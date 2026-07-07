Metal Dünyasının En Ünlü Davulcularını Tanıyor musun?

Bu test seni bir hayli zorlamış gibi. Sen grupları biliyorsun ama üyeleri hakkında pek bir bilgin yok. 🙄 Ama açıkçası metal dünyasında davulcuları tanımak, vokalistleri tanımaktan çok daha zahmetli bir iş. Çoğu zaman sahnenin arkasında kalıyorlar ve isimleri grup kadar öne çıkmıyor. Sen daha çok şarkılara ve albümlere odaklanan taraftasın gibi duruyor. Bir dahaki sefere sevdiğin bir albümü dinlerken davulcunun kim olduğuna da göz atmayı deneyebilirsin. Büyük ihtimalle birkaç hafta içinde bu test sana daha kolay gelebilir.