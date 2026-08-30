article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Metal Dünyasının En İlginç Gerçeklerine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Metal Dünyasının En İlginç Gerçeklerine Ne Kadar Hakimsin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
30.08.2026 - 17:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Metal müzik sadece sert riff'lerden ve güçlü vokallerden ibaret değil. Bu dünyanın içinde yıllardır konuşulan, duyunca 'Bu cidden yaşanmış mı?' diyeceğin onlarca ilginç hikaye ve şaşırtıcı bilgi var. Bir grubun kuruluş hikayesi, bir albümün perde arkası ya da sahnede yaşanmış unutulmaz anlar... Bakalım sen bu ilginç gerçeklerden kaç tanesini biliyorsun. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Gojira, kariyerinin ilk yıllarında farklı bir isim kullanıyordu. Peki neden isimlerini değiştirmek zorunda kaldılar?

2. Children of Bodom adını nereden almıştır?

3. Metallica'nın her konserinden hemen önce çalan ve adeta grubun imzası haline gelen parça hangisidir?

4. Slayer'ın Reign in Blood albümü neden metal tarihinin en sıra dışı klasiklerinden biri olarak görülür?

5. Death grubunun kurucusu Chuck Schuldiner'ın kariyeri boyunca en çok karşı çıktığı şeylerden biri neydi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Opeth'in ilk albümü Orchid, kaydedildikten sonra neden yaklaşık iki yıl boyunca yayımlanamadı?

7. Pantera'nın efsane gitaristi Dimebag Darrell, 2004 yılında hangi grupla sahnedeyken hayatını kaybetti?

8. Behemoth'un solisti Nergal, 2010 yılında hangi sağlık sorunu nedeniyle uzun süre tedavi gördü?

Metal müziğin hikayelerine biraz yabancısın!

Albümleri açıp son ses dinlediğin konusunda hiç şüphemiz yok ama işin perde arkasını pek bilmiyor gibisin. Bu testteki soruların çoğu, yıllardır metal dünyasında anlatılan ilginç hikayelerden oluşuyordu ve doğrusu bunları bilmek pek de kolay değil! Keşfedeceğin çok şey var. Yani gerçekten metal müzik tutkunuysan bu testtekilerden daha fazlasını öğrenmen gerekiyor. Muhtemelen şimdi birkaç grubun adını aratıp 'Bu olay gerçekten yaşanmış mı?' diye bakacaksın. İşte metal dünyasının en keyifli yanı da burada başlıyor. Dinledikçe değil, okudukça da şaşırtmaya devam ediyor.

Metal müziği öğrenmeye devam etmen lazım!

Aslında hiç fena değilsin. Sadece şarkıları değil, grupların hikayelerini de takip ettiğin belli oluyor. Bazı sorulardaki ufak ayrıntılar seni yanıltmış olabilir ama genel olarak metal tarihine hakim sayılırsın. Elbette öğrenmek gerekenler var ama metal müzik sohbeti yaparken geride kalmayacak kadar iyisin. Bu yüzden soruların önemli bir kısmını doğru cevaplamayı başardın. Yine de metal dünyası öyle geniş ki, yıllardır dinleyen insanların bile ilk kez duyduğu ilginç olaylarla karşılaşması oldukça normal.

Metal müzik editörü gibisin!

Sen belli ki metal müziği sadece dinlemiyor, o müziğin arkasındaki hikayeleri de merak ediyorsun. Albümlerin nasıl ortaya çıktığını, grup isimlerinin nereden geldiğini ya da yıllardır anlatılan efsane olayları biliyor olman gerçek bir metalci olduğunu gösteriyor. Metal dünyasında hala keşfedilecek binlerce ilginç detay var ama sen şimdiden sağlam bir bilgi birikimi oluşturmuşsun. Kısacası bu test seni pek zorlamamış gibi görünüyor. Tebrikler!🤘

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın