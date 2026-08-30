Metal Dünyasının En İlginç Gerçeklerine Ne Kadar Hakimsin?
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Metal müzik sadece sert riff'lerden ve güçlü vokallerden ibaret değil. Bu dünyanın içinde yıllardır konuşulan, duyunca 'Bu cidden yaşanmış mı?' diyeceğin onlarca ilginç hikaye ve şaşırtıcı bilgi var. Bir grubun kuruluş hikayesi, bir albümün perde arkası ya da sahnede yaşanmış unutulmaz anlar... Bakalım sen bu ilginç gerçeklerden kaç tanesini biliyorsun. 👇
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1. Gojira, kariyerinin ilk yıllarında farklı bir isim kullanıyordu. Peki neden isimlerini değiştirmek zorunda kaldılar?
2. Children of Bodom adını nereden almıştır?
3. Metallica'nın her konserinden hemen önce çalan ve adeta grubun imzası haline gelen parça hangisidir?
4. Slayer'ın Reign in Blood albümü neden metal tarihinin en sıra dışı klasiklerinden biri olarak görülür?
5. Death grubunun kurucusu Chuck Schuldiner'ın kariyeri boyunca en çok karşı çıktığı şeylerden biri neydi?
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6. Opeth'in ilk albümü Orchid, kaydedildikten sonra neden yaklaşık iki yıl boyunca yayımlanamadı?
7. Pantera'nın efsane gitaristi Dimebag Darrell, 2004 yılında hangi grupla sahnedeyken hayatını kaybetti?
8. Behemoth'un solisti Nergal, 2010 yılında hangi sağlık sorunu nedeniyle uzun süre tedavi gördü?
Metal müziğin hikayelerine biraz yabancısın!
Metal müziği öğrenmeye devam etmen lazım!
Metal müzik editörü gibisin!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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