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Metal Dünyasının En Ünlü Davulcularını Tanıyor musun?

etiket Metal Dünyasının En Ünlü Davulcularını Tanıyor musun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
07.07.2026 - 22:01
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Çoğu dinleyici, gruplarda genelde vokalistleri tanır ama gerçek metalciler tüm grup üyelerine hakimdir! Bu testte, metal dünyasının en yetenekli davulcularını soracağız. Bakalım, grupların kadrolarını ne kadar iyi tanıyorsun? 🤔

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1. "The Human, Symbolic ve Individual Thought Patterns" gibi Death albümlerinde çalan ünlü davulcu kimdir?

2. Tomas Haake aşağıdaki gruplardan hangisinin davulcusudur?

3. "Hellhammer" lakabıyla tanınan davulcu hangi grupla özdeşleşmiştir?

4. Chris Adler uzun yıllar boyunca aşağıdaki gruplardan hangisinin davulculuğunu yapmıştır?

5. Martin Lopez hangi grubun davulcusu olarak bilinir?

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6. "The Atomic Clock" lakabıyla bilinen davulcu kimdir?

7. Inferno hangi grubun davulcusudur?

8. Sean Reinert aşağıdaki gruplardan hangisiyle tanınır?

9. Frost adıyla bilinen davulcu hangi grupla özdeşleşmiştir?

10. Dirk Verbeuren günümüzde hangi grubun davulcusudur?

Bu konu pek senlik değil gibi...

Bu test seni bir hayli zorlamış gibi. Sen grupları biliyorsun ama üyeleri hakkında pek bir bilgin yok. 🙄 Ama açıkçası metal dünyasında davulcuları tanımak, vokalistleri tanımaktan çok daha zahmetli bir iş. Çoğu zaman sahnenin arkasında kalıyorlar ve isimleri grup kadar öne çıkmıyor. Sen daha çok şarkılara ve albümlere odaklanan taraftasın gibi duruyor. Bir dahaki sefere sevdiğin bir albümü dinlerken davulcunun kim olduğuna da göz atmayı deneyebilirsin. Büyük ihtimalle birkaç hafta içinde bu test sana daha kolay gelebilir.

Ritmi yakalamışsın! 🥁

Senin kulağın metal müziğin tekniğini de ayırt edebiliyor. Birçok davulcuyu ve grubu doğru eşleştirmişsin ama bazı sorular son anda elinden kaçmış olabilir. Özellikle ekstrem metal sahnesindeki davulcuların kariyerlerini takip etmek kolay iş değil. Çünkü bazen aynı müzisyen birkaç farklı efsane grupta karşımıza çıkabiliyor. Yine de bu sonuç gösteriyor ki davulcular senin için sadece albüm kitapçığında yazan isimlerden ibaret değil. Biraz daha kurcalarsan işin uzmanına dönüşebilirsin.

Tüm davulcuları yakından tanıyorsun!

Sen davulcuları sadece tanımakla kalmıyor, geçmişlerini de ezbere biliyorsun. Bir davulun ritmini duyup kimin çaldığını tahmin edecek seviyeye gelmişsin. Blast beat'lerden progresif ritimlere kadar metalin ritmik tarafına fazlasıyla hakim olduğun belli! Davulcuların genellikle gölgede kaldığı düşünülür ama sen, sahnede en arkada kalan o isimlerin hepsini çok iyi tanıyorsun. Çünkü sen metal gruplarında tüm üyelere tek tek dikkat ediyor, teknik detaylarını da inceliyorsun. Bu da metal müziğe ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor! Tebrikler! 👏

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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