağılımı genellikle oldukça nettir. Bir gitarist ritim gitar görevini üstlenir ve şarkının temel rifflerini çalar. Diğer gitarist ise solo bölümler, melodiler ve ön plana çıkan gitar bölümleriyle ilgilenir. Ancak bu her zaman sabit değildir. Özellikle modern gruplarda gitaristler şarkı içinde sürekli görev değiştirir. Bir dakika önce solo atan gitarist, sonraki bölümde ritim çalıyor olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Üç gitarist varsa işler daha da ilginçleşiyor!

Üç gitarist varsa işler daha da ilginçleşiyor!

Üç gitaristli gruplarda işler biraz lükse kaçıyor gibi görünse de aslında mantıklı bir sistem var. Genellikle bir gitarist ritim gitarı çalarken, ikinci gitarist melodileri üstleniyor, üçüncü gitarist ise solo veya atmosferik bölümlerle ilgileniyor. Özellikle progresif metal ve modern metal gruplarında bu düzeni görmek mümkün. Bazen sahneye bakınca 'İki gitarist yetmiyor muydu?' diye düşünebilirsin ama her gitaristin ayrı bir görevi bulunuyor.

Birden fazla gitaristle daha kalın ve güçlü bir ses elde ediliyor!

Metal müziğin temel özelliklerinden biri o gücünü duyurabilmesi! İki gitar aynı riffi çaldığında ortaya tek gitarın yaratamayacağı kadar büyük bir ses çıkıyor. Özellikle konserlerde bu fark çok daha belirgin hissediliyor. Bu yüzden birçok grup ikinci gitaristi sadece solo için değil, ses duvarını büyütmek için de kullanıyor. Sonuçta metal sahnesi gürültülü olur!

Sahnedeki enerjiyi de artırıyor! 🔥

Dürüst olalım, işin biraz da görsel tarafı var. İki gitaristin karşılıklı solo atması, aynı anda kafa sallaması veya sahnenin iki ucundan seyirciyi coşturması performansı daha etkileyici hale getiriyor. Metal konserleri sadece müzik değil aynı zamanda bir gösteri! Bu yüzden ekstra gitarist bazen sadece kulağa değil göze de hitap ediyor. Özellikle büyük festivallerde bunun farkını hissetmemek zor.

Kısacası o gitaristlerin hiçbiri boşuna orada durmuyor!

Kısacası o gitaristlerin hiçbiri boşuna orada durmuyor!

Dışarıdan bakınca sahnede fazla gitarist varmış gibi görünebilir ama işin içine girince durum değişiyor. Soloların eksiksiz duyulması, gitar harmonilerinin korunması, albüm kayıtlarının sahneye taşınması ve daha güçlü bir ses elde edilmesi için birden fazla gitarist büyük avantaj sağlıyor. Bu yüzden metal dünyasında iki ya da üç gitarist görmek tesadüf değil, olması gereken bir durum.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın