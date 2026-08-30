Metal Dünyasının En İlginç Gerçeklerine Ne Kadar Hakimsin?

Albümleri açıp son ses dinlediğin konusunda hiç şüphemiz yok ama işin perde arkasını pek bilmiyor gibisin. Bu testteki soruların çoğu, yıllardır metal dünyasında anlatılan ilginç hikayelerden oluşuyordu ve doğrusu bunları bilmek pek de kolay değil! Keşfedeceğin çok şey var. Yani gerçekten metal müzik tutkunuysan bu testtekilerden daha fazlasını öğrenmen gerekiyor. Muhtemelen şimdi birkaç grubun adını aratıp 'Bu olay gerçekten yaşanmış mı?' diye bakacaksın. İşte metal dünyasının en keyifli yanı da burada başlıyor. Dinledikçe değil, okudukça da şaşırtmaya devam ediyor.