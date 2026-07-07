Metal Dünyasının En Ünlü Davulcularını Tanıyor musun?
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Çoğu dinleyici, gruplarda genelde vokalistleri tanır ama gerçek metalciler tüm grup üyelerine hakimdir! Bu testte, metal dünyasının en yetenekli davulcularını soracağız. Bakalım, grupların kadrolarını ne kadar iyi tanıyorsun? 🤔
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1. "The Human, Symbolic ve Individual Thought Patterns" gibi Death albümlerinde çalan ünlü davulcu kimdir?
2. Tomas Haake aşağıdaki gruplardan hangisinin davulcusudur?
3. "Hellhammer" lakabıyla tanınan davulcu hangi grupla özdeşleşmiştir?
4. Chris Adler uzun yıllar boyunca aşağıdaki gruplardan hangisinin davulculuğunu yapmıştır?
5. Martin Lopez hangi grubun davulcusu olarak bilinir?
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6. "The Atomic Clock" lakabıyla bilinen davulcu kimdir?
7. Inferno hangi grubun davulcusudur?
8. Sean Reinert aşağıdaki gruplardan hangisiyle tanınır?
9. Frost adıyla bilinen davulcu hangi grupla özdeşleşmiştir?
10. Dirk Verbeuren günümüzde hangi grubun davulcusudur?
Bu konu pek senlik değil gibi...
Ritmi yakalamışsın! 🥁
Tüm davulcuları yakından tanıyorsun!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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